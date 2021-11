Surse: Nicușor Dan nu a fost lăsat să intre în Guvern pentru că nu este vaccinat / Reacția lui Nicușor Dan de la sediul PNL

"Nu am în momentul acesta, dar nu ăsta a fost motivul pentru care am venit aici, da? Am ajuns acolo și mi s-a comunicat să vin aici. Când am ajuns acolo mi s-a comunicat că întâlnirea s-a mutat, m-am urcat în mașină și am venit aici.", a spus Nicușor Dan.

Primarul spune că, fiind un om care vine din mediul academic, are încredere în ştiinţă şi se va vaccina.

Întrebat în emisiunea Insider Politic dacă este antivaccinist, Nicuşor Dan a negat vehement.

„Nicidecum, nicidecum! După cum ştiţi, sunt un om de ştiinţă, sunt un om care vine din mediul academic, care citeşte, se informează şi ascultă de vocea ştiinţei. Mi-am vaccinat fetiţa. Nu m-am vaccinat pentru că am trecut prin coronavirus, mi-a adus fetiţa de la grădiniţă. Sunt cam cinci-şase luni de atunci. Mă voi vaccina şi în momentul în care mă voi vaccina o să aflaţi”, a afirmat Nicuşor Dan în emisiunea difuzată duminică de Prima TV, conform News.ro.

În 31 august, Nicușor Dan a fost întrebat de jurnaliști, la conferința de presă de prezentare a bilanțului de 10 luni de la preluarea mandatului, de ce nu s-a vaccinat anti-COVID și a anunțat atunci că a trecut prin boală în luna mai.

Într-o declarație pentru Hotnews.ro, primarul general a spus atunci că nu a anunțat că are COVID-19 la vremea respectivă pentru că era deja în izolare și nici nu voia "să interfereze cu dezbaterea publică pe tema bugetului Capitalei". "Inițial am anunțat că are fetița mea, iar la o săptămână am făcut și eu. Din acest motiv am stat 3 săptămâni în izolare", a mai spus Nicușor Dan. El mai afirma atunci că va face vaccinul când îi va recomanda medicul.

Întrebat de jurnaliști la sediul PNL dacă are certificat verde și dacă a venit la sediul partidului deoarece nu ar fi avut certificatul verde care se solicită de regulă la intrarea în Guvern, acesta a spus: În data de 31 octombrie , primarul Nicușor Dan susținut din nou că nu s-a vaccinat anti-COVID pentru că în urmă cu aproximativ jumătate de an a fost infectat cu noul coronavirus, după ce fetiţa sa a contractat infecţia la grădiniţă. Întrebat dacă este "antivaccinist”, Nicuşor Dan a negat vehement: "Nicidecum, nicidecum!".