Capitalismul de stat: Cum au fost aleși cei care vor conduce două dintre societățile Primăriei Sectorului 3, care gestionează zeci de milioane de lei din bani publici și au sute de angajați

Consiliul local al Sectorului 3 a hotărât în două ședințe de îndată, care au avut loc luni și marți, cine va conduce două dintre societățile Primăriei Sector 3 - Administrare Active Sector 3 și Algorithm Residențial S3, care au un buget anual de zeci de milioane de lei și sute de angajați. Deși la nivel declarativ, în București, PNL este în alianță cu USR, pentru numirea membrilor în CA-ul celor două societăți PNL, PSD, PRO București 2020 și PMP și-au dat mâna, fiind numiți oameni de casă.







USR acuză că procedura de selecție pentru administratorii celor două societăți a fost viciată, iar interviurile pentru angajare au durat 10 minute și au presupus o prezentare a candidatului și două întrebări banale. Rămâne de văzut dacă USR va trece în opoziție și PNL, PSD, PRO București 2020 vor forma o nouă majoritate la nivelul Consiliului Local Sector 3.





Filmul evenimentelor





numirea membrilor în Consiliul de Administrație al societății Administrare Active Sector 3;

numirea membrilor în Consiliul de Administrație al societății Algorithm Residențial S3;

desemnarea administratorului special al AS3- administrare Străzi S3 - în cadrul procedurii de insolvență.

Imediat după începerea ședinței, desemnarea administratorului special al AS3- Administrare Străzi Sector 3 a fost mutat de pe punctul 3 al ordinii de zi pe primul loc, noua ordine de zi fiind votată cu 20 de voturi pentru din 30 de consilieri prezenți. Reamintim că pe 2 decembrie 2021 Consiliul Local a adoptat o hotărâre privind demararea procedurii de insolvenţă a Administrare Străzi S3 SRL, astfel că se impunea numirea unui administrator special.







Când s-a ajuns la proiectul privind numirea membrilor în Consiliul de Administrație a Administrare Active Sector 3, consilierii USR au anunțat că nu votează nici acest proiect, nici pe cel privind numirea CA-ului la Algorithm Residential S3, deoarece procedura de selecție a fost mimată și viciată.





Aceasta a argumentat că procedura de selecție nu s-a încadrat în perioada de timp aprobată de Consiliul Local, iar Primăria Sectorului 3, condusă de Robert Negoiță, nu a oferit informații despre pașii parcurși.







”HCL 210 și 211/26 august 2021 privind declanșarea procedurii de selecție pentru membrii Consiliului de Administrație la Algorithm Residențial și Administrare Active prevăd ca termen de finalizare a procedurii 100 de zile de la data intrării în vigoare a respectivelor hotărâri. Acestea au fost publicate pe pagina de internet a Primăriei pe 31 august 2021, termenul de finalizare fiind 9 decembrie, practic astăzi suntem în a 60 zi de când a expirat termenul. Am adresat repetat interpelări scrise și verbale privind stadiul procedurii, prezentarea expertului independent și a modului de organizare, nu am primit răspuns. Prima reacție de la Primărie, a venit pe 24 decembrie, la 15 zile după expirarea termenului procedurii de selecție, o invitație l o întâlnire cu expertul independent. Am reclamat că procedura a fost viciată întrucât s-a depășit termenul cu 2 săptămâni termenul de derulare”, a explicat Mihaela Văcaru.







”Am solicitat din nou prezentarea expertului și derularea unei noi proceduri de selecție, iar pe 21 ianuarie 2022, am primit pe grupul de consilieri, 24 mailuri în spam de la o entitate necunoscută, octavianpoppopescu@pluri.ro, care ne invita ”stimate candidat”, să participăm la interviul pentru postul de administrator al celor două societăți. Nici azi nu știm calendarul în care s-a desfășurat procedura și cine a decis modificarea acesteia. Am întrebat Primăria, nu ni s-a răspuns”, a mai spus Mihaela Văcaru.







Aceasta spune că interviurile au durat 10 minute, timp insuficient pentru a evalua administratorul unei societăți care va gestiona zeci de milioane din bani publici, iar Primăria nu a comunicat CV-urile candidaților și mai multe date aferente.





Administrator 1: Alexandru Pânișoară și Dan Mihalcea. Alexandru Pânișoară a fost votat cu 20 de voturi pentru, restul de 10 nu au votat.

Administrator 2: a fost propusă o singură persoană Mihail Ioan Bogdan, deci nu s-a mai supus la vot deoarece nu a avut contracandidat.

Administrator 3: Măgureanu Emilia Carmen, Comănescu Mihai, Banu Daniel, Cânceanu Ștefan Giuseppe. Comănescu Mihai a fost votat cu 20 de voturi pentru, restul de 10 consilieri nu au votat.

