De la 1 ianuarie, în Sectorul 2 al Capitalei se aplică un nou sistem de taxare pentru ridicarea gunoiului menajer / Zece întrebări și răspunsuri despre noile contracte și taxare

De la 1 ianuarie, cetățenii care locuiesc în Sectorul 2 al Capitalei au obligația să încheie contracte individuale cu operatorul de salubrizare - firma Supercom - în caz contrar vor plăti o taxă de 21,27 lei/persoană/lună, dublu față de cât au plătit în 2021. Până la finalul anului trecut au încheiat contracte 80% dintre asociațiile de proprietari și doar 20% dintre cetățenii care locuiesc la case, a declarat primarul Sectorului 2, Radu Mihaiu, pentru HotNews.ro. Se mai pot încheia contracte și după 1 ianuarie, cetățenii care încheie contracte în ianuarie vor plăti taxă sau tarif, cât se plătește pentru ridicarea gunoiului reciclabil? Mai jos, primarul Radu Mihaiu răspunde la 10 întrebări legate de subiect.







Consiliul Local al Sectorului 2 a stabilit în luna august 2021 cât vor plăti cei care locuiesc aici pentru ridicarea gunoiului menajer. Astfel, pentru ridicarea unei pubele de 120 l de deșeuri reziduale, în care nu se află deșeuri reciclabile, vor plăti 8,24 lei, iar pentru una de 240 l - 16,47 lei. O familie produce cam o pubelă mică pe săptămână, dacă pune separat deșeurile reciclabile. Pentru deșeurile reciclabile, cetățenii vor plăti 0,99 lei pe tonă, fără TVA, prețul fiind subvenționat de Primărie. Dacă nu colectează selectiv, tariful este 10,21 lei pe pubela de 120 l și 20,43 pentru pubela de 240 l.







De la 1 ianuarie 2022, Consiliul Local Sector 2 a decis ca locuitorii din sector care nu au încheiat până la data respectivă contract individual de salubrizare cu Supercom vor plăti o taxă de de 21,27 lei/lună. La o familie de 3 persoane asta înseamnă aproape 65 lei/lună, dublu față de situația în care au contract cu Supercom și colectează selectiv. Până la finalul anului 2021, cetățenii au plătit pentru ridicarea gunoiului o taxa de 10 lei/lună/pe persoană.





Zece întrebări și răspunsuri despre cât vor plăti cetățenii pentru ridicarea gunoiului menajer

1. Câte persoane au încheiat până acum contracte individuale cu Supercom?





2. Ce se întâmplă cu cei care nu au încheiat contract până la 1 ianuarie 2022?





Radu Mihaiu, primarul Sectorului 2: De la 1 ianuarie se plătește taxă pentru cei care nu au contract și taxa este destul de mare, 21,27 lei/persoană/pe lună. Este semnificativ mai mult decât s-a plătit până acum și este semnificativ mai mult decât dacă ar încheia contract cu Supercom. Dacă își încheie contract, cetățenii ar plăti 10 lei/lună/pe persoană în medie, asta dacă îi luăm în calcul și pe cei care nu colectează separat. Dacă se colectează separat și aruncă puțin gunoi nereciclabil, ajung să plătească 6-7 lei/lună/persoană.





3. Ce se întâmplă cu cei care își fac contract în ianuarie fiindcă nu au apucat să facă până la finalul anului? În ultimele zile din decembrie era o coadă foarte mare la Supercom.







4. Contractele se pot încheia și online, fiindcă la final de decembrie era o coadă foarte mare la sediul Supercom, nu cred că a apucat toată lumea să rezolve?





5. Sunt cetățeni care vor alege să plătească taxa, fiindcă sunt de părere că încheierea contractului este o bătaie de cap în plus. Operatorul de salubrizare le ridică și lor gunoiul? Cum îi ia în evidență?





Radu Mihaiu, primarul Sectorului 2: Supercomul comunică situația contractelor către Direcția de Taxe și Impozite. Avem situația la zi cu toate contractele. Cei care au rol fiscal, dacă nu au contract, atunci vor fi taxați cu 21,27 lei/lună.











6. Pe strada noastră, în zonă de case, Supercom a lăsat contractele abia acum două săptămâni, astfel că oamenii au aflat abia atunci că trebuie să încheie contract? De ce nu au făcut-o mai devreme, ca să apuce toată lumea să semneze contract până la finalul anului?





7. Sunt tomberoane de 120 l, 240 l și trebuie să completezi pe contract cât gunoi vei produce. Dacă ai un tomberon de 240l și vrei să închei contract pe 120 l, deoarece colectezi și selectiv, trebuie să schimbi și tomberonul, sau poți să-l umpli doar jumătate pe cel de 240l?





