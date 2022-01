DOCUMENT Grădiniță din administrarea Primăriei Sector 1: 106 contracte de peste 650.000 lei prin achiziție directă în 2021, cu o firmă dintr-un sat din Călărași

Iată câteva exemple:







contract pentru demontarea parchetului deteriorat, lucrări de curățare și nivelare a pardoselii, montare strat izolator - 20.130 lei.

contract pentru demontarea parchetului deteriorat, lucrări de curățare și nivelare a pardoselii, montare strat izolator - 16.500 lei

Parchet grupa mare - 13.420 lei;

Contactați de HotNews.ro, reprezentanții Primăriei Sector 1 au declarat că Grădinița 52 face obiectul unei misiuni a Corpului de Control al Primarului Sectorului 1 deoarece NU este permisă divizarea contractului în mai multe contracte distincte de valoare mai mică.







”Referitor la cazul Grădinița Nr. 52, facem precizarea că această unitate de învățământ face obiectul unei misiuni a Corpului de Control al Primarului Sectorului 1, misiunea fiind cauzată de modul suspect și defectuos în care s-au făcut achizițiile publice în această unitate. Nu este permisă divizarea contractului în mai multe contracte distincte de valoare mai mică și nu se vor utiliza metode de calcul care să conducă la o subevaluare a valorii estimate. Cazul grădiniței nr. 52 nu este singular, sunt verificate mai multe unități de învățământ de către Corpul de Control al Primarului Sectorului 1. În momentul finalizării acestor misiuni de control vom publica toate rapoartele și le vom înainta Parchetului acolo unde este cazul.”, este răspunsul instituției.







În plus, Primăria Sectorului 1 a trimis o adresă în luna noiembrie 2021 prin care a solicitat tuturor unităților de învățământ (grădinițe, școli) de pe raza administrativ-teritorială a Sectorului 1 Programul Anual al Achizițiilor Publice și Anexa privind Achizițiile Directe.







Doar în luna decembrie, Grădinița 52 a încheiat 29 de contracte în valoare de 275.570 lei, în principal pentru demontat parchet, montat plintă și parchet, dar și legume și fructe.Doar pe 22 decembrie au fost publicate 8 anunțuri pentru demontare parchet, iar pe 23 decembrie au fost atribuite aceleiași firme.Pe 8 decembrie, au fost publicate 14 anunțuri pentru achiziția de plintă, izolație și montare parchet. Toate contractele câștigate de firma Agroinvest Internațional două zile mai târziu. Practic un contract mare a fost spart în multe contracte mici date prin achiziție directă, în loc să se facă licitație.Iată câteva exemple privind contractele date pe 10 decembrie:Potrivit Legii achizițiilor publice: Autoritatea contractantă are dreptul de a achiziţiona direct produse sau servicii în cazul în care valoarea estimată a achiziţiei, fără TVA, este mai mică decât 132.519 lei, respectiv lucrări, în cazul în care valoarea estimată a achiziţiei, fără TVA, este mai mică decât 441.730 lei.Autoritatea contractantă alege procedura de atribuire în funcție de următoarele aspecte:a) valoarea estimată a achiziției;b) complexitatea contractului/acordului-cadru ce urmează a fi atribuit;c) îndeplinirea condițiilor specifice de aplicare a anumitor proceduri de atribuire.Potrivit legii, autoritatea contractantă are obligația ca, la alegerea procedurii de atribuire, să se raporteze la valoarea estimată a produselor, serviciilor și lucrărilor care sunt considerate similare.Potrivit datelor din sistemul electronic de achiziții publice, firma a câștigat prin sistemul electronic de achiziții publice 119 de contracte, în valoare de 854.924 lei. Majoritatea sunt cu Grădinița 52. Mai sunt câteva și cu GRADINITA NR. 283, GRADINITA DE COPII NR. 122, SCOALA GIMNAZIALA ALEXANDRU COSTESCU, GRADINITA NR. 46, Liceul de Arte Plastice Nicolae Tonitza.Potrivit datelor din platforma de verificare a firmelor Confidas.ro, firma a fost înființată în iunie 2019. În 2020 a avut o cifră de afaceri de 302.913 RON și profit de 194.317 RON.Firma are doi asociați: Maria Ștefana Manolescu (50%) și Silviu Alexandru Vasile (50%).Maria Ștefana Manolescu este acționar și la firma DELIA INVEST SRl. Și această societate are zeci de contracte în 2019 cu școlile din Sectorul 1.