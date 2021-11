​Planul urbanistic coordonator al Sectorului 6, care permitea betonarea mai multor spații verzi și blocuri între case, anulat definitiv în instanță

”PUZ Sector 6 a fost anulat definitiv de instanță. Este o confirmare a ceea ce spun de ani de zile: urbanismul din București a fost o golănie, iar PUZ-urile de sector apogeul. Consecințele acestei dezvoltări haotice și ilegale sunt dispariția spațiilor verzi, aglomerarea traficului rutier, pierderea potențialului turistic al orașului, insecuritatea juridică și investițională (cumperi o casă și nu ești sigur că nu te trezești cu un bloc pe parcela vecină), distorsionarea pieței de profesioniști (este preferat arhitectul care obține un etaj în plus) și multe altele”, a scris primarul general pe pagina de Facebook.







Reamintim că PUZ-ul a fost suspendat în februarie 2021 de Consiliul General, la propunerea primarului Nicușor Dan.







PUZ sector 6 propune 1000 ha spațiu verde, calculând o valoare de 28,56mp de spațiu verde pe cap de locuitor, însă valoarea această a rezultat că urmare a unei raportări la populația stabilă a sectorului din 2009, deci de acum 12 ani. De asemenea, dintre cele 1000 de ha de spații verzi, 600 de ha sunt însumate din presupusul procent de 30% spații verzi pe care fiecare UTR ar trebui să îl aibă, dar care în realitate este fie mai mic, fie nu există. Mai mult, din acest procent teoretic de 30% pe care PUZ Sector 6 îl contorizează drept spațiu verde existent, doar 20% este amenajat obligatoriu la sol, 10% putând fi amenajat pe terasele construcțiilor, peste subsol sau realizat din fațade verzi.

Schimbă destinația unor UTR-uri prevăzute s că spații verzi în PUG și Ie face construibile (M3, M3a2, M2). Se întâmplă această în: Zona Arenei Giulești unde o zona V1a devine M3; Zona foarte mare din Parcul Grozăvești unde zona care în PUG este V1a devine M2 (P+14); Pe prelungirea Ghencea, în zona Grunenpark, o zona V1a devine M2.

De asemenea, sunt transformate anumite UTR-uri cu funcțiuni de locuire în UTR-uri cu locuire mai densă, fără nicio justificare. Se întâmplă această prin: Extinderea unei zone M3 pe Drumul Sării; Pe Bdul Timișoara/Str. Sibiu o zona M3 devine M2; Pe stradă Brașov, vizavi de Parcul Drumul Taberei, o zona CB1 se extinde; Pe str. Valea Doftanei anumite parcele LI a devin M3; Pe str. lalomiței, zone L1a devin M3

PUZ Coordonator Sector 6 a fost aprobat prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 68/14.02.2020 și modificat prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 336/2020.

”Prin suspendarea PUZ-urilor de sector am pus capăt acestui fenomen, iar prin noua Comisie Tehnică de Urbanism punem bazele dezvoltării urbane corecte a Capitalei. Bucureștiul are nevoie de dezvoltare și de dezvoltatori privați, dar dezvoltarea trebuie să se facă pe baze profesionale corecte, în interes public. Reamintesc că și celelalte PUZ-uri de sector sunt contestate în instanță. În paralel, am solicitat Inspectoratului de Stat în Construcții verificarea legalității acestor PUZ-uri și Prefectului Capitalei atacarea lor în instanță. O cercetare penală este de asemenea în curs la DNA, în urma unei sesizări pe care am făcut-o în 2018”, a mai scris Nicușor Dan.Printre motivele invocate pentru suspendarea PUZ-ului se numără:Tribunalul București a anulat PUZ-ul pe 17 noiembrie 2020.”Instanța admite cererea formulată de reclamanţii ASOCIAȚIA „SALVAȚI ZONA VERDE DOMNIȘOARA POGANY" şi Chiricescu Sabin Doru în contradictoriu cu Consiliul General al Municipiul Bucuresti, Primarul Sectorului 6 București, Agenția pentru Protecția Mediului București şi Primarul General al Municipiului Bucureşti. Admite excepţia de nelegalitate în ceea ce priveşte Decizia etapei de încadrare nr.116/19.12.2018. Anulează Hotărârea Consiliului General nr.68/14.02.2020. Anulează Certificatul de Urbanism nr. 862/1513388/12.07.2017.(...) Dispune suspendarea executării HCGMB nr.68/14.02.2020 şi nr.336/14.08.2020 până la soluţionarea definitivă a cauzei. Cu recurs în termen de 5 zile de la comunicare”, a decis Tribunalul București pe 17 noiembrie.