8. La case, în ziua de ridicat gunoiul, tomberoanele se scot în fața curții, iar oamenii pleacă unde au treabă? Ce se întâmplă dacă vine vecinul și pune gunoi în plus în tomberonul meu, ca să plătească mai puțin?





9. Pentru ridicarea gunoiului reciclabil, colectat selectiv, cât plătesc cetățenii? Scrie undeva mic în contract că este gratis, fiind subvenționat de primărie, dar oamenii doresc să fie siguri.





10. În ce stadiu se află licitația pentru noul contract de salubrizare?







Sunt 2142 de asociații de proprietari și 4560 de persoane fizice, care stau la casă. Asta înseamnă cam 80% din asociațiile de proprietari, și 20% din cei care stau la casă, din nefericire.Cei care își fac contract în ianuarie vor avea contract, asta aș putea spune. Vom sta de vorbă și cu cei de la taxe, să vedem dacă se plătește taxa fracționat sau cum se întâmplă. În mod clar nu vor plăti și taxa și contractul pe ianuarie, ci una singură. În acest moment, înțelegerea este ca fiecare să plătească taxă pentru perioada din ianuarie în care nu a avut contract și tarif pentru restul timpului. O să vorbesc cu operatorul să-l conving, ca cei care își încheie contractul în ianuarie să plătească doar tarif pe toată luna, nu și taxă.Se poate și fizic, se poate și prin poștă, se poate și electronic, pe mail, chiar și fără semnătură electronică, un scan după semnătura olografă. Pot trimite contractul pe mail la următoarea adresă: contractare@supercom.ro.Noi am comunicat de mult. Contractul se află și pe site. Cred că Supercom s-a concentrat pentru a încheia contracte cu Asociațiile de proprietari, ca să fiu sincer. Încurajez toți cetățenii să trimită aceste contracte inclusiv pe email. Pot intra pe salubritate.ps2.ro să descarce de acolo contractul, să-l completeze și să-l trimită la Supercom pe email.În principiu este înțelegerea pe care o are cetățeanul cu operatorul de salubritate. Acel contract se bazează într-o primă fază pe declarația pe care o dă fiecare cetățean. Dăcă operatorul constată că respectivul cetățean produce mai mult gunoi decât a declarat, atunci va veni către el pentru a actualiza contractul.Aici este o chestiune care trebuie rezolvată între vecini. Dar nu cred că e cazul, fiindcă persoanele care colectează separat nu plătesc o sumă foarte mare - 6/7 lei/lună nu este o sumă fabuloasă.Cei care colectează ambalajele separat, ridicarea lor este subvenționată de Primărie, așa cum apare cu o steluță mică în contract, dar ea există și are valoare legală. De asemenea apare și în hotărârea de Consiliu Local prin care a fost aprobat contractul. Fracția uscată se plătește la prețul de 99 bani/tonă. Este o sumă foarte mică, aproape gratis. O persoană normală produce câteva zeci de kg/lună de gunoi reciclabil, dacă colectează foarte mult.Pe 12 ianuarie trebuie să primim de la consultantul contractat actualizarea studiului de oportunitate în vederea actualizării caietului de sarcini. A trebuit să schimbăm caietul de sarcini pentru că Curtea de Apel București s-a pronunțat definitiv că taxa de habitat nu a fost legală și întreg caietul de sarcini se baza pe această taxă de habitat, care nu mai este. Drept urmare trebuie schimbat caietul de sarcini și pus în acord cu deciza instanței, astfel că a fost nevoie să actualizăm studiul de oportunitate. Avem promisiunea fermă a consultantului că pe 12 ianuarie vom avea livrabilele și estimăm că după ce o să mai avem o corespondență vom actualiza procedura din SEAP până la finalul lunii ianuarie. Deci aș spune că în 2022 vom avea un nou operator de salubrizare. De ce a durat așa mult? Decizia instanței a venit pe 29 octombrie 2020, motivarea însă a venit abia în iulie 2021, apoi a urmat o licitație pentru a selecta consultantul care să actualizeze studiul de oportunitate, din păcate nu s-au respectat primele termene pentru livrare.Oricine va câștiga licitația are nevoie de un timp pentru a prelua activitatea, să achiziționeze mașinile, nimeni nu stă cu 50-60 de utilaje gata să vină de a doua zi, va exista o perioadă de 4-6 luni pentru noul operator ca să se poată pregăti. Licența se obține în baza contractului, dar pentru livrarea utilajelor, angajarea personalului, este nevoie de timp. Și nu putem exclude posibilitatea ca actualul operator să câștige această licitație, că nu putem să-l excludem de la licitație.