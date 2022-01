Nota de plată pentru imaginea dezolantă din parcurile administrate de Primăria Capitalei. Va fi mai bine anul acesta?

Parcul Tineretului - 2.426.912,86 lei;

Parc Miorița - 375.248,60 lei;

Parc Bordei - 104.444,73 lei;

Parc Izvor - 393.838,10 lei;

Parc Floreasca - 98.961,4 lei;

Parc Herăstrăul Vechi - 910.102, 93 lei;

Parc Herăstrăul Nou - 613.188,76 lei;

Parc Carol - 1.585.776,88 lei;

Parc Cișmigiu - 1.088.892,38 lei;

Parc Circul de Stat - 401.948,38 lei;

Parc Băneasa - 17.177,74 lei;

Parc Unirii, Parc Axa de Nord Sud, Parc Verdi și Circuitul Turistic Floreasca Tei 1.612.136,35 lei.





Față de anii trecuți, Primăria Capitalei în 2021 nu a mai cumpărat bănci, coșuri de gunoi și garduri metalice. Nici în 2020 nu s-a spart pușculița pe astfel de achiziții. Mai exact, în aprilie 2020 ALPAB a cumpărat de la Stănescu I.M. Istrate PFA un număr de 150 bănci, la un preț de 540,00 lei (TVA inclus) care au fost montate în Parcul Circul de Stat. Atât.

Cine se va ocupa în 2022 de întreținerea parcurilor Primăriei Capitalei

În 2022, de întreținerea parcurilor aflate în administrarea Primăriei Capitalei se va ocupa ALPAB, însă nu va mai apela la serviciile companiilor municipale ci urmează să demareze o procedură de achiziție publică de tipul "licitație deschisă" pentru achiziționarea de servicii de salubrizare și întreținere a aleilor și a spațiilor verzi, se arată în răspunsul transmis de Primăria Capitalei la solicitarea HotNews.ro. Instituția spune că a ridicat procedura în sistemul electronic de achiziții, dar nu a fost validată, de asta nu a fost publicată. Valoarea estimată a acordului-cadru este de circa 88 milioane lei pe doi ani.

















Mai există și soluția unei proceduri de urgență, pentru câteva luni, dar nici o astfel de procedură nu apare în sistem.







Se poate face întreținerea parcurilor cu angajații ALPAB?





Principalele investiții propuse pentru 2022 sunt:



sistem irigații în Parcul Carol - circa 4 milioane lei;

achiziția de utilaje și mașini - 2,5 milioane lei din care 100 de bărci de agrement cu rame - circa 600.000 lei; 50 hidrobiciclete - 320.000 lei; navă pasageri - 1,1 milioane lei;

realizarea mai multor studii de fezabilitate : Rețea apă-canal Parcul Floreasca, amenajarea Parcului Centenarului, puț de mare adâncime pentru alimentarea Parcului Circului, studiu pe ciorile din Cișmigiu, infrastructură pentru biciclete - marcaje, parcări și stații de reparat - Park Freerun și parkour în Herăstrău, sisteme de irigații în Parcurile Floreasca, Sala Palatului, Tineretului, Sera ghencea) - circa 2.1 milioane lei;

peste 1,3 milioane lei pentru modernizarea locurilor de joacă din parcuri (reabilitare și modernizare loc de joacă Parcul tineretului - 100.000 lei; reabilitare și modernizare 3 loc de joacă Parcul Carol - 300.000 lei; Reabilitare 6 locuri de joacă Parc Herăstrău - 600.000 lei; Reabilitare două locuri de joacă din Parcul Cișmigiu - 200.000 lei; Reabilitare loc de joacă Parcul Floreasca - 100.000 lei);

studii Reabilitare peisagistică Parcul Herăstrău - 2,5 milioane lei;

studii reabilitarea aparătorilor malului lacului Băneasa - 440.000 le;

studii reabilitarea aparătorilor malului lacului Străulești - 480.000 lei;

realizarea PUZ-urilor parcurilor Carol, Cișmigiu, Herăstrău, Lacurile Floreasca Tei - 2,3 milioane lei;



Pentru reparații capitale s-au cerut 33 milioane lei din care:

reparații apărători mal lac Herăstrău - 44 milioane lei valoarea totală, din care 10 milioane lei în 2022;

modernizare sistem iluminat Parc Herăstrău - 52 milioane lei în total, două milioane în 2022;

reparații capitale pod beton Parcul Tineretului - 3,8 milioane lei

amenajare Parc Unirii - 8,1 milioane lei;

reparații ștrandul și baia Giulești - 4,6 milioane lei;





Stelian Bujduveanu, unul din cei doi viceprimari ai Capitalei și consilier PNL, a postat zilele trecute pe pagina de Facebook că a cerut ALPAB optimizarea bugetului.







”Astăzi am mers la sediul Administrației Lacuri Parcuri și Agrement București (ALPAB), împreună cu colegul meu consilier general (PNL), dl George Nicolaie. După o analiză a solicitării de buget înaintate de ALPAB, am discutat, punctual, cu conducerea instituției despre nevoile reale ale orașului: Întreținere spații verzi, pentru aspect civilizat și sănătate publică. Un spațiu întreținut este dăunător rozătoarelor și insectelor! Trotuare și alei în parcuri pe care se poate circula! Pază și iluminat public în parcuri. Refacerea, modernizarea și crearea de noi spații de agrement (locuri de joacă, sporturi nautice, terenuri de sport în parcuri și pe malurile de lac). La aceste nevoi, am solicitat suplimentar conducerii ALPAB elaborarea unui plan de optimizare a veniturilor, din activități de închiriere sau concesiune a unor spații comerciale sau din alte activități. Când gestionezi eficient patrimoniul, obții venituri care pot să susțină activitatea de întreținere a spațiilor verzi și arăți respect pentru oameni”, a scris acesta pe pagina de Facebook.







Cine s-a ocupat de întreținerea parcurilor în ultimii 10 ani

Până prin 2018, de îngrijirea acestor parcuri s-a ocupat Administrația Lacuri, Parcuri și Agrement București (ALPAB). Lucrările de întreținere erau făcute de ALPAB, dar și de firme contractate din piață.







În 2017- 2018, Gabriela Firea, atunci primar general, alături de majoritatea PSD ALDE din Consiliul General, a înființat cele 22 de companii municipale, din care două pentru întreținerea spațiilor verzi. Astfel, în septembrie 2018 a fost încheiat cu Compania Municipală Parcuri și Grădini București ”Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de interes local privind activitatile de amenajare si intretinere a parcurilor si gradinilor din municipiul Bucuresti”. Compania avea exclusivitate, iar ALPAB nu mai putea să facă curățenie în parcuri, doar să comande lucrări la companie. Contractul a fost valabil până în septembrie 2021, iar valoarea lui s-a ridicat la 46,5 milioane lei. În paralel, de activități de întreținere a parcurilor s-a ocupat și Compania Municipală Întreținerea Arborilor și a Spațiilor Verzi SA.





Pe 29 octombrie 2020, când a preluat mandatul de primar general Nicușor Dan, de parcuri a rămas să se ocupe tot companiile municipale, fiindcă erau în vigoare contractele de delegare. Din păcate însă nu s-a făcut aproape nimic până în iunie 2021, în parcuri fiind boscheți de jumătate de metru, căpuși și mizerie.







"Nu este un mandat obişnuit cel pe care l-am preluat. Am preluat un mandat cu datorii curente de 3 miliarde de lei, cât metroul din Drumul Taberei. Trebuia să plătim aceşti bani pe loc. Nu a fost un mandat oarecare şi am fost obligaţi să tăiem costuri şi acolo unde am fi vrut, şi acolo unde nu am fi vrut. Banii pe care nu i-am avut în martie îi avem acum", declara Nicușor Dan în luna iunie.









Abia în luna iunie a început cositul ierbii, dar întreținerea tot nu s-a făcut bine, astfel că după câteva săptămâni parcurile s-au umplut iar de mizerie, copaci căzuți și boscheți.







