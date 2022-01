VIDEO Ce pași au făcut primarii Clotilde Armand și Radu Mihaiu pentru amenajarea ”Promenadei verzi” pe malurile lacurilor Colentina, proiect promis în campania electorală

În București, pe cursul râului Colentina sunt 10 lacuri: Străulești, Grivița, Băneasa, Herăstrău, Floreasca, Tei, Plumbuita, Fundeni, Dobroiești și Pantelimon I. Primele 5 sunt în Sectorul 1, următoarele 5 în Sectorul 2. Străulești, Grivița, Băneasa, Herăstrău, Floreasca, Tei sunt în administrarea Primăriei Capitalei prin Administrația Lacuri Parcuri și Agrement, iar restul se află la apele Române.





Deși sunt o resursă extraordinară a orașului și au un potențial uriaș, acestea au fost lăsate în paragină timp de 30 de ani și au devenit adevărate gropi de gunoi.

HotNews.ro a scris în ultimii 10 ani de mai multe ori despre starea acestora.





În 2007, Consiliul General al Municipiului București a aprobat indicatorii economici pentru un proiect de reabilitare a salbei de lacuri Colentina, curățarea zonelor adiacente și introducere acestora într-un circuit turistic. Proiectul, în valoare de circa 33 milioane de euro, ar fi trebuit finanțat în proporție de 85 la sută din fonduri europene, dar după venirea lui Sorin Oprescu la Primăria Capitalei, în 2008, a fost dat uitării.







În campania electorală din 2020, Clotilde Armand și Radu Mihaiu au promis că vor curăța mizeria de malul lacurilor dacă ajung primari și vor amenaja acolo o promenadă verde, un traseu pentru pietoni și bicicliști, astfel încât să poți pleca pe malul lacurilor de la un capăt al Bucureștiului și să ajungi la celălat. Un proiect frumos, dar greu de realizat în condițiile în care o bună parte din drumul de pe malul lacurilor, care trebuia că păstrat că atare, a devenit proprietate privată, construcțiile se întind până în lac, iar în zonele unde nu este așa este plin de gunoi.







Ce s-a întâmplat în primul an de mandat? Încet-încet lucrurile au început să se miște.









Promenada verde din Sectorul 1







În Sectorul 1, primarul Clotilde Armand a deschis publicului trei tronsoane din jurul Lacului Băneasa, pe străzile Mateloților, Gârlei și Madrigalului, care erau îngrădite.























Primăria a reușit în ultimul an să inventarieze și terenurile de pe malul lacurilor, a încheiat un protocol cu Administrația Lacuri Parcuri și Agrement de la Primăria Capitalei (administratorul lacurilor), pentru realizarea proiectului și a lansat licitația pentru elaborarea planului de urbanism aferent proiectului.







”Trebuie un studiu de fezabilitate complex, care necesită și un studiu de mediu pentru a reabilita toate malurile de lac. La ora actuală este o centură de beton care se prăbușește și trebuie o nouă soluție care permite stabilizarea malurilor. Facem studiile. În paralel încercăm să rezolvăm toate problemele de cadastru pentru cei 25 de km de promenadă verde pe care îi avem în Sectorul 1. Avem suprapuneri cadastrale. Avem terenuri care știm că sunt în domeniul public, dar un privat și-a făcut cadastru peste domeniul public. Ce s-a întâmplat? În multe cazuri privatul care avea o anumită suprafață de teren, în loc să lipească terenul lui la stradă, l-a lipit de lac și nu a mai lăsat nicio bucată de teren între proprietatea lui și lac. Noi îi vom cere să își retragă proprietatea, să ajungă la limita străzii și să lase o bucată de teren ca bicicliștii, pietonii să poată să facă un tur în jurul lacului. Am identificat aceste terenuri, am identificat toate zonele care sunt problematice, avem o echipă care lucrează la asta, vrem să și expropriem niște terenuri. Când nu va fi posibil, o să facem și un ponton ca să putem totuși să facem turul lacului. Sunt soluții”, a explicat Clotilde Armand.















Primarul spune că anul acesta se vor face toate studiile, iar anul viitor vom avea primele bucăți din promenadă amenajate.







”O să avem bucăți din promenadă finalizate în 2023. Anul acesta o să facem studiul de fezabilitate pentru tronsoanele pe care deja le-am deschis și sper să deschid alte tronsoane tot anul acesta, dar partea de mal care va fi reconstruită va fi făcută doar pe tronsoanele care există acum, mă refer anul acesta. Până la finalul mandatului aș dori să avem gata Lacul Băneasa și o bună parte din celelalte două lacuri finalizate. Nu cred că o să pot face tot, dar măcar un lac aș vrea să fie complet”, a mai spus Clotilde Armand.







Dincolo de aducerea terenurilor de pe malul lacului înapoi în domeniul public, un alt război este cel legat de păstrarea curățeniei. Clotilde Armand spune că o parte dintre cei care locuiesc pe malul lacurilor și au fosă septică aruncă fecalele în apă, iar acest fenomen trebuie stopat.







