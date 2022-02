Ciucu îi cere lui Nicușor Dan să vină cu proiectul de buget pe 2022 și să taie masiv din cheltuieli, inclusiv din subvenții

Acesta spune că mai multe instituții din subordinea PMB pot fi desființate sau comasate. ”Una este Centrul de Protecție a Plantelor. Partea socială se face în București, pe lege, de către Sectoare. La București nu ar trebui să mai existe o instituție în această formă, toată activitatea ar trebui dată la sectore. Direcția Generală de Asistență Socială de la Primăria Capitalei ar trebui să facă doar strategia și controlul. Sunt instituții cu un buget de 5,10 milioane lei care merge pe chirii și salarii. Este o invitație la reformă, pe care o fac în numele PNL București. Abia aștept bugetul prezentat de primarul general fiindcă este singurul care are această prerogativă, dar este o liniște totală”, a spus Ciucu.







”Noi susținem varianta cu 280 lei/gigacalorie la populație în loc de 137 lei cât este acum. Există și opțiunea să fie peste 400 de lei, cât este și în alte orașe din țară, punem această opțiune pe masă și o susținem dacă există consens politic”, a declarat Ciucu.Ciprian Ciucu a prezentat 3 variante de buget pe 2022:Opțiunea maximală care presupune funcționarea ca până acum, în condiții suboptime, fără eficientizare cheltuielilor a PMB.Opțiunea realistă care de fapt este realistă doar din punct de vedere politic, deoarece niciunul dintre actorii politici nu și-ar asuma mai mult de atât.Opțiunea radicală care presupune tăieri drastice de cheltuieli, renunțarea la anumite instituții și servicii non-esențiale la care se adaugă reducerea subvenției. „Acesta este opțiunea cu costuri politice enorme, egală cu sinuciderea politică. Totodată este opțiunea cu adevărat reformistă”, a declarat Ciucu.În opțiunea maximală bugetul municipalității pe 2022 ar fi de 8,2 miliarde lei, în opțiunea realistă 7,2 miliarde lei, iar în opțiunea radicală 5,9 miliarde lei.Pornind de aiciSubvenția la termie în opțiunea maximală este de circa 2,3 miliarde lei, în opțiunea realistă 1,66 miliarde lei, iar în opțiunea radicală 1,17 miliarde lei.Subvenția la transport în opțiunea maximală este de circa 1,2 miliarde lei, în opțiunea realistă 1,2 miliarde lei, iar în opțiunea radicală 800 milioane lei.Bugetul Direcției Generale de Asistență Socială în opțiunea maximală este de circa 432 milioane lei, în opțiunea realistă circa 200 milioane lei, iar în opțiunea radicală 100 milioane lei.Cheltuielile PMB în opțiunea maximală și cea realistă sunt de circa 380 milioane lei, iar în cea radicală 300 milioane lei.Administrația Spitalelor ar avea un buget de circa 280 milioane lei în opțiunea maximală și cea realistă, iar în cea radicală 200 milioane lei.Iluminatul public ar avea un buget de circa 234 milioane lei în versiunea maximală, 130 milioane lei în cea realistă și 100 milioane lei în cea radicală.Investițiile ar fi 8% din buget în opțiunea maximală, 9,1% în cea realistă și 11,2% în cea radicală.”Soluțiile nu pot fi miraculoase, ci raționale. Invit partidele din CGMB la un dialog și pe primarul general să venim cu proiecte foarte serioase pentru a genera mai multe venituri. Are potențial Bucureștiul, dar nu este fructificat. Se pot aduce bani la buget. Îi spun primarului general să-și ia un consultant. Nu am vorbit de creșteri de taxe, am venit doar cu elemente care să arate că pot exista surse de venit”, a declarat Ciucu.Acesta a spus că Primăria Capitalei poate să își crească veniturile și fără ajutor de la Guvern de la 4,9 miliarde lei până la 5,7 miliarde prin valorificarea parcărilor și concesiuni/vânzări de terenuri ale municipalității. Ciucu spune că sunt multe terenuri ale Primăriei care au fost concesionate și s-au construit clădiri pe ele, iar acestea ar putea fi vândute la un preț corect. Ciucu a spus că nu dorește creșterea taxelor pentru bani în plus la buget, dar pot fi făcute celelalte lucruri.Stelian Bujduveanu, viceprimar din partea PNL, a declarat că singura șansă pentru București este generarea de venituri suplimentare.”Parcările publice pot genera peste 1 milion de lei zilnic dacă sunt administrate corect. Cu un buget de peste 200 milioane vom reuși să reparăm gropile din asfalt, să întreținem parcurile, să trasăm marcaje noi, semne de circulație. A doua măsură este valorificarea patrimoniului. A treia, deblocarea orașului. În 2021, PNL a propus și a introdus în buget suma pentru deblocarea PUG-ului, niciun leu nu a fost cheltuit. Nu putem ține un oraș captiv că nu vom avea bani să finanțăm serviciile publice”, a spus Bujduveanu.Deocamdată nu a fost pus în dezbatere publică proiectul de buget pe anul 2022. Bugetul trebuie aprobat anul acesta până pe 11 februarie, adică în termen de 45 de zile de la publicarea în Monitorul oficial a bugetului de stat. Dacă nu se aprobă până atunci, orașul poate pierde bani din cotele defalcate din TVA.