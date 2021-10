Explicațiile primarului Nicușor Dan pentru faptul că în mandatul să nu a fost aprobat până acum niciun PUZ inițiat de mediul privat

Acesta spune că proiectele imobiliare care vor fi aprobate trebuie să respecte un echilibru între nevoile orașului și ale investitorilor privați.







”Acum o lună am aprobat componența Comisiei Tehnice de Urbanism. Această Comisie a început prin a studia proiectele de PUZ-uri care au trecut prin toate etapele de avizare, dar nu au apucat să fie puse pe ordinea de zi a Consiliului General. O să vedeți în curând un raport de la Comisia Tehnică pe ele. (...) Asta s-a întâmplat în luna aceasta. O să vină foarte curând cu concluziile și ce ar trebui să fie făcut, nivelul de reglementare și ce trebuie să facem noi la nivel de structură administrativă. Cele 43 de PUZ-uri avizate de arhitectul șef au un viciu de legalitate, există o prevedere în Legea 350 care spune că avizul arhitectului șef trebuie fundamentat de către Comisia Tehnică de Urbanism. Comisia nu a funcționat 1 an și jumătate în mandatul anterior, deci PUZ-urile au fost date cu încălcarea acestei prevederi legale”, a explicat Nicușor Dan.”Aici avem o chestiune fundamentală, cum s-a dezvoltat orașul în ultimii 15 ani. Nu a existat nici dorința, nici structura pentru a reglementa urbanisc în raport cu dezvoltarea orașului. Din acest motiv, tot ce înseamnă dezvoltare a fost lăsat pe umerii investitorilor privați, iar aceștia nu au fost ghidați de nevoi reale, au optimizat profitul, ceea ce este legitim pentru privat. Dar noi ne-am trezit cu disfuncționalități, cartiere întregi fără grădinițe, vedem zeci de mii de mașini care transportă dimineața copii la grădinițe, școli, la 5, 10 km distanță de casă, vedem blocaje de trafic, cartiere care nu au în apropiere spații verzi. Ceea ce trebuie să facem este să restabilim echilibrul între autoritatea publică și investițiile private. Numai că trebuie să ai un întreg aparat care să o facă. Am avut Centrul de Proiectare Urbană, dar a fost închis în 2006-2008 și nu mai avem o structură care să spună privatului cum să facă astfel încât să-și urmărească optimizarea profitului dar și ce dezvoltă să fie conform cu standardele sec XXI.”, a explicat primarul.