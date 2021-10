​Primăria Capitalei ia în administrare Podul mare din Parcul Cișmigiu pentru a-l reabilita

Podul mare din parcul Cișmigiu va fi transferat de la Administrația Lacuri Parcuri și Agrement la Primăria Capitalei pentru reparații capitale, potrivit unui proiect adoptat vineri de Consiliul General. Podul se află în stare avansată de degradare. Lucrările de reabilitare costă la circa 3 milioane lei.







”Pe subiectul parcuri avem un proiect de hotărâre privind Parcul Cişmigiu. Este vorba despre Podul Mare, care este deteriorat, după cum ştiţi. Îl transferăm de la ALPAB la Direcţia Investiţii din Primărie. Refacerea podului costă 3 milioane de lei, bani pe care îi avem, lucrările vor începe foarte curând. Am promis că peste 2 ani vom avea parcuri aşa cum merită ele să fie. Am avut în acest an, după cum ştiţi, o situaţie financiară dificilă”, a declarat primarul Nicușor Dan în conferința de presă susținută înainte de ședința Consiliului General.





Primăria Capitalei încearcă să repare podul încă din 2017, când Consiliul General a aprobat un proiect în acest sens, însă fără rezultat.







Podul a fost construit în 1930 și stă să cadă.