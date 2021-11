DEZBATERE PUBLICĂ Este interzicerea centralelor de apartament la blocurile noi o idee bună? Ce spun primarii, activiștii de mediu și dezvoltatorii imobiliari

Ministrul Mediului, Tanczos Barna, a anunțat că ministerul pregătește un proiect de lege care vizează interdicția de a instala centrale termice proprii în blocurile care se construiesc acum. Acestea se vor putea racorda la sistemul centralizat de încălzire sau vor pune centrale proprii/de cvartal. HotNews.ro a vorbit cu primari, activiști de mediu și dezvoltatori imobiliari despre această inițiativă.







Primarii spun că este o idee bună și că va reduce poluarea, însă foarte puține orașe pot realiza în acest moment extinderea rețelei de termoficare și conectarea de noi blocuri. Dezvoltatorii imobiliari spun că circa 90% dintre blocurile nou construite au în acest moment centrale de apartament, iar instalarea unei centrale de bloc crește cu circa 60% prețul față de instalarea centralelor de apartament.











Ce spune ministrul Mediului?





Ministrul Mediului anunță astfel că, „din aceste considerente, pregătim la minister un set de măsuri care conține printre altele și interdicția de a instala centrale termice proprii în blocurile care se construiesc acum”. „Aceste locuințe noi vor putea avea centrală comună sau va trebui să fie conectate la rețelele de încălzire ale orașelor, care trebuie să fie modernizate pe baza unui plan de acțiune. Doar astfel putem reduce semnificativ emisiile clădirilor”, a arătat el.





Ce spun primarii?



Sectorul 3 din București este unul dintre sectoarele care a cunoscut o dezvoltare imobiliară spectaculoasă în ultimii ani. Pe câmpul din jurul zonei comerciale Paladdy, la ieșirea pe autostrada spre Constanța, s-a construit practic un oraș nou, zeci de blocuri.







Primarul Sectorului 3, Robert Negoiță, care a fost și dezvoltator imobiliar, spune că ideea interzicerii centralelor de apartament la blocurile care se construiesc acum este una bună, iar pasul următor ar fi ca ansamblurile rezidențiale noi să aibă mici centrale în cogenerare.







”Părerea mea este că inițiativa este corectă, este bună. Așa ar trebui și pasul următor ar fi obligativitatea de a avea ceva în cogenerare, adică centrală de cvartal în cogenerare. Sunt o mulțime de argumente pentru. În primul rând siguranța. Sunt foarte multe accidente cu centralele de apartament. Doi- centralele de apartament nu au ardere completă, sunt o nenorocire pentru mediu. Și nu au nici performanță economică. La bloc, nu vreți să locuiți la etajul 10 unde 8-9 sub d-voastră au centrale termice, fiindcă deschideți geamul și vă intră în case noxe. Nu susțin această inițiativă că îmi place mie, ci fiindcă este corectă raportat la studiul prezentat de Comisia Europeană”, a declarat Negoiță pentru HotNews.ro.







Întrebat ce soluție a folosit la ansamblurile dezvoltate de el sau familia sa, Negoiță spune că centrale de apartament, iar clienții cer asta.







Pentru București, dacă această prevedere va fi adoptată, singura soluție viabilă în acest moment este centrala de bloc sau de apartament. Directorul Termoenergetica, Claudiu Crețu, a declarat că în acest moment compania Termoenergetica nu extinde rețeaua de termoficare, astfel că sunt șanse mici ca blocurile noi să se cupleze la sistemul centralizat.







”Această inițiativă este în raport cu reglementările europene. Acolo unde se poate face racordul la sistemul centralizat de încălzire se pot racorda blocurile noi, acolo unde nu se poate, soluția este o centrală de bloc sau de cvartal. În următorii ani, în condițiile în care vom stabiliza sistemul centralizat, ne așteptăm să putem extinde sistemul centralizat, să putem să racordăm și noile blocuri. Am discutat până acum cu dezvoltatorii imobiliari, există o anumită reticență și din perspectiva rapidității cu care se poate face racordajul, fiindcă fiind companii de stat presupune un proiect și lucrarea durează mai mult timp. Au fost ansambluri rezidențiale care au spus da, vreau, ne apucăm de mâine? Dar nu e așa de simplu fiindcă noi trebuie să alocăm bani pentru extinderea rețelei și să facem licitație ca să facem lucrarea, ceea ce durează. Pe viitor vom face și lucrări de extindere, deocamdată ne concentrăm pe stabilizarea și modernizarea rețelei”, a explicat Claudiu Crețu.







