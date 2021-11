Cu cât plătesc mai mult în această iarnă pentru încălzire locuitorii din marile orașe ale României

La Cluj-Napoca, prețul plătit de populație pentru gigacalorie a fost majorat cu 15% - de la 242 de lei la 278 lei, la Brașov, cu 33% - de la 198,97 de lei la 264,14 de lei, la Oradea, cu 40% - de la 283,1 lei la 396,4 lei. La Buzău, creșterea este de circa 50%, buzoienii plătind 448,95 lei pentru o gigacalorie, față de 300 de lei, iar la Sibiu, de 31%, până la 351 lei. Prețul real al gigacaloriei este însă mult mai mare în toate aceste orașe, primăria plătind diferența prin subvenție, între 25% și 70%. În București, primarul Nicușor Dan a vrea o majorare de 70%, de la 164 lei la 280 lei, însă nu există consens în Consiliul General pentru a o aproba.







Cluj-Napoca







Brașov



Tot în 22 noiembrie, Consiliul Local Brașov a aprobat majorarea prețului pentru populație la gigacalorie cu 33%, de la 198,97 lei/Gcal, cu TVA, la 264,14 lei/Gcal, cu TVA. Prețul mediu ponderat pentru utilizatorii noncasnici ai SACET Brașov, racordați la rețeaua de distribuție, este de 641,23 lei/Gcal exclusiv TVA.







La Brașov, prețul de producere a energiei termice a crescut în această toamnă de la 173,90 lei la 325,56 lei. Pentru a subvenționa majorarea de tarif, municipalitatea plătește în plus circa 20 de milioane de lei.







Oradea

Consiliul Local Oradea a aprobat pe 26 noiembrie noul preț al gigacaloriei. Până la 1 noiembrie, populația cumpăra gigacaloria cu 283,1 lei, subvenția acordată de Primăria Oradea fiind de 47,5 lei, respectiv 14% din prețul total al gigacaloriei. După această dată, prețul a crescut la 396,4 lei, subvenţia fiind majorată la 129,4 lei, respectiv 25% din preţul gigacaloriei.







Buzău







Sibiu





Consiliul Local Sibiu a aprobat în ședința de pe 25 noiembrie majorarea tarifului de facturare a agentului termic în medie cu 31%, începând cu luna noiembrie. Astfel, prețul gigacaloriei a crescut de la 270 lei la 351 lei pentru perioada 1 noiembrie-31 decembrie. De la 1 ianuarie va mai avea loc o creștere, până la 357 lei, deși TVA-ul pentru energie termică scade la 5%.





Constanța



Pitești



Consiliul Local Pitești a aprobat pe 19 octombrie majorarea prețului la gigacalorie de la 439 lei la 645 lei. Prețul facturat la populație, începând cu 20 octombrie, a crescut de la 260 lei la 385 lei, o creștere cu 48%. Diferența între 645 lei și prețul plătit de populație, 385 lei, este plătită de Primărie, prin subvenție.





București







Primarul general al Capitalei, Nicoşor Dan, a anunţat, vineri, în şedinţa CGMB, că propune ca, începând de la 1 decembrie 2021, preţul pe care bucureştenii să îl plătească pentru gigacalorie să fie 280 de lei, adică cu aproximativ 70% mai mult. PNL şi PMP a fost de acord cu această propunere, potrivit edilului, însă USR şi PSD s-au opus. Până la o hotărâre a Consiliului General al Municipiului București care să stabilească tarifele pentru populaţie, bucureştenii vor plăti cât plătesc din 2011, adică 164 de lei pe gigacalorie, a anunțat apoi Nicușor Dan, adăugând că speră că Guvernul va veni cu un sprijin pentru subvenţie.

"Am făcut o evaluare a creșterii de preț pentru cetățenii care au centrale individuale și am făcut comparație cu creșterea pe care dumnealor o suportă de la 1 noiembrie și am luat în calcul și calitatea servicului pe care îl oferim. Acest 280 lei este mai puțin decât prețul plătit de bucureștenii cu centrală de apartament. Am luat în calcul și că prețul la gigacalorie pentru populație nu s-a mărit din 2011. Atunci prețul global al gigacaloriei era 320 lei, iar acum a ajuns la 980 lei, iar noi plătim diferența prin subvenție. Ne-am uitat și la prețul gigacaloriei în orașele din țară. Înainte de scumpirile de la 1 noiembrie, în orașele cu sistem centralizat de încălzire era între 200 și 280, iar după scumpiri a ajuns între 350 și 500 lei", a declarat Nicușor Dan.



