Primăria Capitalei va eșalona datoria de 165 milioane lei către Otokar, rămasă de la achiziționarea celor 400 de autobuze / Din iunie 2019 până în aprilie 2021 s-au strâns penalități de circa 30 milioane lei

”Se împuternicește primarul general al Municipiului București să negocieze termenii și să semneze () contractul de tranzacție, eșalonare și plată a debitului restant. () Se împuterniceşte Primarul General al Municipiului București să dea acordul in numele Municipiului Bucureşti, pentru cesionarea creanței în valoare de 154.133.434,90 LEI (împreună cu toate drepturile şi beneficiile accesorii aplicabile începând cu termenele de plată stabilite în contractul de tranzacție, eşalonare și plată) de către creditorul Asocierea OTOKAR EUROPE SAS - OTOKAR OTOMOTIV VE SAVUNMA SANYI A.S., în calitate de cedent către o instituție de credit, în calitate de cesionar, in baza unui contract de factoring (sau similar) încheiat cu respectiva instituție de credit”, se arată în proiectul de hotărâre aprobat.







”Municipiul Bucureşti nu a putut achita în termenele contractuale prețul contractului in valoare de 458.100.826 lei fără TVA, respectiv 545.139.980,90 cu TVA, atât din cauza popririlor înființate de executorii judecătoreşti pe disponibilitățile bănești existente ca urmare a cererilor diverșilor creditori cat și din cauza fondurilor insuficiente”, se arată în proiectul de hotărâre.







Toată suma trebuia plătită la livrarea ultimului autobuz - pe 22 iunie 2019, se arată într-un răspuns transmis de Primăria Capitalei la solicitarea HotNews.ro. În anexele proiectului de hotărâre se arată de ce nu au fost plătiți banii la timp.În aprilie 2021, Otokar a transmis Primăriei Capitalei o somație de plată, iar la data respectivă datoriile erau de 165 milioane lei plus penalități de aproape 30 milioane lei.”În consecinţă, la data de 14.04.2021, Asocierea Otokar Europe SAS - Otokar Otomotiv Ve Savunma Sanayi A.S. şi Otokar Europe Filiala București SRL au transmis prin intermediul Societății Profesionale de Executori Judecătoreşti Mazilu şi Asociații, Somația nr. 156M 13.04.2021, înregistrată la Direcția Juridic sub nr. 5459/14.04.2021, prin care Asocierea solicita Municipiului Bucureşti ca in 15 zile să plătească debitul restant in cuantum de 165.114.473,39 lei reprezentând contravaloarea facturilor emise in temeiul Contractului la care se adaugă penalităţile de întârziere in cuantum de 29.821.200,44 lei. Având in vedere situația existentă, părţile şi-au manifestat disponibilitatea şi au purtat discuții pentru a identifica modalități de eşalonare şi plată a debitului restant, astfel încât să fie evitată executarea silită a Municipiului București”, se mai arată în anexa proiectului de hotărâre.