Primăria Cluj Napoca a luat-o înainte



Primăria Cluj-Napoca este cu un pas înainte, săptămâna trecută lansând în dezbatere publică un proiect de Hotărâre de Consiliu Local care vizează interzicerea centralelor de apartament în blocurile nou construite. Viceprimarul orașului, Dan Tarcea, a declarat pentru HotNews.ro că acesta va fi adoptat la începutul anului viitor, PNL și UDMR, care dețin majoritatea în Consiliul Local fiind de acord în această privință.







”Noi am pus în dezbatere publică încă de acum o săptămână și jumătate proiectul de hotărâre prin care propunem să interzicem montarea centralelor de apartament la blocurile noi. Prevederea este prinsă și în planul privind calitatea aerului, votat acum 6 luni, și acum l-am întărit prin modificarea regulamentului PUG. Mi se pare o idee extrem de bună și doar așa vom putea să reducem cantitatea de noxe care este emanată și de aceste centrale. Este foarte clar că sunt mult mai eficiente centralele de bloc, de scară, cvartal, față de centralele de apartament. Și ca să ne putem atinge țintele pe care le avem la nivelul Uniunii Europene, pentru anul 2050, aceasta este unica soluție, împreună, evident și cu celelalte legate de trafic, împăduriri. De aceea noi susținem o astfel de inițiativă. Cel mai probabil de anul viitor la noi așa va fi: ori te conectezi la rețeaua de termoficare existentă, ori îți pui o centrală de scară, bloc sau cvartal. Aici vorbim doar despre imobilele care urmează să fie construite”, a explicat Dan Tarcea pentru HotNews.ro.







Acesta spune că investitorii imobiliari nu sunt foarte bine informați și de aceea preferă să pună centrale de apartament la blocurile noi.







”Probabil că preferă să pună centrale de apartament pentru că nu sunt suficient de bine informați. Doi, probabil că nu sunt încă racordați la tehnologia nouă, pentru că noua tehnologie îți permite, chiar dacă este o centrală de cvartal sau de scară sau de bloc, îți permite să plătești cât consumi, fiindcă sunt soluții de acum 10 ani care nu îți permitea, se plătea la comun. Trei, nu au suficientă încredere în regiile de termoficare existente, dar eu cred că viitorul va fi clar al termoficării. Noi avem în această direcție și strategia pe termoficare care deja este în dezbatere publică. 200 de milioane de euro ne propunem să atragem pentru modernizarea regiei de termoficare. Avem deja și prețurile pentru anul 2021-2022 în ceea ce privește prețul gigacaloriei. Deci investim și cred că viitorul aici va fi”, a spus Tarcea.







Viceprimarul spune că în zonele unde există rețea, blocurile noi se pot racorda și acum la sistemul centralizat, iar primăria are în plan extinderea rețelei în tot cartierul nou Sopora, care va avea 250 ha.







”Dacă un investitor dorește, putem să-l racordăm la sistemul centralizat, acolo unde există rețea de termoficare. Într-un cartier nou, dacă nu avem rețea de termoficare, nu avem cum să-l conectăm, dar dacă vorbim despre cartierul nou Sopora, acolo unde facem un PUZ pe 250 ha, acolo ne propunem să extindem rețeaua de termoficare pe toate cele 250 ha, deci facem pași importanți în această direcție astfel încât să-i încurajăm pe dezvoltatorii imobiliari să facă acest lucru. Și să știți că dezvoltatorii imobiliari ies mai ieftin dacă pun o centrală de bloc sau de cvartal sau se conectează la rețeaua de termoficare, decât să cumpere centrale de apartament. Până la urmă discutăm de o politică publică care ne ajută să ne atingem obiectivele la care am aderat. Până acum nu am conectat ansambluri rezidențiale noi, dar am racordat instituții publice”, a mai explicat Tarcea.







Primar Iași: Centralele de cvartal sunt o soluție mai bună decât centralele de apartament

Acesta spune că sistemul centralizat din Iași poate dubla numărul de consumatori dacă oamenii sunt interesați.







Acesta spune că majoritatea ansamblurilor rezidențiale noi au centrale de apartament. Însă a primit recent și cereri de racordare la sistemul centralizat de la dezvoltatorii imobiliari.







Dezvoltatorii imobiliari: prețul unui apartament ar putea crește cu circa 10.000 de euro

Bogdan Ivan, secretarul general Asociația Dezvoltatorilor Imobiliari din România, a declarat pentru HotNews.ro că în proporție de 90% ansamblurile rezidențiale noi sunt făcute cu centrale de apartament, iar o astfel de lege i-ar afecta și ar crește prețul apartamentelor.







”În ceea ce privește poluarea, din punctul nostru de vedere, din ce am discutat și cu auditorii energetici, este doar o greșeală de interpretare matematică. Pur și simplu se iau în calcul noxele totale, ale tuturor centralelor dintr-un bloc, dar fără să se țină cont de faptul că acestea nu funcționează în permanență. Ele funcționează în funcție de necesarul de căldură și s-a făcut un calcul matematic, dar nu un studiu în viața reală. Deci nu vedem nicio justificare. Din punctul de vedere al asigurării serviciului, gândiți-vă ce se întâmplă la un bloc atunci când se strică o centrală de bloc, rămâne un întreg bloc fără încălzire, și ce se întâmplă dacă se strică o centrală de apartament, se înlocuiește imediat și aia este, oricum apartamentele se încălzesc și unele de la celelalte. Deci nu văd care ar fi avantajul”, a mai spus Bogdan Ivan.







Acesta spune că și clienții preferă centralele de apartament.







”Clienții preferă să aibă centrală de apartament pentru că pot să-și regleze individual partea de costuri. Dacă vorbim de un sistem cu centrală de bloc, contorizarea și măsurarea trebuie făcută de către Asociație, pe când așa fiecare își plătește consumul individual de gaze. Oamenii în general optează să nu fie dependenți de asociație, de vecini, mai sunt restanțieri. Centralele de apartament sunt montate de către dezvoltatori”, a mai explicat Bogdan Ivan.







În concluzie, acesta spune că nu înțelege necesitatea și justificarea acestei inițiative și cere ministrului Mediului să consulte și dezvoltatorii imobiliari înainte de luarea unei decizii.





Ce spun activiștii de mediu?



Activiștii de mediu spun că este o idee bună, însă fiecare nuanțează. Dan Trifu, activist de mediu și reprezentantul Asociației Ecocivica spune că ONG-ul pe care îl conduce militează de ani de zile pentru introducerea unei asemenea măsuri.







”Este un proiect de lege pentru care Ecocivica militează de ani buni. Vorbim la nivelul țării de sute de mii de astfel de centrale de apartament, centrale ale căror emisii nu sunt controlate, centrale care au randament foarte slab și cu toate că nu s-au înregistrat așa de multe accidente, sunt destul de periculoase în exploatare. De aceea noi am cerut ca locuințele colective, mai ales când se construiesc cvartaluri sau cartiere întregi, cum sunt numeroase în București, să fie legate la sistemul centralizat de încălzire. Pentru că un CET poate fi monitorizat, are un randament peste 90% și pentru mediu ar fi o îmbunătățire mare. De asemenea, Uniunea Europeană tratează foarte serios problema centralelor individuale la locuințele colective și ia în calcul să interzică până în 2030”, a declarat Dan Trifu pentru HotNews.ro.







Acesta spune că soluția este racordarea la sistemul centralizat a clădirilor noi, dar în București acest lucru nu s-a întâmplat până acum.







”După Revoluție, în București, nu avem cunoștință de un cartier care s-ar fi legat la sistemul centralizat. Avem cartiere foarte noi foarte mari, cum ar fi Metalurgiei Park, cel mai mare cartier postdecembrist, avem cartierul Greenfield, cartierul familiei Negoiță construit în spatele zonei comerciale Pallady. Toate au centrale de apartament”, a mai explicat Trifu.







”Acesta este trendul la nivelul Uniunii Europene. La Comisie se discută intensiv eliminarea centralelor pentru blocurile noi. Dar la noi mi se pare că discuția este prematură. Asta este ultima problemă la care să te uiți când vorbești de poluare. Adică nu este ca și cum am fi rezolvat tot restul și au rămas centralele de apartament. Ministerul Mediului ar trebui să se uite mai întâi la sistemele de încălzire pe combustibili solizi, ce se arde în sobă, lemne, mobilă, plastic, cărbune, și la nivelul orașelor și în rural. Alea trebuie înlocuite cu sisteme ecologice de încălzire sau măcar pe gaz. Asta se face prin subvenții, așa s-a întâmplat și în Polonia, se întâmplă în multe state care au încă această problemă. De acolo înțelegem noi că vine mare parte din poluare. Nu avem la nivel de țară un recensământ să vedem câte astfel de sisteme avem. Centralele de apartament sunt o problemă, e o discuție reală, numai că să vorbim în România despre asta când noi nu avem o mulțime de alte politici puse în practică, pe mediu și poluare, este așa un pic politicianist și foarte hazardat”, a declarat Oana Neneciu pentru HotNews.ro.







Aceasta spune că, în București, principalul poluator este traficul.







Octavian Berceanu, activist de mediu și fostul comisar șef al Gărzii Naționale de Mediu, este de părere că această măsură nu trebuie aplicată în toată țara, ci doar în orașele care au probleme cu poluarea.







”Una este să pui această interdicție pentru toată România, alta este să o pui pentru niște regiuni sau niște orașe unde este o problemă cu poluarea. Una este să vorbești despre niște cartiere rezidențiale cum este Cosmopolis, în afara liniei de centură, unde nu prea se simte poluarea, se disipează foarte ușor, și alta este să vorbești de cartiere rezidențiale în zona Lacul Tei sau în centrul Bucureștiului. Apoi, trebuie gândit în așa fel încât să existe un ajutor din partea statului, o filozofie, fiindcă în momentul în care tu instalezi o centrală de bloc cu niște costuri și din 50 de apartamente în primul an se ocupă doar 20, vor plăti foarte mult acele persoane. Trebuie fundamentat și văzut. Unde ai poluare mare? În reședințele de județ, ca prim pas, să nu îți ridici toată România în cap”, a explicat Berceanu.

Acesta spune că orașele mari în principal sunt poluate consistent de centralele de apartament.





Alții că Ministerul mediului trebuie să rezolve întâi alte probleme, cum ar fi încălzirea la sobă, unde de multe ori se ard mobilă sau alte deșeuri extrem de toxice, dar și arderile ilegale de deșeuri care otrăvesc de câțiva ani Bucureștiul.Într-o postare pe Facebook, vineri, Tanczos Barna scrie că „atât ministerul, cât și UAT-urile și cetățenii trebuie să facă eforturi pentru un aer mai curat”.„Odată cu venirea frigului, poluarea aerului ne pune în pericol sănătatea din ce în ce mai mult, pentru că în urma încălzirii locuințelor și în urma traficului substanțele nocive rămân blocate în straturile de aer în apropierea suprafeței, mai ales dacă vremea este liniștită, rece și uscată. Campania #VinereaVerde atrage atenția asupra faptului că optând de cât mai multe ori pentru transportul în comun, putem reduce poluarea care provine din trafic, iar pentru încălzirea verde a locuințelor trebuie să găsim soluții de lungă durată”, a scris el.Pe site-ul Ministerului nu este niciun proiect de acest gen în dezbatere publică. HotNews.ro l-a contactat telefonic pe ministrul Mediului pentru a solicita mai multe informații, dar nu a răspuns.”La blocurile pe care le-am dezvoltat, am folosit centrale individuale în cea mai mare parte. Din cauza mentalității aș putea spune, adică oamenilor, trecând prin experiența RADET și alte chestiuni similare, oamenii vor să se gestioneze singuri, doresc centrale de apartament. Asta vine din istoria noastră, fiindcă au plătit frigul și apa rece foarte scump, de prea multe ori, din cauza incompetenței celor care au gestionat astfel de sisteme centralizate, dar care sunt cele mai recomandate”, a mai spus Negoiță.Și primarul orașului Iași spune că susține această idee, cu rezerva ca atât sistemele centralizate cât și centralele de cvartal să producă energie termică în cogenerare.”Sunt susținătorul sistemelor centralizate. Acolo unde se consumă energie termică în sistem centralizat, în mod obligatoriu, în mod obligatoriu trebuie să existe și sistem de producere a energiei electrice. Doar așa aceste sisteme funcționează eficient. Fiecare metru cub de gaz pe care îl arzi doar pentru încălzire este risipă. Centralele de cvartal sunt o soluție mai bună decât centralele de apartament, dar nu rezolvă problema în totalitate. De aceea ar trebui ca toate sistemele publice de consum a gazelor naturale pentru producerea de energie termică să aibă în mod obligatoriu și sursă de producere a energiei electrice. Dacă nu face asta, nu poate nici să scoată un preț bun la gigacalorie. În rest, orice soluție de acest fel este bună și în sprijinul României pentru a scăpa de taxa de infrigement față de utilizarea centralelor de apartament”, a declarat Chirica pentru HotNews.ro.”Avem branșate la sistem 24.000 de apartamente. Putem să dublăm, mâine să branșăm încă pe atât, avem capacitate dacă se dorește. Sunt două posibilități de branșament. Branșament în circuitul primar, cel care asigură transportul prin rețele magistrale și asigură un preț mai bun la termoficare, dar investitorul trebuie să-și facă racordul și modulele termice. Mai este branșarea în sistemul secundar, care este mai scumpă în consumul energiei termice, dar mai facilă în ceea ce privește branșarea, fiindcă aceasta revine în sarcina operatorului, a Primăriei Municipiului Iași”, a spus Chirica.”La Iași, cea mai mare parte dintre ansamblurile rezidențiale noi au centrale de apartament. Avem câteva excepții care au centrale de bloc. Să fac o medie, din 2000 de apartamente noi, doar 10% au centrală de bloc și doar 5% s-au racordat la sistemul centralizat al orașului, în zona Tudor Vladimirescu. În ultima săptămână am primit două cereri mari, una pentru un complex de 350 de apartamente, în zona Tudor Vladimirescu, racordare în sistem centralizat al orașului. Și încă un complex rezidențial de 700 de apartamente, care acum se construiește, în zona unde am extins acum sistemul de termoficare, zona Bucium. Până acum am branșat două ansambluri rezidențiale noi la sistemul centralizat”, a mai spus Chirica.”Din păcate nu am fost consultați. Am aflat acum. Ne afectează din mai multe puncte de vedere. În primul rând este vorba despre costuri. Costurile implementării unui astfel de proiect, cu centrală de bloc/cvartal sunt cu circa 60% mai mari față de soluția actuală, cu centrale de apartament. Pentru că nu este vorba doar despre centrala de bloc/cartier, ci trebuie realizat un întreg sistem centralizat, care presupune și contoare, sistem care este mult mai costisitor de implementat. Având în vedere și contextul actual, că s-au majorat prețurile la materiale, asta ar însemna o nouă creștere a prețului de construire, care se va reflecta în costul final al unui apartament pentru cumpărători”, a explicat Bogdan Ivan.În cazul unor centrale de cvartal, în sistem de cogenerare (care produc energie electrică și termică), acesta spune că prețul pe apartament ar crește cu circa 10.000 de euro.”Eu cred că autoritățile ar trebui să încurajeze racordarea la sistemul centralizat și să realizeze sisteme moderne centralizate. De curând am avut discuții cu Compania Termoenergetica care a propus implementarea unor sisteme în cogenerare, dar nu înțeleg de ce nu le fac chiar ei. Dacă le facem noi crește prețul unui apartament cu circa 10.000 de euro. Branșarea la sistemul actual este destul de complicată și dacă ne întrebați pe noi, autoritățile trebuie să vină în întâmpinarea dezvoltatorilor. Dacă ne-am putea racorda, ne-am racorda, nu văd de ce nu, fiindcă este mai ieftin. Dar în București mai este problema legată de țevile foarte vechi, care abia acum au început să fie înlocuite, avarii. Atunci când vinzi un apartament într-un bloc nou vrei să-i asiguri în primul rând clientului o anumită securitate. Guvernul, Primăriile ar trebui să aibă o viziune mai largă, să implementeze sisteme în cogenerare, nu să înlocuim centralele de apartament, care eu zic că funcționează și toată lumea optează pentru ele. Dacă s-ar implementa sisteme moderne, toată lumea ar opta pentru ele”, a explicat Bogdan Ivan.Acesta spune că din punct de vedere al eficienței energetice, centralele individuale, în condensație, au un randament de peste 100%, iar centralele de bloc nu ajung la același randament pentru că din punct de vedere tehnologic s-a dezvoltat mai mult tehnologia centralelor individuale de apartament, pe când centralele de bloc sunt centrale convenționale cu un randament redus.”Dacă se aprobă, trebuie să ne adaptăm, dar ce am cerut noi autorităților a fost să se consulte cu asociațiile din domeniu, din păcate nu am fost niciodată consultați și am cerut să nu mai apară astfel de propuneri fără studii și o fundamentare serioasă”, a mai spus Bogdan Ivan.Reprezentantul Asociației Ecocivica spune că interzicerea centralelor de apartament la clădirile nou construite va reduce poluarea.”Cu certitudine aerul pe care-l respirăm va fi mai curat. Trebuie să ne gândim și la faptul că nu avem cum să monitorizăm aceste centrale de apartament. Și așa cum am spus, randamentul lor fiind destul de scăzut, am foarte multe emisii în atmosferă. Adunate toate, ele constituie un dezastru de mediu. Dar o centrală de tip CET, este monitorizată, are autorizații de mediu, de funcționare”, a concluzionat Trifu.Oana Neneciu, directorul executiv Ecopolis, unul dintre dezvoltatorii rețelei indepente de monitorizare a calității aerului, aerlive.ro, este de părere că Ministerul Mediului trebuie să rezolve întâi alte probleme, cum ar fi încălzirea la sobă, unde de multe ori se arde mobilă sau alte deșeuri extrem de toxice, dar și arderile ilegale de deșeuri care otrăvesc de câțiva ani Bucureștiul.”Avem niște inventare de emisii. Emisiile, cea mai mare parte a poluării provine din traficul auto, la fel cum e în toată Europa. După care avem sistemele de încălzire, cele centralizate și cele individuale, toate poluează destul de mult. De aceea iarna avem valori mai mari ale poluanților. Avem salubrizare deficitară, din cauza asta avem o grămadă de praf și poluare cu PM10 și PM 2,5. Și lipsa spațiilor verzi. Noi nu avem păduri periurbane, spații verzi destule în oraș, avem sub 9 mp/cap de locuitor. Și avem și aceste arderi de deșeuri în jurul Bucureștiului care ne cam sufocă, vedem la fiecare sfârșit de săptămână”, a mai spus Oana Neneciu.”Sunt o problemă destul de mare aceste centrale de apartament.La ultimele etaje, în momentul în care se aerisește, și s-a dat drumul la sistemele de încălzire, toate gazele alea intră în casă. Nu există hornuri care să disperseze de-a lungul blocului, la înălțime. La nivelul orașului, ele poluează foarte mult. De unde vine poluarea? Că toate funcționează în acelați timp, o oră și jumătate dimineața, două ore seara, când au tiraj maxim, încălzire și apă caldă. Proiectul este bun, dar trebuie atenție la modul în care este aplicat, fiindcă sunt diferențe foarte mari între blocurile aflate în orașele poluate și restul. Măsura asta trebuie luată împreună cu municipalitățile, fiindcă există un specific local. Una este să fii într-o vale unde bate vântul și alta este să fii în București unde e poluare maximă”, a concluzionat Berceanu.