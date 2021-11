Vom avea anul acesta luminițe de Crăciun în București? Nicușor Dan: Le folosim pe cele cumpărate în trecut / Câți bani alocă fiecare sector

Ce spune Primăria Capitalei despre decorațiunile de Crăciun



Primarul Nicușor Dan spune că și anul acesta vom avea luminițe de Crăciun, însă nu este vorba despre opulența din anii trecuți ci se vor folosi cele avute pe stoc de Compania Municipală Iluminat Public.







„Noi avem niște luminite ale noastre, cumpărate anii trecuți, nu mai aducem altele, cum au venit anul trecut cu tirul, punem ce avem. Ne costă cam 1 milion să le montăm, sunt niște plase care se pun pe copaci. Punem numai în centru.Am dat comanda către Compania Municipală Iluminat să înceapă montarea, au nevoie cam de două-trei săptămâni să termine fiindcă sunt mult mai puține față de anii trecuți. Mai suntem în discuții pentru niște târguri private de Crăciun și suntem în discuții cu privați, să împodobească pe banii lor niște parcuri”, a explicat Nicușor Dan pentru HotNews.ro.







Horia Tomescu, viceprimarul Capitalei și reprezentant al Consiliului General în Adunarea Generală a Acționarilor a Companiei Municipale Iluminat Public București, a declarat pentru HotNews.ro că compania are în stoc 3.181 de instalații de iluminat și acestea vor fi montate.













684 de perdele luminoase cu leduri;

249 de țurțuri luminoși;

un brad din leduri pe structură de aluminiu, cu bază de 4 m și înălțimea de 10 m;

4 decorațiuni îngeri cu tromptetă;

400 de tuburi luminoase cu o lățime de 1,26 metri;

400 de tuburi luminoase cu o lățime de 96 de centimetri;

6 decorațiuni femeie cu bucuium;

o figurină care reprezintă o fântână luminoasă, înaltă de 2 metri;

Compania Municipală Iluminat public a cumpărat aceste decorațiuni în 2018, plătind pentru ele 6 milioane de lei firmei MK Illumination SRL.







Acestea au fost folosite și în ultimii 3 ani, asigurând 40% din necesar, iar restul de 60% se închiriau de la aceeași firmă.







În ultimii 3 ani pentru iluminatul de sărbătoare s-a plătit cam 10 milioane de lei.







Cum vor fi luminițele de Crăciun în Sectoarele din București



Sectorul 1





Primăria nu a alocat bani pentru iluminat festiv, deci nu vor fi luminițe de Crăciun în Sectorul 1.







Sectorul 2





Primarul Radu Mihaiu a declarat că le va folosi pe cele aciziționate anii trecuți.







”Avem instalații în valoare de 300.000 lei în stoc. Mai avem prevăzuți vreo 200.000 lei pentru instalare și vedem dacă mai avem nevoie să înlocuim ceva.Doar în parcuri punem iluminat festiv. Este perioada sărbătorilor și toată lumea are nevoie să se bucure și să simtă spiritul sărbătorilor”, a declarat Radu Mihaiu pentru HotNews.ro.







Sectorul 3





Și în Sectorul 3 sunt folosite luminițele deja achiziționate.







”Punem pe unde am avut și anul trecut. Noi le refolosim, doar mai completăm în fiecare an, pentru că se mai deteriorează la montaj, de la vânt, gheață. Punem în special în Parcul IOR și în câteva intersecții. Noi le montăm cu angajații noștri și de fiecare dată completăm de maxim 50.000 de euro, ce trebuie să completăm”, a explicat primarul Robert Negoiță.





---





Sector 4





”Achizitia de servicii va cuprinde furnizarea in regim de inchiriere a instalatiilor de iluminat festiv, de pe raza Sectorului 4 al Municipiului Bucuresti, ce vor fi amplasate pe strazile, in intersectiile si piatetele din Sectorul 4, acolo unde Primaria Generala a Municipiului Bucuresti nu va realiza iluminatul sarbatorilor de iarna pe aceste artere din Sectorul 4”, se arată în Sistemul Electronic de Achiziții Publice.







---





Sectorul 5





Și în Sectorul 5 vor fi folosite luminițele cumpărate anii trecuți.





”O să avem luminițe de Crăciun, cele mai frumoase. Le vom monta ca anul trecut. Nu vom accesa fonduri extra, avem o moștenire frumoasă pe care o vom exploata, cheltuim bani în plus doar pentru a le monta”, a declarat primarul Sectorului 4, Cristian Popescu Piedone pentru HotNews.ro.







Sectorul 6





Primarul Ciprian Ciucu a decis ca anul acestă să pună luminițe de Crăciun în Sector.







”O să punem câteva. Am reunțat în primul rând la toate acele butaforii în forme 2D, 3D și alte lucruri scumpe. Mergem doar pe varianta cu luminițe în copaci, este mai elegantă și am văzut că se practică în orașele mai civilizate. Vor fi 600.000 de leduri și o să mergem în special pe arterele principale din sector și pe parcuri. Am început deja să le montăm. Costă undeva la 1,4 milioane lei, cu tot cu montaj. Mergem pe contractul cadru pe care l-am moștenit fiindcă am cercetat piața și tot acolo eram. Mai facem și un târg de Crăciun care debutează anul acesta asta și încercăm să devină o tradiție, încercăm să amenajăm niște piațete în toate cartierele. Târgul de Crăciun va fi în luna decembrie, în Parcul Moghioroș. Acolo vom avea și un patinoar. Târgul se va autofinanța din taxa de participare”, a declarat Ciprian Ciucu pentru HotNews.ro.







