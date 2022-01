​Primăria Oradea are în implementare 44 de proiecte cu fonduri europene, în valoare de 224 milioane euro

Primăria Oradea are în implementare 44 de proiecte cu fonduri europene, valoarea acestora fiind de 224 milioane euro, a declarat primarul orașului, Florin Birta, într-o conferință de presă susținută joi. 4 proiecte în valoare de 14 milioane de euro sunt în evaluare, iar 15 proiecte, în valoare de 345 milioane de euro, sunt în pregătire. Anul trecut, instituția a finalizat 20 de proiecte cu fonduri europene, valoarea lor fiind de 74 milioane euro.





Doar în 2021, au fost trași din bani europeni circa 45 milioane de euro.





În 2022, investițiile care urmează să fie realizate cu bani europeni au o valoare de 52 milioane euro.





Anul trecut a debutat al treilea ciclu de finanțare de 7 ani (perioada 2021 - 2027) și a fost demarată pregătirea proiectelor care urmează să fie depuse pentru absorbția de fonduri nerambursabile.







Ce a cumpărat Oradea cu bani Europeni





Anul trecut au fost finalizate 20 de proiecte cu finanțare europeană. Printre acestea se numără achiziția a 10 tramvaie și 15 autobuze,a fost finalizată noua linie de tramvai, fiind realizate cele mai mari investiții, după 1990, în transportul public din Oradea.





Totodată, au început lucrările la pasajul rutier din Piața Cetate și au fost finalizate 3 zone pietonale: Aurel Lazăr, Libertății și zona malului stâng. De asemenea, au început lucrările la piațetele Magnoliei, Cazaban și Nufărului.





Pentru acest an sunt programate să fie demarate și lucrările la celelalte patru pasaje din Piața Emanuil Gojdu.





„Anul 2021 a fost un an benefic pentru Municipiul Oradea din punct de vedere al investițiilor. Valoarea totală a acestora a fost de aproximativ 90 de milioane de euro, jumătate din acești bani fiind din fonduri europene, ceea ce este o performanță pentru că, practic, cu ajutorul acestor fonduri am reușit să ne dublăm investițiile realizate anul trecut. Am avut 80% fonduri nerambursabile și 20% contribuția Municipiului Oradea. Metaforic vorbind, cu 2 lei investiți în Oradea am reușit să luăm 8 lei gratuit și să facem o investiție de 10 lei. Este o performanță bună pentru oraș și vreau să le mulțumesc și să-i felicit pe colegii mei pentru această realizare", a precizat Florin Birta, primarul municipiului Oradea.„În precedentele două perioade de finanțare, Oradea a accesat și implementat proiecte de peste 600 de milioane de euro, iar în cursul și în perioada 2021-2027 avem din nou proiecte de peste 600 de milioane de euro. Asta înseamnă că la finalul celei de-a treia perioade de implementare a fondurilor europene, ne propunem ca în Oradea să avem realizate proiecte de peste 1,2 miliarde de euro. O performanță și bani cu care orașul nostru să se schimbe, așa cum s-a schimbat în ultimii ani, din ce în ce mai bine", a mai precizat primarul Florin Birta.În ceea ce privește investițiile în educație au fost finalizate lucrările la Școala Gimnazială Dacia, Colegiul Național „Onisifor Ghibu" și Grădinița nr. 20. Totodată, lucrările pentru reabilitarea Liceului Ortodox „Episcop Roman Ciorogariu" sunt în derulare.Anul 2021 a mai presupus și finalizarea reabilitării termice a 12 blocuri de locuințe, în timp ce pentru alte 16 blocuri lucrările vor începe în perioada următoare. Tot în acest an, vor demara lucrările la proiectul care are în vedere valorificarea energiei geotermale în asociație cu pompe de căldură, pentru producerea agentului termic pentru încălzire și apă caldă în cartierul Nufărul I.În domeniul sanitar, anul acesta vor continua lucrările de reabilitare termică a celor două mari unități spitalicești din Oradea, însă va fi demarată și extinderea Ambulatoriului Spitalului Județean de Urgență. În 2021, prin intermediul a două proiecte în valoare de 10 milioane de euro, cele două spitale din municipiu au fost dotate cu aparatură și echipamente.Tot cu ajutorul banilor europeni se construiește un nou spital, Spitalul de boli infecțioase din str. Vlădeasa, pentru care, în 2022, va fi demarată licitația pentru proiectare și execuție.