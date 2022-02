ADMINISTRATIE LOCALA Vineri, 18 Februarie 2022, 20:27

Peste 300 de oameni de cultură, arhitecți și specialiști în conservarea patrimoniului construit au transmis, vineri, o scrisoare deschisă adresată președintelui Klaus Iohannis, premierului Nicolae Ciucă și ministrului Culturii, Lucian Romașcanu, în semn de susținere pentru Ștefan Bâlici, demis recent de la conducerea Institutului Național al Patrimoniului.

Stefan Bâlici Foto: Facebook

Semnatarii petiției cer următoarele lucruri:

Analizarea modului în care a fost realizată evaluarea la final de mandat a lui Ștefan Bâlici. Ce i s-a reproșat, erau aceste reproșuri justificate? Cine a format comisia și dacă membrii acesteia au avut competențele profesionale necesare să evalueze activitatea acestuia.

Dacă evaluarea nu a fost corectă, repunerea imediată în funcție a domnului Bâlici, prin continuarea activității pentru încă un mandat, așa cum prevede legea.

Repunerea în funcție a d-lui Ștefan Bâlici până la analizarea modului în care acesta a fost evaluat la final de mandat.

Organizarea cu celeritate a unui concurs onest și transparent pentru ocuparea funcției publice de manager al Institutului Național al Patrimoniului, dacă aceasta se impune.

Scrisoarea de susținere poate fi citită integral aici.

Bâlici a ocupat funcția de director al INP timp de 6 ani. Din ianuarie 2016, timp de un an a fost interimar, apoi a câștigat concursul și a ocupat funcția de director plin timp de 5 ani. În decembrie i-a expirat mandatul și asigura interimatul până la organizarea concursului.

”Am aflat în seara aceasta (n.r. miercuri seară) că ministrul Culturii a numit un nou director general la Institutul Național al Patrimoniului, cu începere din data de 23 februarie, când mandatul meu interimar la conducerea institutului încetează. Nu am alte detalii, nu cunosc nici motivele și nici analizele pe baza cărora este luată această decizie. Activitatea mea la INP este rezumată în raportul de final de mandat, prezentat Ministerului Culturii și prezentat public în data de 17 decembrie 2021. Acest raport a fost evaluat cu o notă sub 9, ceea ce a permis ministerului să nu inițieze negocierea unui nou mandat. Am contestat evaluarea, ca fiind incorectă și neprocedurală, iar contestația a fost respinsă fără argumente. În aceste condiții ministrul este liber să numească un conducător interimar, până la organizarea unui concurs pentru ocuparea postului de director general”, a scris Bâlici pe pagina de Facebook.

Deocamdată ministrul Culturii, Lucian Romașcanu, nu a numit în mod oficial un locuitor, însă unul dintre numele vehiculate este Oana Zaharia, fosta șefă a Administrației Monumentelor din cadrul Primăriei Capitalei, în timpul mandatului Gabrielei Firea.

Decizia de a-l înlocui pe Bâlici de la conducerea INP a stârnit revolta profesioniștilor care luptă pentru salvarea patrimoniului.