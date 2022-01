Digitalizare: Primăria Sectorului 4 a mutat majoritatea operațiunilor în online. Întâlnirile cu funcționarii se vor face doar cu programare

Primăria Sectorului 4 vrea să reducă cât mai mult interacțiunea fizică cu cetățenii, în 2022, circa 95% dintre operațiuni fiind mutate în online. Anul a început cu desființarea ghișeelor pentru plata taxelor și impozitelor locale, contribuțiile fiind plătite doar online sau la automatele de plată. Săptămâna viitoare, instituția va deschide la Grand Arena Mall biroul unic, unde cetățenii se vor putea întâlni cu funcționarii, însă doar pe bază de programare.







Primarul Daniel Băluță spune că circa 95% dintre operațiuni se vor desfășura online sau fără prezență fizică la Primărie. Singurele documente care nu se pot obține astfel sunt autorizațiile de construire și înregistrarea mașinilor, deoarece nu există bază legală.

Cea mai îndrăzneață măsură a fost renunțarea la ghișeele de plată pentru impozite și taxe, unde în primele zile ale anului vedeam sute de persoane la coadă.







Cei care doresc să facă plata la automatele de plată o pot face la cele 300 de automate Selfpay și Westaco din București, din care 200 sunt în Sectorul 4, sau la cele 30 de automate puse de Primărie în centrele comerciale, piețe, spații publice.







Pentru început, la aparatele puse de Primărie, este câte un funcționar public care îi sprijină pe cei nefamiliarizați cu tehnologia să facă plățile.





În prima zi a anului au fost și cetățeni care s-au dus fizic să plătească taxele și impozitele, și au criticat măsura, dar administrația publică consideră că a fost un succes scoatere ghișeelor, fiindcă în loc să stea la coadă, pe 3 ianuarie 10.500 din 240.000 de contribuabili au plătit taxele online sau la automatele de plată.







Pentru a face cât mai civilizată interacțiunea cu cetățenii, iar oamenii să nu mai stea cu orele la coadă, de săptămâna viitoare Primăria Sectorului 4 va deschide și un birou unic la Grand Arena Mall, iar interacțiunea cu cetățenii se va face doar pe bază de programare. Ghișeele tradiționale au fost eliminate.







”Obiectivul final pe care îl avem este ca toate problemele pe care oamenii vor să le rezolve să le poată rezolva de acasă, fie telefonic, fie prin aplicație. În situația în care oamenii au probleme ce se pot rezolva doar la sediul Primăriei, de asemenea, ei nu trebuie să stea la coadă. Pentru asta trebuie să funcționeze instituția programarii, programare care se poate face fie de la sediul Primăriei, fie telefonic, fie prin aplicație. Programarea nu înseamnă numai un dialog cu reprezentanții administrației locale, înseamnă programare pentru buletin, pentru căsătorie. Aceste lucruri vor fi posibile în două-trei săptămâni. Mall-ul are parcare, vii și rezolvi problema civilizat, totul arată bine”, a explicat Băluță.







Primarul spune că schimbă înclusiv modul de redactare a documentelor trimise cetățenilor de primărie, pentru a fi mai prietenoase.







Ce documente emite online Primăria Sectorului 4





Primăria emite online certificate fiscale, autorizații de funcționare, certificate de urbanism, rezervarea și plata parcării de reședință.