Consiliul Local Sector 3 are următoarea structură: USR - 9 consilieri; PNL - 7 consilieri; PSD- 8 consilieri; PMP-2 consilieri și PRO București 2020- 5 consilieri.







Cine sunt cei aleși prin procedura de selecție







Alexandru Pânișoară este urbanist licențiat la UAIM București și absolvent al Masterului „Dreptul Urbanismului și al planificării teritoriale” din cadrul Facultății de Drept, Universitatea București. Acesta este și președinte al Asociației pentru Dreptul Urbanismului care s-a remarcat în ultimul an prin faptul că a atacat în instanță hotărârile Consiliului General prin care au fost suspendate cele 5 PUZ-uri de Sector care betonau sute de hectare de spațiu verde și permiteau construirea de blocuri între case. Însă a pierdut toate procesele.









În septembrie 2021, numele lui Pânișoară apare într-un scandal din PNL . Mai exact, acesta, în calitate de mebru al PNL Sector 1 a contestat candidatura lui Florin Cîţu la şefia partidului, pe motiv că încalcă principiile şi valorile formaţiunii. PNL Sector 1 a anunțat public atunci că se delimitează de această inițiativă.





Comănescu este absolvent al Institutului Politehnic Bucuresti.







Primele două puncte de pe ordinea de zi s-au votat cu 30 de voturi pentru, adică toți consilierii prezenți.







Când s-a ajuns la punctul 3 privind numirea administratorilor provizorii la Administrare Active Sector 3 lucrurile au devenit interesante.







In prima zi lucratoare dupa intrarea in vigoare a prezentei hotarari, calendarul, cu date si actiuni, de desfasurare a procedurii de selectie va fi pus la dispozitia Consiliului Local si va fi afisat pe pagina de Internet a Primariei.

In prima zi lucratoare dupa intrarea in vigoare a prezentei hotarari vor fi puse la dispozitia Consiliului Local informatii privind expertiza si experienta in recrutare a membrilor Comisiei de selectie; expertiza si experienta in recrutare a reprezentantului expertului independent. Aceste informatii vor avea caracter public.

Tipurile de probe din centrul de evaluare se vor stabili dupa consultari cu Consiliul Local si vor fi adaptate specificului societatii si caracterului acesteia de intreprindere publica.

Durata interviului cu candidatii din lista scurta va fi de minim o ora per candidat si va cuprinde intrebari care sa permita evaluarea capacitatii de a administra o societate cu capital din bani publici.

Odata cu propunerea de numire a membrilor Consiliului de Administratie vor fi puse la dispozitia Consiliului Local: CV-urile candidatilor de pe lista scurta; Rezultatele integrale din centrul evaluare ale candidatilor de pe lista scurta; Matricea de punctaje obtinute de fiecare candidat din lista scurta; Inregistrarea interviurilor cu candidatii din lista scurta.

”În ceea ce privește CV-urile candidaților, punctajul, legiuitorul a stabilit care sunt documentele puse la dispoziție, legiuitorul a stablit că lista lungă este confidențială, prin urmare și lista scurtă care face parte din lista lungă este confidențială. Legiuitorul a stabilit clar documentele puse la dispoziția AGA. Din raportul final al comisiei care cuprinde nominalizările, AGA va alege membri CA”, a mai spus Apreotesei.







Mihaela Văcaru a cerut ca acesta să spună unde în lege spune că un interviu durează 10 minute și cele două întrebări puse - cum se obține profit la o intreprindere și ce capacitate de negociere - sunt suficiente pentru a evalua competențele candidatului.







PNL- Administrator 1: Alexandru Dumitrescu;

USR - Administrator 2: Marina Spulber și Administrator 3: Bogdan Chivu;

PSD - Administrator 2: Odorog George;

PB2020 - Administrator 3: Dincă Gabriel





Cine sunt cei aleși să conducă compania?





Potrivit datelor din CV, din 1 ianuarie 2021 este director general al societății AUTOMATIC SERV SRL, iar în perioada 2018-2020 a fost economist - practician în insolvență stagiar la ART PRO INSOLV SPL. În 2012-2019 a fost evaluator autorizat ANEVAR, iar în 2005-2007 agent pază și protecție la ROMVIT GENERAL SECURITY SRL. În perioada 2004-2009 a urmat cursurile Academiei de Studii Economice București - Facultatea de Management, fiind licențiat.







Alexandru Dumitrescu





Algorithm Residential a avut în 2020 peste 220 de angajați și o cifră de afaceri de 75 milioane lei, iar în 2021 circa 200 de angajați și o cifră de afaceri de circa 21 milioane lei.