Robert Negoiță îi cere lui Nicușor Dan să astupe gropile de pe Calea Dudești: Dacă nu ne dau asigurări că vor lua măsuri, vom interveni noi

Primarul Sectorului 3, Robert Negoiță, îi cere primarului general, Nicușor Dan, să astupe gropile de pe Calea Dudești. Negoiță spune că a solicitat Primăriei Capitalei de mai multe ori să ia măsuri și să rezolve problema, dar fără rezultat. Primarul Sectorului 3 spune că în situația în care intituția nu îi dă un termen clar, Primăria Sector 3 va astupa gropile.







”Discutăm de Calea Dudești din Sectorul 3. O arteră foarte circulată și, cum se vede, din păcate, cu foarte multe probleme. Fiindcă strada, ca și celelalte pe care circulă mijloacele de transport în comun, este în grija Primăriei Generale, mi-am rugat colegii ca la început de an să revenim cu o sesizare în atenția municipalității pentru a lua URGENT măsuri de reparații. Știu că și unii dintre dvs. ați mai semnalat asta către Primăria Generală, dar, așa cum vedem, fără vreun rezultat. Așa că azi am făcut o nouă sesizare. Ne-am luat în calcul că poate cei de la PMB nu s-au dezmeticit încă după Revelion, iar mâine o să insistăm și cu un telefon”, a scris Negoiță pe pagina de Facebook.





Primarul spune că în situația în care Primăria Capitalei nu dă termene clare, va interveni Primăria Sector 3.







”Dacă nu ne dau asigurări că vor lua măsuri, dar și detalii despre când se va întâmpla asta, vreau să vă anunț, și pe această cale să îl anunț și pe dl Primar General, că vom interveni noi, cu echipele și utilajele PS3, pentru reparații și pe această arteră ce ar trebui îngrijită de PMB. De ce fac acest anunț public? Fiindcă am mai avut situații în care am ajutat cu reparații pe străzile bombardate ale Primăriei Generale și ne-am trezit cu…. amenzi. Tocmai fiindcă că am reparat noi. Și, sincer, aș vrea să evităm asta”, a mai scris Negoiță.