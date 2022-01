Totul despre factura la curent și gaze: la ce să ne așteptăm și cum verificăm dacă furnizorul ne păcălește / Câteva explicații pe înțelesul tuturor

Circa 70% dintre consumatorii casnici nu vor beneficia de noua plafonare și doar aproximativ 45% vor primi compensație, potrivit noilor măsuri luate de Guvern pentru protejarea populației, a declarat Dumitru Chisăliță, preşedintele Asociaţiei Energia Inteligentă (AEI), într-un interviu acordat HotNews.ro. Acesta spune că, dacă nu vor exista niște măsuri specifice, după 31 martie, când actualele măsuri vor dispărea, prețul la energie electrică și la gaze cu siguranță va crește față de prețul din iarnă. ”La gaze naturale estimez că va fi 120%, la energie electrică 70-80% față de cât era anul trecut în aceeași perioadă”, a explicat Chisăliță.







Reporter: Considerați că noile modificări pentru compensarea facturilor la energie și gaze vor proteja consumatorul mai bine?





Reporter: Ce trebuie făcut să beneficieze cât mai mulți oameni de aceste compensații și în special cei care au nevoie?





Reporter: În ce condiții pot beneficia consumatorii de compensare la factura la gaze?





Dumitru Chisăliță: Acum compensarea se obține în situația în care un consumator consumă sub o anumită cantitate minimă impusă de lege. Această cantitate, în vechea Ordonanță de urgență era de 1000 de kWh pe iarnă, ceea ce înseamnă o medie de 150 mc pe lună. În noua Ordonanță, această limită ajunge la 300 mc pe lună, adică va beneficia de compensare cine consumă sub 300 mc/lună. Cine nu, nu beneficiază de compensare.







Reporter: De ce unii obțin o compensare mai mare și alții una mai mică?





Reporter: Cum putem face să obținem o compensare mai mare la factura de gaze?





Dumitru Chisăliță: Să ne creștem prețul, sigur, glumesc. Nu prea ai cum să faci asta. Cu cât e prețul mai mare, cu atât compensația este mai mare, dar doar până la un anumit nivel stabilit tot prin Lege, de 125 lei/MWh fără taxe și tarife. Ideal ar fi sa închei un contract la un preț cât mai mic, dar sigur nu se poate face asta astăzi.





Reporter: În ce condiții pot beneficia consumatorii de compensația la energie electrică?





Reporter: De ce unii obțin o compensare mai mare și alții una mai mică?





Reporter: Cum putem face să obținem o compensație mai mare?





Reporter: Cum verificăm dacă compensația acordată este corectă și nu am fost păcăliți?





Dumitru Chisăliță: Numai să verificăm cele 3 condiții: am consumat mai mult decât limita minimă, am consumat mai puțin decât limita maximă. La gaze naturale ca să verificăm valoarea de compensație înmulțim 0,4 cu prețul din contract și scădem din prețul care există pe factură și atunci obținem valoarea compensației. La energie electrică practic am prețul care există în contract și scădem din acel preț 0,68 lei/kWh limita minimă pe care poate să o plătească un consumator. Diferența este valoarea compensației.







Reporter: Compensarea se poate aplica și la finalul sezonului, dacă nu ne-am încadrat în consumul lunar, dar ne încadrăm în consumul pe perioada de iarnă?





Reporter: De ce este diferența atât de mare între prețurile oferite de diverși furnizori de gaze sau energie electrică?





Reporter: Ce pot face cetățenii pentru a plăti mai puțin la energie electrică și la gaze? Schimbarea furnizorului este o soluție?





Reporter: De ce a crescut atât de mult prețul la gaze și la energie electrică?





Reporter: Are legătură creșterea prețurilor și cu acest plafon introdus în lege?





Reporter: Vor mai crește prețurile la energie electrică și la gaze? Când vom ieși din criza energetică?





Dumitru Chisăliță: După această iarnă probabil că vor avea loc niște corecții ale prețurilor. Din punct de vedere al consumatorului casnic, după 1 aprilie nu vor mai exista compensații, deci prețurile vor fi mai mari decât în prezent. Iar în ce privește ieșirea din criză, ea depinde foarte mult de măsurile pe termen scurt și lung care vor fi luate.







Reporter: Deci să nu ne așteptăm ca la primăvară să scadă prețul la gaze?