”Casele care nu sunt racordate la sistemul de canalizare al orașului și care au o fosă septică, în general se golește fosa septică în apele pluviale sau în lac și avem un efort foarte mare de făcut pe partea asta, să ne asigurăm că toate aceste ape murdare nu ajung în lac și în rețeaua de canalizare. Deja am identificat împreună cu Poliția Locală niște practici care nu sunt corecte, o să avem o luptă foarte dură de dus în acest domeniu”, a mai spus edilul.







Potrivit Protocolului încheiat pe 29 octombrie 2021 între Administrația Lacuri, Parcuri și Agrement și Primăria Sectorului 1 pentru amenajarea Promenadei verzi, în principal ALPAB va realiza lucrările de igienizare a luciului de apă al lacurilor Băneasa, Grivița, Straulești și a spațiilor adiacente luciului de apă.





întreprinde măsurile necesare în vederea întreținerii, amenajării și/sau reamenajării spațiilor verzi aferente lacurilor Băneasa, Grivița, Străulești, în vederea implementării proiectului Promenada Verde";

întreprinde demersurile necesare în vederea pregătirii și implementării proiectului, inclusiv exproprierea unor imobile pentru care Consiliul Local Sector 1 va asigura fondurile necesare;

va realiza lucrările necesare (pontoane, blocuri plutitoare de beton hidrotehnic, respectiv alte mijloace tehnico-inginerești), care să asigure accesul continuu pe domeniul public aferent malurilor lacurilor Băneasa, Grivița, Străulesti, în zonele în care acesta este restricționat din cauza configurației malurilor și/sau a proprietăților private.





Lacul Străulești are o suprafață de 301.301 mp, Lacul Grivița - 798.396 mp, iar Lacul Băneasa - 377.805 mp.







Suma estimată pentru execuția obiectivului de investiții este de circa 30,7 milioane de euro.







”Cam 50% din malurile celor trei lacuri sunt proprietate privată, restul sunt proprietatea ALPAB care a intabulat fâșiile de teren aflate între luciul de apă și proprietățile private acolo unde a fost posibil. Promenada Verde va fi amplasată pe malul lacurilor Băneasa, Grivița și Străulești. În cea mai mare parte va fi delimitată de luciul de apă și proprietăți particulare. Lățimea promenadei va fi între 3 și 10 m, în funcție de terenul disponibil. Ca lungime, cea în jurul lacului Băneasa va fi de 4,8 km, cea în jurul Lacului Grivița - 7,71 km, cea în jurul Lacului Străulești - 3,87 km”, se arată în documentele aferente protocolului.









Promenada verde din Sectorul 2







Cum au ajuns lacurile din Sectorul 2 o groapă de gunoi? Primarul Radu Mihaiu spune că din nepăsare, iar ca istoria să nu se repete, comunitățile din zonă trebuie implicate.





”Acel gunoi a ajuns în lacuri în zeci de ani de nepăsare și de folosire în uz propriu, de către unii cetățeni, a apelor. Probabil că cetățenii se gândeau că dacă aruncă gunoiul în lac, el dispare. Nu dispare, rămâne acolo și ne afectează viața tuturor. Sunt peste 30 de ani în care, știți anunțurile acelea de pe diverse siteuri în care cereți cuiva să preia gunoiul și nu vă mai întrebați ce se întâmplă cu el, el nu ajunge la groapă, de cele mai multe ori ajunge pe câmp sau în lacurile din Sectorul 2. Cum oprim acest lucru? Implicând comunitățile în primul rând. De asta avem discuții cu cei din Tei Toboc, cu Sergent Șerbănică, cu oamenii de acolo și am amenajat un loc de joacă acolo unde înainte erau munți de gunoaie. Și cred eu că oamenii nu vor mai arunca gunoaie acolo unde se joacă copiii lor. Vedem și în parcuri că sunt persoane care nu respectă neapărat curățenia, dar sunt convins că nu va mai fi același nivel de iresponsabilitate prin care să se arunce canapele, cauciucuri, animale moarte în lacuri. Poliția Locală merge acolo, și acum o să vă spun ceva nu foarte încurajator, de multe ori Poliția locală dă amenzi, sunt multe persoane care primesc aceste amenzi și nu le plătesc niciodată și nici nu avem cum să-i executăm. Există și aceste cazuri, dar încercăm să păzim și să facem simțită prezența poliției locale astfel încât să descurajăm”, a mai explicat edilul.























Munți de gunoi au fost scoși din canalul care leagă Lacul Plumbuita de Lacul Fundeni





Acum primăria lucrează la identificarea terenurilor de pe malul lacului, pentru a vedea ce cumpără/expropriază și ce cedează proprietarii.







”Ne aflăm în faza de cartografiere a malurilor lacurilor, o să facem un studiu topografic și ridicare topo. Odată cu această cartografiere o să avem și situația exactă a tuturor proprietăților și situația juridică. În unele cazuri sunt proprietăți dobândite înainte de intrarea în vigoare a Legii apelor, în alte cazuri este posibil să se fi extins proprietatea mai mult decât avea dreptul proprietarul. Vom rezolva punctual fiecare situație și sunt convins că vom ajunge la o soluție. Am vorbit deja cu o parte dintre proprietari și există foarte multă înțelegere. Evident că dacă va exista o amenajare acolo, valoarea proprietății crește. Decât să fie o groapă de gunoi mare, mai bine este o proprietate ceva mai mică, dar mai valoroasă pentru că se află în apropierea unei astfel de amenajări. De la caz la caz vom vedea dacă proprietarii vor ceda gratuit teren, vom expropria, vom cumpăra, vom demola dacă sunt construcții ilegale. Sper ca în prima jumătate a anului 2022 să avem situația clară pentru toate proprietățile”, a explicat Radu Mihaiu.











Porțiunea din spatele Manastirii Plumbuita a fost asfaltată, iar insula curățată





În paralel cu curățarea lacurilor și inventarierea terenurilor, în 2022, Primăria va lucra la studiul de fezabilitate, identificarea proprietăților de pe malul lacului și organizarea unui concurs de soluții internațional care va stabili cum va arăta amenajarea.







”Am cerut certificat de urbanism și am primit certificat de urbanism pentru acest proiect și asta ne permite să facem un studiu de fezabilitate și un concurs de soluții. Vom face un concurs de soluții internațional, astfel încât arhitecți, proiectanți să vină să pună în valoare această bijuterie. Vom împărți proiectul în 5 loturi, ca să nu se facă toate deodată. Pe parcursul anului 2022 vom face două lucruri, finalizăm concursul și terminăm de curățat lacurile. Probabil în 2023 vom începe execuția.”, a declarat Radu Mihaiu.







După finalizarea studiului de fezabilitate, a concursului de soluții și cadastrarea proprietăților, Primăria Sectorului 2 va afla și cât costă amenajarea salbei de lacuri.











Bucata dintre Hospice, casa speranței și Parcul Doamna Ghica este încă plină de gropi











În 2010, Primăria Capitalei a venit cu un nou proiect, amenajarea unui circuit turistic pe lacurile Floreasca și Tei și zona adiacentă lor. Valoarea proiectului a fost de 20 de milioane de euro, o parte din fonduri europene. Acesta a fost făcut, dar s-a făcut prost, deoarece nu există un traseu continuu între cele două lacuri, astfel că nu prea este folosit, iar amenajările s-au degradat. Restul lacurilor au rămas tot în paragină.”Am reușit să inaugurăm trei tronsoane: strada Madrigalului, strada Gârlei și strada Mateloților. Am făcut niște amenajări minimale, nu așa va arăta la finalul proiectului. Am deschis aceste trei tronsoane așa, ca să le explic cetățenilor ce dorim să facem. Chiar dacă a fost o investiție minimală, cetățenii au fost foarte fericiți să descopere că au un lac la câțiva metri de casă. Obiectivul este să deschidem accesul la lac. Ați văzut că am desființat și gardul de la Bioterra care împiedica accesul la Străulești. Este foarte important ca noi să beneficiem de aceste lacuri care sunt o comoară”, a declarat primarul Clotilde Armand pentru HotNews.ro.Primăria Sector 1 are următoarele obligații:Și în Sectorul 2 s-au făcut pași importanți pentru ca acest proiect să devină realitate. Aici, cea mai mare problemă era mizeria aruncată în lacuri în ultimii 30 de ani. Primarul Radu Mihaiu a început cu asta, iar în prima dată a fost curățată insula de pe Lacul Plumbuita, lacul, canalul de legătură cu Lacul Fundeni și o parte din acest lac. La finalul anului trecut a fost asfaltată și strada de pe malul lacului, între Parcul Plumbuita și Hospice, Casa speranței, care era plină de gropi.”Până acum am scos peste 10.000 de tone de gunoi din lacul Plumbuita, de pe insulă, canalul de legătură cu Lacul Fundeni și din acest lac. Primul lucru pe care l-am întâlnit când am venit în primărie a fost dorința celor de aici de a amenda Apele Române că nu fac curat și Apele Române ne trimeteau amenințări că ne amendează fiindcă cetățenii aruncă în lacuri. Una dintre primele acțiuni pe care le-am făcut a fost să semnăm un protocol cu Apele Române pentru curățarea lacurilor. A durat 3-4 luni să facem acel protocol, dar în baza lui și cu sprijinul Apelor Române am reușit să scoatem 10.000 de tone de gunoi din salba de lacuri și sunt convins că mai avem încă pe atât și îl vom scoate în 2022. Din păcate avem o problemă cu depozitarea acestui gunoi, e o problemă generală pe care o are o Bucureștiul. Frecvența cu care putem duce acest gunoi la groapa de gunoi este mai mică decât viteza cu care s-a scos gunoiul din lacuri. Mai sunt munți de gunoi care pot fi văzuți pe malul lacurilor, dar ușor-ușor o să-l ducem pe tot la groapă și anul acesta vom finaliza de curățat lacurile”, a explicat primarul Radu Mihaiu pentru HotNews.ro.