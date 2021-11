Nicușor Dan vrea aproape 8 miliarde lei prin programul ”Anghel Saligny” pentru modernizarea bulevardelor principale din oraș, piste de biciclete și spații pietonale​

Primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, vrea să acceseze aproape 8 miliarde de lei din Programul Național de Investiții „Anghel Saligny”. Majoritatea banilor sunt ceruți pentru reabilitarea marilor bulevarde din Capitală, aproape 7 miliarde lei, iar restul pentru amenajarea unor spații pietonale în centrul orașului. Este vorba despre proiectele din Planul Integrat de Dezvoltare Urbană făcut în timpul primarului Sorin Oprescu și pentru care s-a pierdut șansa de a fi finanțate din bani europeni.



Cererile de finanțare au fost aprobate luni de Consiliul General al municipiului București. Acestea vor fi depuse și urmează să vedem ce proiecte vor primi banii.



Cum s-ar putea schimba centrul Bucureștiului:

Proiectul prevede amenajarea unui pod pietonal si pentru biciclisti peste Dambovita, in dreptul strazii Lipscani si parcaje subterane cu 227 locuri parcare. Valoarea proiectului se ridica la 142 milioane lei."Se propune realizarea unui pod pietonal si pentru biciclisti, care traverseaza Dambovita si Splaiul independentei in dreptul strazii Lipscani. Podul este conceput sub forma unei camere urbane incluzand functii publice: spatii de intalnire, platforme de observatie si odihna. La nivel cultural, podul este un simbol al memoriei colective a omunitatii, trasand in mod simbolic vechiul Pod Mihai Voda, distrus in anii 80. In legatura cu acest pod se vor amenaja si doua spatii urbane de tip piata. De asemenea se propune realizarea a doua parcaje subterane, unul in coltul de este al Parcului Izvor Hasdeu si unul pe Splaiul independentei, in zona scuarului Lipscani", se arata in proiectul de hotarare.Proiectul propune in principal reconstruirea fostului pod al Calicilor peste Dambovita si conectarea centrului vechi al orasului cu zona din spatele Palatului de Justitie. In plus, se propune reamenajarea parcului Sf. Apostoli, construirea unui parcaj de circa 300 de locuri sub o parte din parc, si regandirea circulatiei auto din zona. Valoarea proiectului este de 103,5 milioane lei si se estimeaza ca va fi gata in 35 de luni de la inceperea lucrarilor.Proiectul propune construirea unui parcaj subteran sub piata de circa 1000 de locuri si reamenjararea spatiului de la suprafata. Valoarea estimata a proiectului este de circa 206 milioane lei si se estimeaza ca va fi gata in 30 luni de la inceperea lucrarilor.Proiectul presupune realizarea unui traseu pietonal si pentru biciclisti pe mai multe strazi din Centrul orasului. Valoarea proiectului este de 755.000 lei, iar timpul de executie 4 luni.Traseul este urmatorul:- str. Smardan intre str. Lipscani si str. Selari- str Lipscani intre str. Eugen Carada si str. Smardan- str. Eugen Carada- strada Academiei intre str. Doamnei si Piata Revolutiei- Calea Victoriei intre Piata Amzei si str. Gen Berthelot- str. Episcopiei intre str. Constantin Esarcu si str. Arthur Verona.- str. Pictor Arhur Verona intre bd. Magheru si str. Xenopol- str. Xenopol intre str. Eremia Grigorescu si str. Deonisie Lupu- str. Eremia Grigorescu intre Piata ALexandru Cantacuzino si Piata Lahovary- str. Tache Ionescu intre Piata Lahovary si str. Mendeleev;- str. Piata Amzei intre Piata Amzei si Calea Victoriei;- str. gen. Berthelot intre str. Lutherana si Calea Victoriei- str. Lutherana intre str. Stirbei Voda si str. gen. Berthelot- str. Ion Campineanu intre str. Stirbei Voda si Ion Brezoianu- str. Ion Brezoianu intre str. Ion Campineanu si str. Lipscani- str. Uranus intre Calea 13 Septembrie si Calea Rahovei- Calea Rahovei intre str. Uranus si bd. Libertatii- bd. Libertatii- traversare str George Georgescu- str. George Georgescu intre bd. Libertatii si bd. UniriiProiectul presupune amenajarea spatiului public din jurul Manastirii Antim si reorganizarea circulatiei si a parcarilor ce implica reducerea numarului de locuri de parcare de la 182 la 55.Valoarea proiectului este de 11,5 milioane lei, iar durata de executie de 14 luni.Proiectul presupune amenajarea trotuarelor si a spatiilor publice din zona, valoare proiectului fiind de 27,5 milioane lei, iar durata de