Este un pas înainte, indiscutabil, doar că pentru gaze naturale este departe de promisiunea că facturile nu vor crește față de anul trecut. La foarte mulți români facturile vor crește și din nou destul de mulți români nu vor beneficia de compensare sau plafonare pentru că plafonul prevăzut este unul în care foarte mulți români nu se vor încadra, vor consuma mai mult și atunci nu vor îndeplini condițiile de compensare.Din analiza noastră, circa 30% din consumatori casnici au preț peste 0,31 lei/kWh, deci 70% nu vor beneficia de noua plafonare. În ceea ce privește compensația, circa 25% din consumatori casnici de gaze nu se încadrează în noile condițiile de consum și nu vor beneficia de nici o compensație, circa 30 % dintre consumatorii casnici de gaze naturale au prețul gazelor în anul acesta sub limita prețului impus de lege pentru care se acordă compensație și nu vor beneficia de nici o compensație. Din calculele noastre circa 45% dintre consumatorii casnici de gaze vor primi compensație.Ce trebuie sa știe romanii când le vor veni facturile în martie 2022, cu noile reglementari, este ca în lunile februarie-martie vor achita facturi în medie cu 40% mai mari ca anul trecut în aceasta perioada. Aceasta este o invitație să nu ne mai miram în martie așa cum am făcut-o în ianuarie 2022, ca nu am știut ce se va întampla.Asociația noastră a propus un model în care am stabilit exact care sunt pașii, valorile care trebuie luate în considerare ca și la gaze să beneficieze un număr similar de consumatori de compensații, ca la energie electrică. Principiul este unul foarte simplu, principiul care este aplicat la energie electrică să fie aplicat și la gaze naturale.Sunt 3 criterii: unu, dacă nu consumi peste 30 mc/lună nu vei primi această compensare, al doilea, dacă consumi peste 200 mc/lună, iar nu primești. Și mai există un criteriu, dacă nu consumi peste 200 mc/luna pe vechea lege sau 300 pe pe noua lege, înmulțești 0,33 cu prețul din contract pe vechea lege sau 0,4 pe noul proiect și obții un discount care se aplică dacă prețul tău fără taxe și tarife să fie sub 125 lei pe MWh. Dacă depășește, nici în acel moment nu beneficiezi de compensare.Pentru că la gaze față de energie electrică compensatul este procent din prețul din contract. Cu alte cuvinte, dacă cineva are un preț mai mare în contract, va beneficia de o compensație mai mare. Dacă cineva are un preț mai mic, va beneficia de o compensație mai mică.Principiul este similar, doar că aici discutăm de un preț fix, iar acea marjă la care se aplică compensarea este mult mai mare, de 300 kWh astazi si 500 KWh de la 1 februarie.Pentru că unii au preț mai mare în contract, și atunci beneficiază de o compensație mai mare, alții au un preț mai mic în contract, sunt mai apropiați de acel 0,68 le/kWh la energie electrică, care este prețul minim stabilit a se plăti prin lege și atunci dacă prețul din contract este mai mic și compensația este mai mică.Glumind, doar dacă avem un preț mai mare în contract.Compensarea este lunară, în funcție de condițiile din fiecare lună. Eu așa cred, nu cred că se va face o corecție raportat la acea compensație sezonieră care s-a dat – 1500 MWh la gaze naturale, aceasta fiind utilă doar în calculul pe care trebuia să și-l facă furnizorul.Este foarte greu de spus. Probabil că este și un element important de speculă.În momentul de față nu este o soluție. În general prețurile ofertate sunt mai mari decât prețurile plafonate. Probabil după ce va dispărea plafonul este posibil să fie asta o soluție. Din păcate în momentul de față soluția la îndemâna oamenilor este eficientizarea consumului, dar sub nici o forma prin stat in frig.Cauzele sunt de natură internă și externă. La nivel extern putem să dăm vina pe faptul că a existat o deficiență de cerere și ofertă, au existat aceste taxe de dioxid de carbon care au crescut anul trecut. Pe plan intern au existat masuri legislative si administrative care au determinat cresterea pretului, dar si faptul ca există o diferență tot mai mare între cerere și ofertă, diferență care ar trebui să fie acoperită din import.Există și o astfel de interpretare că din cauza faptului că la gaze naturale s-a pus un preț mult mai ridicat decât prețul din luna octombrie, atunci când s-a impus acest plafon, prețurile au crescut din cauza acestei plafonări.Dacă nu vor exista niște măsuri specifice, după 31 martie când actualele măsuri vor dispărea, prețul la energie electrică și la gaze cu siguranță va crește față de prețul din iarnă. La gaze naturale estimez că va fi 120%, la energie electrică 70-80% față de cât era anul trecut în aceeași perioadă.