---







Anul trecut, primarul Ciprian Ciucu a transmis că nu a împodobit Sectorul 6 cu luminițe tematice de Crăciun pentru că firma cu care avea contract Primăria cerea o sumă foarte mare, circa 500.000 de euro, iar de acești bani preferă să asfalteze o stradă sau să construiască o creșă sau grădiniță.





”Nu știu cum să vă dau vestea acesta, așa că v-o dau ca și cum ai dezlipi un leocoplast, dintr-o dată. Nu vom avea anul acesta luminițe de Crăciun în Sectorul 6. Am întors-o pe toate fețele și cred că este decizia cea bună.





Să vă dau și datele problemei: Primăria Capitalei, cea care era expertă la aruncat cu banii pe fereastră, a neglijat întotdeauna Sectorul 6 la acest capitol. Fostul primar și-a asumat el, din bugetul Primăriei, toate costurile iluminatului festiv și avem acum un contract cadru.





Nu avem timp să facem o nouă achiziție, ar trebui să lucrăm în cadrul contractului curent, ceea ce ne-ar duce pe la suma de 400.000 de euro pentru Sectorul 6. La asta s-ar adăuga frumoasă sumă de 100.000 de euro (tot un contract cadru cu o altă firmă) doar (!!) pentru Parcul Drumul Taberei.





Acum… eu sunt mai zgârcit cu banul public, mă gândesc că de banii aceștia, 500.000 Euro, aș putea face o grădiniță sau o creșă sau mai asfaltez o stradă. Mai mult, luminițele ar fi la fel ca în anii trecuți, am primit conceptul și, vă spun, sunt cam de prost gust.





Știu, poate fi o decizie impopulară, dar mi-am propus ca în acest mandat să fac ce trebuie, indiferent de nivelul de popularitate la care voi ajunge. În aceste situații primesc multe sugestii dar în final mă consult cu conștiința mea și mă întreb ce decizie mi-aș fi dorit să ia primarul dacă ar fi fost altcineva primar. Și eu mi-aș fi dorit să mai limiteze din risipă și să folosească banii pentru adevăratele priorități.





Mai este și pandemia acesta nenorocită și aici argumentele sunt pro (ar ajuta la moral) și contra (oricum stăm mai mult în case), dar nu acestea au cântărit primordial în decizia mea. Primordiale au fost raportul calitate preț și adevăratele priorități descrise mai sus.





Vă promit că pentru la anul mă voi ocupa din timp și că voi remedia situația, să avem iluminat festiv de calitate la un preț corect.





Vă mulțumesc pentru înțelegere, anul acesta ne decorăm casele și sufletele!”, a scris Ciprian Ciucu pe Facebook anul trecut.



CITEȘTE ȘI:























Stocul este compus din:Primăria Sectorului 4 are în procedură de achiziție publică un contract pentru închirierea luminițelor de sărbătoare. Valoarea estimată este de 649.800 le i.Potrivit sursei citate, luminițele vor fi montate în următoarele locații: intersectia strazilor sos. Oltenitei-Calea Vacaresti-Nitu Vasile-Berceni, Fantana Florilor (sos. Alexandru Obregia -Nitu Vasile-Emil Racovita), Tineretului – Vacaresti, Eroii Revolutiei (Calea Serban Voda -sos Giurgiului-sos Oltenitei-sos Viilor), Luica-Giurgiului, Aparatorii Patriei, Tineretului-Sincai, sos D.Cantemir – sos Marasesti, Resita – Luica, Iriceanu – Oltenitei, Ctin Brancoveanu – Oltenitei, Ctin Brancoveanu - N.Vasile, Ctin Brancoveanu - Turnu Magurele, etc. si bulevarde precum: Soseaua Oltenitei- tronson Iriceanu-Eroii Revolutiei, Bvd. Brancoveanu -tronson Oltenitei-Luica, Soseaua Berceni - tronson Aparatorii Patriei-Pta Sudului, Soseaua Berceni- tronson Aparatorii Patriei-centura Bucuresti, Bvd. Tineretului - tronson Sincai-C.Vacaresti, Bvd. Al. Obregia - tronson E.Racovita-T.Magurele, C.Vacaresti- tronson Sos. Oltenitei-Pasaj M.Bravu, Serban Voda -tronson Sincai-Eroii Revolutiei, Gheorghe Sincai -tronson Tineretului-Timpuri Noi, Nitu Vasile - Izvorul Rece- Drumul Gazarului, Turnu Magurele, Luica, Sos. Giurgiului- tronson Sos. Oltenitei-Drumul Bercenarului, Emil Racovita, Ion Iriceanu - tronson Ap.Patriei-Sos. Oltenitei, Huedin + Straja -tronson Ctin Brancoveanu - Drumul Gazarului, Alunisului, Resita, Secuilor, D. Cantemir, Intrare in Parcul Lumea Copiilor.