Primăriile din România, achiziții directe de peste 27 milioane lei pentru luminițele de Crăciun / Topul orașelor și comunelor care au spart pușculița

Potrivit datelor agregate din sistemul electronic de achiziții publice, în perioada 15 mai 2021-13 decembrie 2021, am găsit peste 750 de contracte de achiziții directe pentru iluminatul festiv în valoarea totală de peste 27 milioane lei.







Cel mai mare contract atribuit prin achiziție directă pentru iluminat festiv este la Mehedinți - Palatul Culturii Teodor Costescu. Valoarea acestuia este de 450.000 lei, iar câștigătorul procedurii este firma RC Energo Install.





Pe locul doi este Primăria Drobeta Turnu Severin, cu un contract de circa 400.000 lei atribuit firmei Luxten Lighting Company pentru iluminat festiv pe străzi.





Pe locul trei este Comuna Florești din Cluj cu un contract de circa 378.000 lei atribuit companiei NEON LIGHTING pentru lucrări de instalare echipamente iluminat festiv.





Pe locul patru este Primăria Târgu Mureș cu un contract de circa 352.000 lei atribuit firmei INTRASERV S.R.L. pentru lucrări de montare și demontare ornamente de iarnă în principalele locații din oraș.







Pe locul șapte se află Comuna Plugari din Iași cu un contract de circa 151.000 lei atribuit firmei BELMAR PROD.







Pe locul nouă se află Comuna Valu lui Traian din Constanța cu un contract de circa 135.000 lei atribuit firmei D&F ELECTRIC LINE pentru servicii de montare și demontare iluminat festiv.







Pe locul zece se află Primăria Balș din Olt cu un contract de circa 135.000 lei atribuit firmei STYLE LIGHTING CONSTRUCT pentru servicii de închiriere, montaj, demontare și transport produse de iluminat festiv.







Firmele care au câștigat cei mai mulți bani din contractele pentru iluminatul festiv sunt, potrivit datelor încărcate în sistem:





ILNIC ELECTRIC – circa 1.805.296 lei – 29 contracte, majoritatea în Maramureș și Satu Mare





NEON LIGHTING – 1.208.447 lei – 14 contracte, majoritatea în Cluj





MK ILLUMINATION – 1.054.012 lei – 13 contracte, în toată țara





AMINTAS TRADING – 863.110 lei – 14 contracte





Potrivit platformei de verificare a firmelor confidas.ro, firma din București, Sectorul 2, a fost fondată în 2014 și are un singur acționar - Elena Marencu. În 2020 a raportat o cifră de afaceri de peste 1,8 milioane lei și un profit de circa 920.000 lei. Firma a avut 28 de contracte cu statul.





Notă: Analiza a fost făcută în baza achizițiilor directe încărcate în sistemul electronic de achiziții publice sub denumirea de iluminat festiv sau ornamente pentru iluminatul festiv, deci este posibil să nu fie chiar toate, dacă autoritatea locală a încărcat achiziția sub o altă denumire. În plus, sunt autorități locale care au delegat acest serviciu în contractul care vizează iluminatul public, fiind parte a acestuia. Din analiză nu fac parte licitațiile organizate pentru iluminatul festiv și care au valori mai mari de 450.000 lei.























Pe locul cinci este Primăria Mangalia cu un contract de 338.000 lei atribuit firmei EURO-AUDIT SERVICE pentru lucrări de iluminat ornamental-festiv.Pe locul șase se află Consiliul Județean Prahova cu un contract de circa 228.000 lei atribuit firmei MK ILLUMINATION pentru lucrări aferente „Iluminat festiv de sărbatori la Palatul Administrativ Ploiești”.Pe locul opt se află comuna Cața din Brașov cu un contract de circa 139.000 lei atribuit firmei SC HUMAN CAPITAL RESOURCES SRL.Potrivit platformei de verificare a firmelor confidas.ro, firma din județul Maramureș, satul Merișor, a fost înființată în 2006 și are un singur acționar - Ilie Ureche. Firma a avut 449 de contracte cu statul. În 2020, a raportat o cifră de afaceri de 5,3 milioane lei și un profit de aproape 1 milion lei. Firma are mai multe contracte cu Primăria Baia Mare, condusă de primarul Cătălin Cherecheș.Potrivit platformei de verificare a firmelor confidas.ro, firma din județul Cluj a fost înființată în 1994 și are următorul acționariat: Cosma Augustin Dorinel (50%) și Nemeth Ioan (50%). Firma a avut 2002 contracte cu statul. În 2020 a raportat o cifră de afaceri de peste 42 milioane lei și un profit net de 3,1 milioane lei.Potrivit platformei de verificare a firmelor confidas.ro, firma din Hunedoara a fost fondată în 2003 și are următorul acționariat: MK IMMO TRUST GMBH (75 %) și BABA HOREA MIHAI (25%).În 2020 a raportat o cifră de afaceri de peste 25 milioane lei și un profit de circa 800.000 lei. Firma a avut 128 de contracte cu statul.RECOLIGHT DECOR – 880.204 lei – 26 contractePotrivit platformei de verificare a firmelor confidas.ro, firma din Buzău a fost fondată în 2017 și are doi acționari: Sorin Lucian Burlacu (95%) și Mariana Burlacu. În 2020 a raportat o cifră de afaceri de peste 1,4 milioane lei și un profit de circa 500.000 lei. Firma a avut 51 de contracte cu statul.