Cine este Vasile Petrariu, liderul sindicatului reprezentativ din STB, acuzat de Nicușor Dan că a orchestrat greva generală de joi

Nicușor Dan a acuzat joi că greva de la STB nu este una spontană, și una politică, orchestrată de sindicatul reprezentativ condus de liderul de sindicat Vasile Petrariu, consilier PSD.

"Eu nu fac politică, să fie foarte clar", a fost replica lui Petrariu.

Potrivit ultimei sale declarații de avere din mai 2021, Petrariu are un apartament de 46 mp în București, împreună cu soția, anul dobândirii fiind 1982. În 2020 a încasat un salariu de 42.720 de lei de la sindicat.

În declarația de interese , Petrariu a menționat doar că este președinte executiv al Federației Sindicatelor din Transporturi, Transloc și Servicii Publice ATU-ROMÂNIA și președinte al Sindicatului Transportatorilor din București.





Directorul STB, Adrian Criț, a reclamat joi dimineață, într-o conferință de presă, că liderul sindical are mai multe incompatibilități:





Domnul Petrariu simte că a pierdut puterea, această societate nu mai conduce sindicatul reprezentativ. (..)Domnul Petrariu va urma calea domnului Rădoi. Sindicalistul, deși nu are voie să facă politică, e și politician, și acționar, și membru în Consiliul Municipal. Cine finanțează acest lucru? Cineva trebuie să se autosesizeze".





În septembrie 2020, în campania electorală pentru alegerile locale, Nicușor Dan acuza că sindicatul principal al Societății de Transport București (STB) face campanie electorală pro Gabriela Firea, candidatul PSD la Primăria Generală a Bucureștiului.







Nicușor Dan a susținut că în autobaza STB din Militari a fost transmis următorul mesaj angajaților din partea Sindicatului Transportatorilor București, condus de Vasile Petrariu:

"Votează cu cel ce ți-a dat, nu cu cel care promite! Păstrează ce ai, poate se va înmulți! Nu vota cu creierul. E sentimental. Burta simte foamea și neajunsurile! Dacă prezentul e acceptabil, viitorul poate fi sumbru!

Fără subvenție, călătoria va fi 7-8 lei! Votezi falimentul? Vezi cu cine votezi!!! Poate serviciul comercial dispare?? NU ALEGI SIGURANȚA FAMILIEI?”, este mesajul pe care angajații STB l-ar fi găsit scris pe o tablă la Autobaza Militari.

Și pe site-ul sindicatului apare o știre în care urează succes echipei conduse de Gabriela Firea.

















Revendicările sindicaliștilor





În august 2020, Vasile Petrariu a fost numit șef al Federației Sindicatelor din Transporturi și Servicii Publice, conduse înainte de sindicalistul de la Metrorex Ion Rădoi."Au fost identificate mari afaceri în care este implicat, afaceri pe care le are cu STB prin centrul de sănătate și diferiți furnizori.Câteva sute de sindicaliști au protestat miercuri în fața sediului STB și au cerut demisia directorului STB, Adrian Criț. ”Din păcate, am ajuns la situația aceasta din cauza directorului general care a refuzat un dialog real și corect cu Sindicatul Transportatorilor din București, a refuzat negocierea unui nou Contract Colectiv de Muncă. Cel actual a expirat la 31 decembrie 2021 -, el a fost negociat în 2018, a fost prelungit până în 2021, acum ar intra în al patrulea an, dacă se prelungește, dar oamenii vor o creştere salarială. Inflația a luat-o razna, iar ei nu se mai pot descurca cu salariile pe care le au. (...) În proiectul de buget pe 2022 a prevăzut o "creştere” a fondului de salarii de -1,64%, iar pentru Consiliul de Administrație și pentru el, în calitate de director general, a prevăzut o creștere de +18,94%! Nu este ilegal, dar este imoral”, a spus Vasile Petrariu, preşedintele Sindicatului Transportatorilor din Bucureşti (STB), declarație publicată chiar pe site-ul sindicatului.