Cetățenii pot să-și plătească taxele doar online, accesând adresa http://taxeimpozite.ps4.ro din cadrul noii platforme electronice a Sectorului 4 al Municipiului București, http://start.ps4.ro sau pe ghișeul.ro, sau la automatele de plată.Accesul în platforma primăriei se face pe baza unui cont unic de identificare, atribuit de autoritatea locală a Sectorului 4 fiecărui deținător de rol fiscal de pe raza sectorului. Contul și informațiile necesare referitoare la utilizarea lui au fost comunicate fiecărui cetățean în parte, printr-o scrisoare trimisă la adresa de domiciliu.”Am reușit, pentru prima oară în România, să desființăm fizic ghișeele. Ele au fost înlocuite de mai multe modalități de plată. Prima este online, avem inclusiv o aplicație prin care se pot face plățile, avem ghișeul.ro. A doua, este un număr imens de automate de plată, prezente peste tot în București, dar și în țară, prin rețelele Selfpay sau Westaco. Am făcut un parteneriat cu cele două rețele. Am pus și noi 30 de automate, care dau rest, celelalte, din rețele private capitalizează restul rămas în contul tău și se scade la următoarea factură. A trebuit să găsim formula potrivită de renunțare la ideea de coadă, să avem atât de multe aparate, în toate mall-urile din Sectorul 4, în stațiile de metrou, în piețe, astfel încât accesul să fie neîngrădit, iar oamenii să le poată folosi oricând, unde au treabă”, a explicat primarul Daniel Băluță pentru HotNews.ro.Ce a însemnat desființarea ghișeelor pentru plata impozitelor și taxelor pentru bugetul local? Sediul vechi, unde se făceau aceste operațiuni, va fi transformat în creșă, iar funcționarii care încasau banii și se ocupau de relația cu publicul au fost mutați la alte servicii, unde era nevoie.”Aveam 270 de oameni care lucrau la Taxe și impozite, azi avem 80 de oameni. Ceilalți oameni au fost direcționați către alte servicii ale Primăriei. Pe lângă asta, am constatat că la vechiul sediu oamenii nu beneficiau de condiții civilizate, dacă afară ploua sau ningea, stăteau la coadă în frig. Așa că am dorit ca locurile unde se găsesc serviciile pe care Primăria le oferă cetățenilor să fie în zone comerciale, unde vara este răcoare, iar iarna cald, plăcut”, a explicat primarul Daniel Băluță.”Din păcate, statul când trimite o adresă mai multe te ceartă, te amenință. Noi nu facem așa. Întâi îi informam pe oameni despre datoriile pe care le au, nu îi somăm. Încercăm să schimbăm inclusiv modul de interacțiune pe care instituția statului îl are cu cetățenii, persoanele care se ocupă de relația cu publicul vor lucra acolo doar 4 ore, apoi se vor ocupa de altceva, fiindcă este greu să faci asta 8 ore, și de asta funcționarii sunt uneori nervoși. Crearea ghișeului unic a costat 1 milion de euro și a inclus mutarea sediului taxe și impozite în primărie”, a mai explicat Băluță.”În acest moment toate documentele pe care le emite Direcția de taxe și impozite locale se pot obține online, de la certificate fiscale, autorizații de funcționare -se depun documentele online, se primesc online, dosarele nu se reînnoiesc anual, să depună omul aceleași documente în fiecare an - până la tot ce permite legea să se elibereze online. Certicatele de urbanism se emit online. Taxa de parcare și contractul de parcare sunt online. Se generează automat în momentul în care de pe platforma de parcări a rezervat locul, este listă de așteptare electronică, nu mai este cazul să vină să discute cu funcționarul, să afle dacă i-a venit rândul, să semneze contractul, totul se face automat, iar contractul este trimis acasă. Inclusiv tarabele din piețe se rezervă online. Ne ducem spre un procent de 95% dintre activitățile desfăurate cu publicul care au fost mutate în online sau prin poștă”, a mai spus primarul.Singurele documente pe care nu le emite online sunt autorizațiile de construire și documentele aferente vânzării/cumpărării de autoturisme.”Din păcate, în ceea ce privește autorizațiile de construire avem nevoie de suport din partea Guvernului fiindcă încă nu sunt recunoscute câteva documente, dar am speranța că în cursul acestui an și aceste lucruri se pot soluționa. Și există documentele pentru vânzare/cumpărare autoturisme, ce presupun o ștampilă ce nu poate fi suplinită altfel. Însă am promisiune că Guvernul va rezolva în cursul acestui an și se va putea face online. În rest totul se pot face online/telefonic. În alte țări din Uniunea Europeană așa funcționează lucrurile, oamenii nu vin la sediul Primăriei fiindcă nu au de ce, pot rezolva toate probleme de acasă”, a mai declarat Daniel Băluță.Parcările de reședință se pot rezerva și plăti aici. https://www.mobilitateurbana4.ro/registratura-online/