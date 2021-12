Nicușor Dan: Așa cum arată acum bugetul național, veniturile Primăriei Capitalei au fost reduse la jumătate/ Am cerut ajutor de la Guvern pentru plata subvenție sau să împărțim cu Sectoarele

”Aşa cum arată proiectul de buget naţional în acest moment, veniturile reale ale Primăriei Municipiului Bucureşti în anul 2022 vor fi la jumătate din veniturile reale ale Primăriei Municipiului Bucureşti pe 2021, ceea ce va pune Primăria Municipiului Bucureşti în imposibilitate de a asigura serviciile publice pe care le are în atribuţii. Nicio instituţie nu poate să funcţioneze cu un buget la jumătate. Vă aduc aminte, ca exemplu, România în criza din 2010. În 2010, România a fost constrânsă să reducă salarii, în mod semnificativ, având mari probleme, în condiţiile în care a avut o scădere de 10%, nicidecum de 50%, cum se, din păcate, preconizează pentru Primăria Municipiului Bucureşti în 2022”, a declarat Nicușor Dan.







Primarul spune că a redus costuruile, dar nu mai are de unde tăia.







Acesta spune că a prezentat ministrului de Finațe două soluții, dar nu a găsit înțelegere.





Primarul a solicitat Guvernului şi Parlamentului, în aceste două zile care au rămas de dezbatere a bugetului naţional, să opereze acele modificări în bugetul naţional, astfel încât Primăria Municipiului Bucureşti să poată să asigure serviciile publice pe care le are în atribuţie.







Acesta spune că în 2021, Bucureştiul a avut un buget de 10 miliarde de lei, împărțit între Capitală și Sectoare.”Aceste 10 miliarde s-au dus: 6 miliarde la sectoare, 4 miliarde la Primăria Capitalei. Cu cele 4 miliarde care au venit la Primăria Capitalei, două miliarde s-au dus pe subvenţii, un miliard pe termie, un miliard pe transport public. Bugetul pentru celelalte servicii, bugetul real, cum îl numesc eu, a fost de două miliarde de lei, din care am plătit spitale, teatre, muzee, investiţii în termoficare, străzi, iluminat public, consolidare clădiri cu risc seismic, semafoare şi toate celelalte. În anul 2022, bugetul Bucureştiului va fi tot de 10 miliarde de lei, tot 6 miliarde la sectoare, tot 4 miliarde la Primăria Municipiului Bucureşti, cu diferenţa esenţială că, şi subliniez, chiar dacă vom dubla tariful pentru populaţie, subvenţiile vor fi de 3 miliarde, în loc de două miliarde, adică subvenţia pe termie va fi de două miliarde, în loc de un miliard. Şi atunci, bugetul real care ne rămâne pentru celelalte servicii, repet, spitale, teatre, muzee, investiţii în termoficare, străzi, semafoare, iluminat public, clădiri cu risc seismic, va fi de un miliard, în loc să fie de două miliarde, adică la jumătate faţă de anul 2021”, a explicat Nicușor Dan.”Vreau să subliniez că în 2021 am făcut reduceri masive ale costurilor pentru a ajunge la un echilibru în această instituţie. Vă aduc aminte că am închis companii, am disponibilizat 2.700 de oameni, am tăiat cheltuieli inutile şi am dus banii către acele cheltuieli care sunt necesare pentru oraş. E prima oară când am plătit integral subvenţia la termie, la nivelul Primăriei Municipiului Bucureşti. Şi cu aceste cheltuieli, cu aceste reduceri de cheltuieli, am ajuns la acele două miliarde de lei, care sunt bugetul real al Primăriei Municipiului Bucureşti”, a spus Nicușor Dan.”O soluţie este ca statul să ajute Bucureştiul şi toate celelalte localităţi care au sisteme centralizate de încălzire, astfel încât o parte din această sumă să fie suportată de la stat. O altă soluţie este ca acest supliment de subvenţie la termie să fie împărţit echitabil între Primăria Capitalei şi sectoare, pentru că administrăm, cu toată simpatia pe care o am pentru primăriile de sector şi pentru primarii de sector, administrăm împreună aceiaşi oameni. Ambele soluţii au fost propuse ministrului de Finanţe. Din păcate, nu am găsit deschiderea necesară la ministrul de Finanţe şi niciuna din aceste soluţii nu se regăseşte în proiectul de buget naţional pe anul 2022”, a mai spus Nicușor Dan.”Şi sper să găsim înţelepciunea, la nivelul Guvernului şi la nivelul parlamentarilor, astfel încât să putem să operăm acele modificări de buget de care bucureştenii au nevoie”, a mai spus Nicușor Dan.