El a solicitat ajutor de la Guvern, peste 900 milioane lei, și este optimist că va primi sprijinul: "Consider că este rezonabil să fie o contribuție a Primăriei, Guvernului și cetățenilor".

Noul ministru PSD al Finanțelor, Adrian Câciu, a lansat însă un atac dur la adresa primarului general al Capitalei, Nicușor Dan, care a cerut Guvernului o subvenţie de 968 de milioane de lei pentru gigacalorie: "Sunt bucureștean și trăiesc aceeași dramă ca și dvs și nu avem nicio vină pentru faptul că cineva nu e gospodar, că n-are bani sau că cineva nu-l finanțează".

Câciu a spus că va trebui să discute "foarte serios și aplicat" cu Nicușor Dan, iar o decizie privind subvenția pentru gigacalorie ar ptea fi luată după 10 decembrie.

Acum, Capitala are cel mai mic preț la gigacalorie din țară. Chiar și cu majorarea de 70%, prețul ar fi mai mic decât plătesc locuitorii din Sibiu, Buzău sau Oradea. Consiliul Local Cluj-Napoca a aprobat în 22 noiembrie majorarea prețului gigacaloriei pentru populație de la 242 de lei la 278 lei, o creștere de 15 %. Prețul global a crescut de la 455 lei la 664 lei. Diferența dintre prețul global și prețul la populație este subvenționată de primărie - aproape 60% din tarif. Asta înseamnă un efort bugetar de 46,6 milioane de lei/an, a explicat viceprimarul Dan Tarcea pentru HotNews.ro.”Analizând, creșterile neprevizionate ale cheltuielilor cu energia termică achiziționată, creșterile tarifelor cu gazele naturale și cu energia electrică, majorarea tarifului pentru populație, se poate constata un efort financiar anual suplimentar (față de anul 2021) în sumă de aproximativ 23.161.260 lei inclusiv TVA, pentru anul 2022. ”, se arată în anexa proiectului de hotărâre.Pentru lunile noiembrie și decembrie, efortul financiar făcut de Primăria Oradea pentru creșterea subvenției va fi de aproximativ 17,5 milioane de lei, urmând ca, dacă prețul gigacaloriei va rămâne același pe toată perioada anului viitor, efortul financiar pe un an de zile să ajungă la 32,2 milioane lei."Un lucru foarte important care trebuie menționat sunt investițiile făcute de administrația locală în ultimii 12 ani în reabilitarea sistemului de termoficare. Acestea se reflectă acum foarte clar în prețul de producere a gigacaloriei, comparativ cu prețul de producție la nivel național. Astfel, în Oradea prețul de producție a gigacaloriei este de de 525,6 de lei, unul dintre cele mai mici prețuri din țară", a declarat primarul Florin Birta în conferința de presă susținută pe tema majorării prețului la gigacalorie.Pe 27 octombrie, Consiliul Local Buzău a aprobat majorarea prețului la gigacalorie pentru populație cu circa 50%, de la 300 lei la 448 lei. Prețul local pentru energia termică furnizată din rețeaua de distribuție a SACET Buzău pentru populație de 739,36 lei/Gcal, exclusiv TVA, adică 879 lei. Primăria subvenționează diferența.Consiliul Local Constanţa a majorat, pe 13 octombrie, preţul gigacaloriei de la 598 de lei la 1034 de lei, dar locuitorii racordaţi la sistemul centralizat de încălzire vor plăti tot 250 de lei, ca iarna trecută, diferenţa de preț fiind subvenționată de Primărie.Vergil Chiţac, primarul orașului, a declarat la vremea respectivă că iniţial propusese ca cetăţenii să achite suma de 300 de lei, dar după ce a primit un ajutor de la Guvern a decis să rămână tariful de 250 de lei, cel care a fost valabil şi iarna trecută.“Iniţial propunerea mea a fost să mergem pe un preţ de facturare la populaţie de 300 de lei, adică să creştem de la 250 la 300 de lei. Faptul că am primit de la Guvern 10 milioane în urma solicitărilor noastre care au fost mult mai mari, dedicate termiei, ne facem ca propunerea noastră să rămână 250 de lei preţul de facturare la populaţie. Vă rog să înţeleagă toată lumea că de la 250 până la 1034, preţul real, noi subvenţionăm. Şi ca să înţelegem ce înseamnă această subvenţie, vă rog să înţelegeţi că vom creşte subvenţia în anul viitor de 73 de milioane de lei la 140 de milioane de lei”, a transmis primarul municipiului Constanţa, potrivit news.ro.