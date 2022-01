VIDEO ​​Ce investiții încep primăriile de Sector în 2022. Clotilde Armand vrea să asfalteze zeci de străzi, să cumpere clădirea Ciclop și Casa Radio și anunță două proiecte pilot pentru Aviației și Pajura

Ce proiecte de investiții încep în București în 2022 și ce lucrări se vor finaliza până la finalul anului? Primarul sectorului 1, Clotilde Armand, spune că are „un program foarte mare pentru următorii 3 ani” care cuprinde asfaltarea a zeci de străzi și reabilitarea termică a zeci de blocuri. Nu sunt uitate nici intervențiile pentru monumentele istorice, iar Armand ar vrea să cumpere clădirea Ciclop și chiar Casa Radio.





Mai exact, Primăria Sectorului 1 are în plan asfaltarea a 50 de străzi și reabilitarea termică a 60 de blocuri, precum și extinderea școlilor Herăstrău și Pia Brătianu. Clotilde Armand promite, de asemenea, un proiect pilot prin care 10-15 blocuri din cartierul Aviației vor avea apă caldă și căldură cu ajutorul pompelor de căldură și a panourilor solare. Un alt proiect pilot va fi cel pentru colectarea selectivă în cartierul Pajura. Tot în 2022, spune vor începe lucrările de reabilitare la teatrele Masca și Bazilescu.



”Avem un program foarte mare pentru următorii 3 ani. Anul acesta o să finalizăm asfaltarea a 50 de străzi, între 50 și 80, depinde cât vom reuși, și avem încă 100 de străzi pentru anul viitor și încă 200 peste doi ani. Ambiția noastră este să nu mai avem străzi de pământ și să avem un mobilier urban de calitate și unitar. Pe partea de blocuri am început programul de reabilitare, o să finalizăm anul acesta aproximativ 60 de blocuri. Avem o mică neînțelegere cu Consiliul Local în privința altor 85 de blocuri. Legea și Banca Europeană de Investiții ne obligă să avem o cofinanțare de 10% din partea proprietarilor care au venituri, care pot să își permită acest lucru. Consiliul Local a refuzat să voteze, nu doresc să plătească și proprietarii. Eu sper să introducem aceste 85 de blocuri în plus față de cele 60 de blocuri care vor începe și se vor finaliza anul acesta”, a explicat Clotilde Armand, pentru Hotnews.







Primarul dorește să exproprieze/achiziționeze în anul 2022 a 5 clădiri monument istoric pentru a le consolida și pune în valoare.







Clotilde Armand spune că explorează și ideea de a cumpăra Casa Radio și terenul aferent pentru a amenaja acolo o bază sportivă.







În 2022 vor începe și două proiecte pilot, unul vizează amplasarea de panouri solare și pompe de căldură la cel puțin 10 blocuri din cartierul Aviației, iar celălalt amenajarea unor platforme pentru colectare selectivă pe 4 fracții în cartierul Pajura.







”Vreau să vorbesc și despre acest program, ”Termoficare de la soare”. Sunt mai multe cartiere din Sectorul 1 care suferă foarte mult din cauză că sunt la capăt de rețea și sunt probleme cu furnizarea apei calde și căldurii. Am pus acel generator de ultimă generație în Aviației, o să mai punem unul anul acesta, unde sunt probleme, dar nu asta este soluția pe termen lung. Eu mi-aș dori să nu mai depindem de Termoenergetica. Vom începe anul acesta cu un proiect pilot, în cartierul Aviației, cred că sunt 10-15 blocuri, dar avem deja 60-70 de blocuri care s-au înscris. Anul acesta vom implementa proiectul pilot și foarte repede îl vom extinde. Este un proiect revoluționar, vom primi probabil fonduri europene imediat după ce vom aplica. Mai avem pe mediu infrastructura de colectare selectivă. La ora actuală avem două tomberoane, unul pentru fracție umedă și unul pentru fracție uscată. Ce ne dorim este să colectăm selectiv pe 4 fracții și cu cartelă, unde se verifică ce aruncă fiecare și cel care poluează va fi taxat. Proiectul pilot va fi inaugurat anul acesta, în cartierul Pajura, pentru că acolo există mai mult spațiu între blocuri și ne permite să facem aceste paltforme”, a explicat primarul Clotilde Armand.