executie 18 luni.Proiectul presupune amenajarea trotuarelor de la Piata Romana in zona statiilor RATB si a gurilor de metrou. Valoarea proiectului este de 10,8 milioane lei, iar durata de executie 14 luni."La ora actuala, statiile diverselor mijloace de transport in comun sunt raspandite pe o suprafata larga ce se intinde de la Piata Romana la intersectia bulevardului Magheru cu str. Tache Ionescu. Legatura dintre aceste statii este dificila si stanjenita in mod suplimentar de lipsa de coordonare a interventiilor asupra spatiului public.Proiectul propune crearea de spatii diferentiate functional dar integrate ambiental in aceeasi amenajare: cel de asteptare aferent statiilor de autobuz si cel de intalnire si odihna. Statiile de autobuz sunt unificate sub o singura copertina statement si impreuna cu gradenele, care protejeaza iesirile de la statia de metrou, delimiteaza spatiul urban, creand o zona de asteptare si intalnire aparte.Pavajul acestei zone se continua, ca design si culoare, pe cele trei elemente nou construite (2 gradene si copertina statiei), imaginea unitara fiind elementul identitar al spatiului nou creat. Spatiul public adiacent este subordonat acestui ansamblu", se arata in proiect.In prima etapa se propune realizarea parcajului subteran de la Piata Constitutiei pentru decongestionarea traficului si eliminarea parcajelor supraterane din aceasta zona, masura esentiala pentru redarea spatiului suprateran pietonului. A doua etapa presupune ridicarea la acelasi nivel a partii carosabile cu trotuarul si tratarea unitara a pavimentului din Piata Constitutiei, zona Manastirii Antim si a Bd-ului Unirii, precum si realizarea amenajarilor peisagistice si urbanistice in zona de interventie conform PUZ-ului.Etapa a treia se realizeaza pentru restructurarea circulatiei pe Bd. Unirii prin reducerea suprafetei carosabile la doua benzi pe sens si eliminarea parcajelor laterale, precum si diminuarea numarului de parcari din zona Antim. Restructurarea partii carosabile se va realiza prin delimitarea fata de pietonal prin bolarzi si largirea zonei pietonale aferente fantanilor.In etapa a patra se propune restructurarea circulatiei auto si pietonale de la nivelul Bd-ului Unirii prin reducerea traficului la un fir pe sens si concentrarea acestuia pe zona de nord fata de axul central, extinderea pietonalului in partea de sud pentru realizarea unei zone deschise pietonale si accesarea spatiului din jurul fantanilor, realizarea pistelor de biciclete, dar si amenajarea peisagistica si urbanistica a spatiilor publice din zona de interventie. Prin aceasta propunere se doreste crearea unei promenade generoase, compusa din spatii publice si o alternare de spatii verzi."Datorita latimii mari a bulevardului si a promenadei nou create, pistele duble de biciclete amplasate pe ambele laturi ale bulevardului vor activa trotuarele din proximitatea magazinelor si a pavilioanelor. Acestea nu vor mai fi piste de tranzit, ci pentru plimbare. De asemenea, amplasarea pistelor intre aliniamentele de copaci ar separa spatiul promenadei in doua", spun proiectantii.Valoarea proiectului este de 68,4 milioane lei, iar timpul de executie 18 luni.Proiectul presupune reamenjarea arterei, aducerea trotuarelor la nivel cu carosabilul, desfiintarea parcarilor de pe o parte a strazii, amenajarea de trotuare mai late si piste pentru biciclete. Valoarea proiectului este de 30 milioane lei, iar timpul de executie 12 luni."Circulatia actuala se realizeaza preponderent in sens unic, avand o mica portiune cu dublu sens (intre Bdul. Dacia si Str. Constantin Budisteanu). Latimea strazii este variabila si se folosesc, in general, 2 benzi de circulatie de-a lungul tronsonului, restul profilului stradal fiind utilizat ca spatiu de parcare. Propunerea prezentata prin studiul de fezabilitate urmareste cresterea potentialului de promenada prioritizand pietonii si biciclistii, printr-o serie de interventii ce pastreaza si intaresc caracterul secvential al tronsoanelor strazii", se arata in proiectul de hotarare.Proiectul presupune reamenjarea arterei, coborarea trotuarelor la nivel cu trotuarul, eliminarea parcarilor ad-hoc si amenjarea de spatii pietonale si piste pentru biciclete. Se va ajunge de la 60 de parcari la 30.Valoarea proiectului este de 24,3 milioane lei, iar timpul de executie a lucrarii 12 luni.