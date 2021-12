FOTOGALERIE Cum vor arăta noile chioșcuri de flori și ziare din Sectorul 6, pentru care Primăria a organizat concurs de arhitectură

Primarul Ciprian Ciucu a anunțat că acesta nu e singurul concurs cu Ordinul Arhitecților din România, iar Primăria mai are și un proiect referitor la Lacul Morii.

















Chioșcurile vor fi comandate de Primărie, iar costurile vor fi suportate de comercianți, cu plata rapidă sau lentă, conform unui mecanism care va fi prezentat, spre aprobare, Consiliului Local Sector 6.“Când am luat decizia de a face ceva cu aceste chioșcuri, am plecat de la ideea că nu e unitate, chioșcurile nu au aceeași culoare sau sunt ruginite. M-am gândit cum ar trebui să arate, m-am inspirat din ce am văzut în alte orașe, la designul lor tipic și la cum acestea pot adăuga sau scădea imaginea unui oraș. Așa că m-am consultat cu Administratorul Public, cu Paul Moldovan, și am ajuns la concluzia că un concurs de soluții ar fi cel mai potrivit. Am implicat și Ordinul Arhitecților din România și așa știu că am luat decizia corectă. Recunosc că am oarecare emoții, sper să îmi placă proiectul, sper să placă tuturor. Îmi doresc ca acestea să fie o sursă de inspirație și pentru celelalte primării de sector din București, cu care pot împărți aceste proiecte”, a declarat Ciprian Ciucu la conferința de presă organizată pentru anunțarea rezultatelor concursului.La eveniment a fost prezent și reprezentantul florarilor.”Suntem extrem de încântați că autoritățile locale s-au gândit la noi. Mulți ne desfășurăm activitatea în chioșcuri vechi de 20, chiar de 30 ani. Vara murim de cald, iar iarna de frig. Nu mai spun că florile nu rezistă, pentru că nu avem condiții propice pentru ele. Abia așteptăm să ne mutăm în noile chioșchiuri”, a spus Cristian Stan, reprezentantul florarilor din Sectorul 6, prezent la conferința de presă.Concursul de soluții pentru proiectarea noilor chioșcuri de flori și ziare a fost lansat pe data de 25 octombrie 2021 și s-au înscris 25 de proiecte din toată țara. Juriul a ales proiectul realizat de 4 arhitecți din Cluj: Anda Gheorghe, Miruna Moldovan, Adrian Ganea și Georgiana Jiman. Juriul a motivat că a ținut cont ca aceste construcții să se integreze cât mai bine în spațiul urban și să afecteze cât mai puțin circulația pietonală. Premiul I este de circa 47.600 euro fără TVA care reprezintă, de fapt, contractul de proiectare.Toate cele 25 de proiecte înscrise în concurs pot fi consultate la Universitatea de Arhitectură și Urbanism “Ion Mincu” – București.