”În Greenfield, anul acesta vom începem lucrările la o nouă școală, am început licitația, dar este sub supervizare ANAP, deci va dura un pic mai mult. Avem proiectul, autorizația de construire, trebuie doar să finalizăm procedura de execuție pentru desemnarea constructorului. Școala va fi gata în 2023. Anul acesta vom mai finaliza două extensii de școli. Extensia școlii Herăstrău, din cartierul Aviației, și extensia școlii Pia Brătianu. Ideea este să nu mai avem școli unde elevii învață în 3 schimburi. Am diminuat, dar vrem să nu mai fie deloc. Se vor deschide două bazine de înot, le-a făcut CNI, noi trebuie să le branșăm la utilități. Anul acesta ne propunem să le inaugurăm. Aș vrea ca toti copiii de la 7-8 ani să aibă o oră de înot în fiecare săptămână. Așa se întâmplă în alte țări civilizate”, a mai spus Clotilde Armand.







În ceea ce privește piețele, primarul spune că în 2022 va fi modernizată Piața 1 Mai și se va concesiona Piața Amzei pentru a fi transformată în spațiu de ”coworking”, piață cu legume și fructe și food market cu mâncare sănătoasă.







În 2022, primarul spune că se vor planta între 10.000 și 15.000 de arbori, vor începe lucrările de reabilitare a teatrelor Masca și Teatrul de vară din Parcul Bazilescu, să inaugureze două cluburi pentru seniori, să aloce între 10 și 20 de milioane lei pentru investiții în spitalele din sector și să înceapă construirea unor blocuri de locuințe pentru tineri.







Ce proiecte de investiții se pregătesc în 2022 pentru 2023?





Primăria Sectorului mai lucrează anul acesta la studiile de fezabilitate, concursurile și licitațiile pentru proiectele care vor începe în 2023. Primul proiect este modernizarea Pieței Matache și revitalizarea zonei.







În 2022 se va lucra și la documentația necesară realizării proiectului Promenada Verde.







Primăria a reușit în ultimul an să inventarieze și terenurile de pe malul lacurilor, a încheiat un protocol cu Administrația Lacuri Parcuri și Agrement de la Primăria Capitalei (administratorul lacurilor), pentru realizarea proiectului și a lansat licitația pentru elaborarea planului de urbanism aferent proiectului.





În acest an, Primăria Sectorului 1 vrea și să exproprieze Hotel Dunărea, Casa Miclescu, Casa Petrescu, monumente istorice aflate în paragină, pentru a începe restaurarea lor. Primarul Clotilde Armand mai vrea să cumpere clădirea Ciclop pentru a amenaja acolo o parcare, clădirea de pe strada Berthelot, unde este liceul Tonitza, dar și Casa Radio, unde dorește să amenajeze un complex sportiv.În cee ce privește proiectele de investiții în pregătire, anul acesta se fac studiile de fezabilitate și licitațiile pentru Promenada Verde, regenerarea Pieței Matache, școala din cartierul Greenfield și consolidarea a 11 unități de învățământ.Cele mai mari investiții ale Primăriei Sectorului 1 în 2022 sunt asfaltarea a 50 de străzi și reabilitarea a 60 de blocuri.”Vrem să expropriem Hotel Dunărea, Casa Miclescu, Casa Petrescu, monumente istorice aflate în paragină, pentru a începe restaurarea lor . (...) Vrem să cumpărăm clădirea unde este liceul Tonitza, atelierele Berthelot, și blocul Ciclop de pe bd. Magheru. Deja am reabilitat cu o grijă specială un bloc care este în apropiere, am fost foarte atentă să păstrăm specificul, și vrem să continuăm reabilitarea clădirilor de pe arterele principale și blocul Ciclop face parte din ambițiile mele. Aș dori să-l cumpărăm, să-l reabilităm, să avem o parcare acolo și să avem un bulevard Magheru care arată altfel”, a mai spus primarul.”Deocamdată explorăm ideea. Ne dorim un spațiu de sport. Timp de 1 an am căutat teren peste tot, un spațiu unde să creăm o infrastructură de sport. Copiii nu știu unde să se ducă să facă sport și avem acest spațiu imens, care nu este folosit, și nu e bine să avem acest spațiu deteriorat în centrul orașului. Și atunci vrem să vedem dacă am putea cumpăra Casa Radio și terenul aferent și să-l transformăm într-un spațiu dedicat sportului”, a explicat Clotilde Armand.La capitolul învățământ, primarul spune că anul acesta se vor finaliza lucrările de extindere a școlilor Pia Brătianu și Herăstrău, vor începe lucrările la școala din Greenfield și se vor inaugura două bazine de înot.”Modernizăm Piața 1 Mai. Piața Amzei va fi concesionată, am finalizat studiile tehnice. Ce a fost construit acolo nu putea fi folosit, de asta a stat 10 ani nefolosită. Am terminat studiul de fundamentare, iar la începutul anului demarăm licitația de concesionare pe 15 ani. Această piață va fi un loc plăcut, cu un spațiu de coworking sus și jos piață și food market. Toți tinerii care au propriul business vor putea folosi acest loc ca să muncească, ca să cumpere o mâncare sănătoasă. Piața se reorganizează. Cel care va concesiona trebuie să respecte aceste funcționalități. La ora actuală, parcarea nu poate fi folosită, se va crea o rampă inteligentă care ne va permite să folosim parcarea de sub piață”, a explicat Clotilde Armand.”Suntem un Sector care am îmbătrânit, este un sector foarte scump, pentru tineri este foarte greu să vină în Sectorul 1, dacă părinții lor nu sunt de aici, fiindcă este greu să aibă acces la piața imobiliară. Anul acesta am identificat două blocuri care ne aparțin și pe care vreau să le transform în locuințe pentru tineri, ca tinerii să fie ajutați. O să fie un ajutor pentru 3 ani, nu sunt de acord cu ajutorul pe viață, dar 3 ani sau 6 ani dacă se reînnoiește, vor primi niște condiții foarte avantajoase, vor putea să facă economii din salariile lor pentru a putea să cumpere apoi o altă locuință. Între 100 și 200 de locuințe pentru anul acesta. (...) M-am angajat că voi planta 50.000 de arbori. Am început anul trecut cu câteva mii și trebuie să recuperăm foarte mult anul acesta, între 10 și 15.000. Îi vom planta pe aliniamentele stradale și diverse locații unde facem mici părculețe. Vrem și să izolăm groapa Iridex de restul orașului și să creăm o perdea verde acolo”, a mai declarat Clotilde Armand.”Piața Matache este un simbol al orașului, am publicat acum o licitație pentru concept și studiu de fezabilitate. Vom alege acel concept care ne va permite să recreăm un cartier așa cum a fost, cu mici artizani, meșteșugari, oameni care își vând legumele, food market. Va fi ceva foarte frumos, care va revitaliza complet zona. Vor fi niște străduțe cu o piațetă în mijloc. Anul acesta vom face studiile, anul viitor vom face licitația pentru execuție, iar anul viitor, în a doua parte, vor începe lucrările. Sub piață vom amenaja o parcare imensă, cu 1.000 de locuri de parcare”, a explicat primarul.Tot anul acesta Primăria va face documentația pentru consolidarea a 11 școli care prezintă risc seismic, iar lucrările vor începe în 2023.”Trebuie un studiu de fezabilitate complex, care necesită și un studiu de mediu pentru a reabilita toate malurile de lac. La ora actuală este o centură de beton care se prăbușește și trebuie o nouă soluție care permite stabilizarea malurilor. Facem studiile. În paralel încercăm să rezolvăm toate problemele de cadastru pentru cei 25 de km de promenadă verde pe care îi avem în Sectorul 1. Avem suprapuneri cadastrale. Avem terenuri care știm că sunt în domeniul public, dar un privat și-a făcut cadastru peste domeniul public. Ce s-a întâmplat? În multe cazuri privatul care avea o anumită suprafață de teren, în loc să lipească terenul lui la stradă, l-a lipit de lac și nu a mai lăsat nicio bucată de teren între proprietatea lui și lac. Noi îi vom cere să își retragă proprietatea, să ajungă la limita străzii și să lase o bucată de teren ca bicicliștii, pietonii să poată să facă un tur în jurul lacului. Am identificat aceste terenuri, am identificat toate zonele care sunt problematice, avem o echipă care lucrează la asta, vrem să și expropriem niște terenuri. Când nu va fi posibil, o să facem și un ponton ca să putem totuși să facem turul lacului. Anul acesta o să facem studiul de fezabilitate pentru tronsoanele pe care deja le-am deschis și sper să deschid alte tronsoane tot anul acesta, dar partea de mal care va fi reconstruită va fi făcută doar pe tronsoanele care există acum, mă refer anul acesta. O să avem bucăți din promenadă finalizate în 2023. Până la finalul mandatului aș dori să avem gata Lacul Băneasa și o bună parte din celelalte două lacuri finalizate. Nu cred că o să pot face tot, dar măcar un lac aș vrea să fie complet”, a mai spus Clotilde Armand.În 2021, Primăria a deschis publicului trei tronsoane din jurul Lacului Băneasa, pe străzile Mateloților, Gârlei și Madrigalului, care erau îngrădite. Amenajările făcute au fost însă minimale și nu așa va arăta zona la final. Zonele au fost deschise ca oamenii să descopere potențialul acestui proiect.