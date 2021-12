Nicuşor Dan spune că situaţia căldurii în apartamentele din Bucureşti e mai bună decât anul trecut

„Avem puţin mai mult de două luni de când am dat drumul la căldură, deci putem să facem o comparaţie cu anul trecut. În situaţia acestui an, din punct de vedere statistic - şi avem toate datele, avem inclusiv un call center în care primim telefoane de la oameni care au probleme cu căldura sau apa caldă - este ceva mai bună decât anul trecut. Anul trecut a fost anul de minus. Au fost şi nişte ghinioane, care vin tot din evoluţia asta imprevizibilă a cotaţiei gazului. Avem o centrală privată care dădea până acum 3% din căldura Bucureştiului, Vest Energo, din vestul Bucureştiului, care pur şi simplu nu a pornit pentru că ea cumpără gaz nereglementat de pe piaţă şi este obligată, printr-o reglementare naţională a ANRE, să vândă căldură şi curent electric reglementat”, a declarat Nicuşor Dan la postul B1 TV, citează Agerpres.El a menţionat că problemele pot fi generate de avarii care apar atât la reţeaua de distribuţie învechită, cât şi la CET-uri.„Am avut o întârziere la centrala care ţine de Primăria Sectorului 1, care a pornit abia la 1 noiembrie. Deci au fost nişte lucruri care au ţinut de această variaţie a preţului la gaz. Avem o problemă noi, cu aceste conducte care nu au fost schimbate 30 de ani. Avem însă o problemă şi cu producţia, adică cele patru mari CET-uri care ţin de Ministerul Energiei - cea mai veche dintre ele e din 1964 - şi care în momentul în care au avarii, cum s-a întâmplat de două-trei ori până acum, asta se resimte pe mii de apartamente. Asta este situaţia, dar este ceva mai bine şi v-o spun statistic, cu toate datele pe masă, decât iarna trecută”, a precizat el.Nicuşor Dan a subliniat că în acest an, pentru prima dată, Primăria Capitalei a achitat în totalitate subvenţia pentru termie. Pe de altă parte, el a menţionat că pe 10 ianuarie va trebui achitată o factură care va fi greu de plătit în integralitate.„Pe 10 ianuarie o să ne vină o factură de vreo 250 de milioane de lei, pe care o să ne fie dificil să o plătim în integralitate”, a mai spus primarul general al Bucureştiului.