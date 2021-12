Două ONG-uri au analizat primul an de mandat al primarului Nicușor Dan: Multe calcule, rezultate puține, lipsit de proiecte care să conducă la îmbunătățirea calității vieții

Organizațiile ActiveWatch și CeRe: Centrul de Resurse pentru participare publică au lansat marți raportul pentru primul an de mandat al actualei majorități din Consiliul General al Municipiului București și al primarului general Nicușor Dan. Concluzia? Primul an a fost unul lent, lipsit de proiecte care să conducă la îmbunătățirea calității vieții pentru comunitate. În ceea ce privește transparența, au existat îmbunătățiri, dar dezbaterea publică și implicarea cetățenilor în deciziile publice sunt norme aproape complet ignorate de actuala conducere a Primăriei Municipiului București, arată raportul.











Principalele concluzii ale raportului sunt:







Implicarea cetățenilor în procesul decizional a rămas la aceleași cote miniscule: doar 3,29% dintre proiectele de acte normative au fost supuse dezbaterii publice, prin publicarea pe pagina PMB cu minim 30 de zile anterior supunerii votului Consiliului General. Mai mult, doar pentru trei dintre proiectele PMB au fost organizate dezbateri publice, în sensul organizării unei întâlniri cu cetățenii în care aparatul tehnic să dea explicații cu privire le proiectele propuse și să asculte opiniile celor interesați.

Un progres înregistrat de actuala administrație, este faptul că cetățenilor li se permite să ia cuvântul în cadrul ședințelor de Consiliu General. O altă modificare importantă în creșterea transparenței activității Consiliului General este posibilitatea de a urmări live ședințele comisiilor de specialitate ale Consiliului General care sunt și stocate, putând fi vizionate și ulterior. O noutate este și publicarea proceselor verbale ale acestor ședințe. Cu toate acestea, încă nu sunt publicate documentele cu ordinea de zi a comisiilor, iar ședințele nu sunt anunțate în prealabil.

Bugetul local, principalul document de planificare pentru oraș, este un document inaccesibil pentru cetățeni. Nu este explicat și, mai mult, nu este supus dezbaterii publice. Practica de a modifica proiectul de buget prin amendamente a rămas în Primăria Municipiului București, cetățenii având acces la bugetul votat doar după publicarea lui în Monitorul Oficial Local.

Proiectele de acte normative sunt în continuare publicate în formă scanată. Acest lucru îngreunează posibilitatea de a analiza proiectele și, uneori, chiar de a le citi în condițiile în care aceste copii scanate sunt de foarte proastă calitate. La fel se întâmplă și cu alte documente relevante: procesele verbale ale ședințelor sau rectificările bugetare.

Există o secțiune dedicată publicării contractelor încheiate de Primăria Municipiului București, revenindu-se la o practică a instituției din 2016. Cu toate acestea, din luna iulie această secțiune nu a mai fost adusă la zi.

modernizarea liniilor de tramvai și achiziția de noi tramvaie: în primul an de mandat nu a fost în implementare acest proiect, aflându-se în lucru.

modernizarea stațiilor și refugiilor STB: în primul and de mandat au fost montate “500 adăposturi modulare în 312 stații de autobuz/troleibuz”.

semaforizare inteligentă: În primul an de mandat, nu a fost finalizată nicio mare intersecție din București, 34 de intersecții fiind însă în lucru.

în ciuda promisiunii că metroul de suprafață va fi gata pe durata primului mandat, în această perioadă, conform răspunsului primit de la PMB, nu au fost nici măcar semnate acordurile necesare pentru demararea lucrărilor.

în primul and de mandat, conform informațiilor primite de la PMB, au fost montate “500 adăposturi modulare în 312 stații de autobuz/troleibuz”. În ceea ce privește liniile dedicate transportului public în comun, într-un an de zile au fost delimitați 900 de metri de bandă unică.

senzorii pentru monitorizarea calității aerului nu au fost puși;

Raportul cuprinde și o scurtă analiză a principalelor angajamente din aceste două domenii luate de actualul primar general și de partidele care l-au susținut și implementarea acestor angajamente electorale în primul an de mandat.”Primul an de mandat al actualei majorității USR PLUS-PNL din Consiliul General al Municipiului București și al primarului general Nicușor Dan a fost unul sub semnul grelei moșteniri. Primarul general a anunțat, în cadrul unei conferințe în care și-a prezentat primul an de mandat, că mare parte din efortul din acest an a fost de a stabiliza financiar instituția. În toată această perioadă, singurul proiect major a fost propunerea unui parteneriat pentru realizarea drumurilor radiale de legătură cu șoseaua de centură, un proiect care nu a fost dezbătut cu comunitatea locală”, se arată în raport.În ceea ce privește restul proiectelor de infrastructură, raportul arată că: