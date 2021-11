​După scandalul din Comisia unde a fost audiat în Parlament privind creșterea prețului la gigacalorie, Nicușor Dan, fugărit pe hol de George Simion

​Primarul general al Capitalei, Nicuşor Dan, a părăsit miercuri sala în care era audiat de membrii Comisiei parlamentare de anchetă privind preţul energiei, afirmând că şedinţa la care a participat a fost un "circ". Scopul comisiei este să afle ce măsuri a luat primarul şi Consiliul General ca să-i protejeje pe bucureșteni de majorarea prețului la gigacalorie. La ieșire, Nicușor Dan a fost fugărit pe hol de deputatul George Simion, copreşedinte al AUR.







"Din păcate, şedinţa asta a fost un circ pe care l-a generat preşedintele comisiei. Din respect pentru ceilalţi membri ai comisiei, pentru bucureşteni şi pentru această problemă foarte serioasă (factura la căldură - n.r.), am stat şi am discutat la obiect pe toate subiectele tehnice pe care am fost invitat. Sunt gata să dau orice fel de răspuns şi sunt gata să colaborez cu instituţiile statului pe orice înseamnă rezolvarea problemei termiei bucureştenilor. Nu am mai putut să stau în condiţiile în care preşedintele face declaraţii politice", a explicat Nicuşor Dan, potrivit Agerpres.La ieşirea din sala de şedinţă, el a fost oprit de deputatul George Simion, copreşedinte al AUR, care a încercat să-l reţină, pe motiv că trebuie să-i răspundă la mai multe întrebări.