În luna august, după ce presa a scris susținut de mizeria din parcuri, Nicușor Dan a preluat temporar conducerea ALPAB și s-a apucat să facă curățenie în parcul Cișmigiu din fața Primăriei.











Hotnews.ro la contactat atunci pe primarul general pentru a cere explicații despre situația parcurilor.





Contactat de HotNews.ro, Nicușor Dan a declarat că parcurile sunt în această stare deoarece Compania Municipală de Parcuri și Grădini nu și-a făcut treaba bine, deși conducerea a fost schimbată, iar prețurile percepute pentru serviciile prestate, stabilite de fosta administrație, sunt și de 4 ori peste prețul pieței.





El a declarat atunci că parcurile din administrare nu au ajuns în această stare din cauza lipsei banilor.





În septembrie, Consiliul General a aprobat două hotărâri prin care Compania Municipală Parcuri și Grădini a pierdut exclusivitatea pentru întreținerea parcurilor, activitatea putând fi prestată și de ALPAB, și era obligată să presteze servicii la prețuri cu 20% mai mici decât tarifele stabilite în administrația Firea.







Anul acesta, compania municipală care se ocupa de parcuri a fost scoasă din schemă, fiind în procedură de lichidare, iar de întreținerea parcurilor se va ocupa ALPAB, care însă va apela la o firmă privată pentru aceste servicii, se arată într-un răspuns transmis de Primăria Capitalei la solicitarea HotNews.ro. Numai că licitația încă nu a fost demarată, iar în curând vine primăvara, iar cu forțe proprii, este greu de crezut că ALPAB poate face lucrările necesare.În anul 2020, pentru întreținerea parcurilor aflate în administrare, Primăria Capitalei, prin ALPAB a achitat suma de 16.732.740 lei. În anul 2021, instituția a plătit 9.628.628. Suma a fost împărțită astfel între parcurile administrate de Primărie:Deocamdată în sistemul electonic de achiziții publice nu apare o astfel de procedură, iar o licitație poate să dureze și un an sau mai mult, depinde de contestații. Chiar și în sezonul rece parcurile necesită lucrări de întreținere și în principal lucrări de toaletare, care se pot face doar acum, iar din primăvară trebuie intervenit în forță.ALPAB are în prezent circa 290 de angajați, plus 80 de posturi libere care pot fi ocupate, a declarat Ana Maria Ciceală, consilier general și președinta Comisiei de Mediu a consilierilor. Dar efectiv de parcuri se ocupă 11 persoane. În 2021 pentru plata salariilor s-au cheltuit 21 milioane lei, iar pentru 2022 se cer 24 milioane lei.”Din discuțiile cu ALPAB, în comisia de Mediu, ni s-a spus că se va face licitația pentru un acord-cadru, iar până la atribuie se vor ocupa companiile municipale sau va presta serviciul alte companii din piață, alese în procedură de urgență. Noi am întrebat la ALPAB de nu fac lucrările cu angajații lor findcă au 290 de oameni, și de ce nu ocupă acele 80 de posturi libere de la întreținere parcuri, dar nu ni s-a răspuns”, a declarat Ana Ciceală, consilier general USR care face parte președinte în Comisia de Mediu a consilierilor generali.Potrivit documentelor obținute de HotNews.ro, ALPAB cere în 2022 un buget de aproape 200 milioane lei, din care pentru investiții 45 milioane lei, iar restul pentru salarii și întreținere. Acesta nu este bugetul final, primarul general și consilierii generali urmând să-l analizeze și să taie din el. Anul trecut ALPAB a avut un buget de circa 60 milioane lei, de exemplu.Primăria Capitalei, prin ALPAB, are în administrare următoarele parcuri: Cișmigiu, Herăstrău, Carol, Circului, Tineretului, Verdi, Bordei, Unirii, Izvor.Întrebat de ce nu a rezolvat mai repede problema, Nicușor Dan susține că a făcut mai multe schimbări pentru a debloca lucrurile, dar fără rezultat.În toamna anului trecut, parcurile au fost un pic mai bine întreținute, însă departe de cum trebuie să arate un parc dintr-o țară europeană.