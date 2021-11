Nicușor Dan a cerut ajutor de la Cîțu pentru preluarea ELCEN: Ne trebuie un avans de 325 milioane de lei / Ce discuții au fost despre subvenția la gigacalorie în București

"Au fost două obiecte ale discuției. În primul rând subvenția (n.a la gigacalorie). După cum bine știți a fost o întâlnire a premierului cu primarii la începutul săptămânii. Fiecare primar a trimis necesarul și s-a pus în discuție care este maniera echitabilă pentru toate orașele care au sisteme de termoficare, care să fie ajutorul echitabil din partea Guvernului.

Am susținut și aici că soluția cea mai echitabilă este ca Guvernul să intervină astfel încât acel preț fixat de ANRE de producție care este obligatoriu pentru toate sistemele orașelor care transportă și distribuie mai departe să coboare. Adică anul trecut acet preț era cam 195 de lei, anul acesta este 380 de lei așa cum a fost fixat de ANRE. Și atunci ceea ce poate să facă Guvernul este ca subvenționând gazul pe care acești producători de energie îl primesc să scadă prețul de producție care este furnizat de ANRE.", a declarat joi primarul Nicușor Dan.

'Noi suntem în București în situația în care avem un distribuitor de căldură, care este Termoenergetica, fostul RADET, și în care avem un mare operator producător care este ELCEN.

Noi am făcut pașii procedurali pentru a achiziționa ELCEN, pentru a avea un singur producător transportator și distributor la nivelul Municipiului București. Există un plan de reorganizare, pentru că ElCEN este în insolvență, și ne trebuie un avans de 30% din valoarea de 1,075 miliarde de lei și am discutat cu primul ministru o posibilitate de ajutor de împrumut pe care Primăria Municipiului București să-l ia astfel încât primăria să achite această primă tranșă.

Tranșa de 30% înseamnă 325 de milioane de lei. Mai avem nevoie de niște bani pentru a stinge niște facturi curente, deci undeva 500-600 de milioane de lei și termenul optim pentru ca această operațiune să aibă loc este finalul acestui an.", a declarat joi primarul general al Capitalei.

Acesta a spus că al doilea subiect al discuției a fost intenția pe care Municipalitatea o are încă de acum 15 ani de a achiziționa ELCEN-ul.Întrebat cât va fi subvenția în această iarnă și cât va plăti cetățeanul, Nicușor Dan a spus că acest lucru nu s-a stabilit încă."Tocmai aceasta este discuția și nu aș vrea să dau răspuns înainte de intervenția Guvernului. Cel puțin pentru București, factura pe luna noiembrie o să vină în cursul lunii ianuarie 2022. Până la 1 noiembrie 2021, pe Municipiul București raportul era de 2 la 1, adică 2 părți plătea Primăria și o parte plătea cetățeanul și ce am spus eu este că raportul acesta nu va fi mai mic, adică Primăria plus Guvernul vor plăti cel puțin două treimi.", a spus primarul general.Nicușor Dan a spus că și-ar dori ca prețul de producție fixat de ANRE să fie la nivelul de anul trecut."Eu mi-aș dori ca dacă anul trecut a fost 195 de lei să fie și anul acesta tot 195 de lei. Nu se pune problema triplarea facturilor la iarnă. Azi am vorbit despre cereri (n.a cererile primarilor). Primul ministru nu s-a pronunțat în privința soluției, dar ne-a spus că are intenția să se implice în această problemă ca cetățenii să nu fie afectați. După ce Guvernul face această intervenție pe care primarii i-o cer trebuie ca și ANRE să revizuiască acel preț de 380 de lei pe gigacalorie.", a mai declarat Nicușor Dan.