Bucureștenii vor afla până la finalul acestei săptămâni cât plătesc pentru gigacalorie în această iarnă. ELCEN, cel mai mare producător de enegie termică din Capitală, a trimis către ANRE documentele necesare avizării majorării tarifului, iar autoritatea va lua o decizie, a declarat pentru HotNews.ro Adrian Tudora, administrator special ELCEN.







După ce ANRE avizează prețul, ELCEN va face o înștiințare către Primărie, iar Consiliul General trebuie să aprobe noul tarif și să stabilească dacă subvenționează sau nu creșterea.







”Săptămâna aceasta o să avem prețul aprobat de ANRE pentru gigacalorie și pentru energie electrică. Până la finalul lunii noi trebuie să avem prețurile reglementate. Atunci vă pot spune exact cu cât va crește, până atunci putem doar să facem speculații. Nu pot să vă spun cu cât am cerut majorarea, dar prețurile sunt cele de pe piață vizavi de costurile de producție. Vă pot spune că prețul gazului s-a mărit considerabil. Vă pot spune că la momentul acesta în costurile de producere ponderea gazului este undeva la 75-80%, pot să vă spun că undeva la 15% este și prețul pentru certificatele de Co2 și care, de asemenea, au o dinamică pozitivă foarte mare, în sensul că piața este în creștere, iar previzunile sunt undeva la 70 euro/certificat, deocamdată au atins doar niște vârfuri de 63 de euro”, a explicat Adrian Tudora.În prezent, preţul de producţie şi transport este de 490 de lei/gigacalorie, din care bucureştenii plătesc 164 de lei, iar restul sunt achitaţi de municipalitate sub formă de subvenție. Pentru 2021 subvenția plătită de municipalitate se ridică la peste 1 miliard lei.Într-un interviu acordat HotNews.ro la finalul lunii septembrie, primarul general Nicușor Dan a declarat că prețul gigacaloriei ar putea crește cu circa 20% în această iarnă, în contextul majorării prețului la gaze, asta înseamnă aproape 600 lei pe gigacalorie.Municipalitatea are posibilitatea de a subvenționa această creștere, însă depinde de condițiile din contractul semnat de municipalitate cu Comisia Europeană pentru reabilitarea a 210 km de rețea din bani europeni, și care nu ar permite subvenționarea la infinit, a spus primarul general.”Este o discuție complicată. Până în acest moment s-a încheiat discuția între Romgaz și ELCEN. Există un preț cu care ELCEN achiziționează. După aceea ELCEN va propune către ANRE un tarif. ANRE va trebui să-l aprobe. O să vedem dacă Guvernul va interveni pe preț, fie pe gaz, fie pe o subvenționare generală la nivel de gigacalorie. După ce vom avea toate aceste informații, decizia ve veni la CGMB. Acum subvenționăm 2/3 din prețul gigacaloriei, mai avem și contractul cu CE pentru realizarea a 210 km de rețea care ne limitează posibilitatea de a subvenționa la infinit prețul gigacaloriei, deci este o situație complicată, vom lua o decizie la finalul lunii octombrie. Din datele de acum va fi o creștere a prețului la gigacalorie cu circa 20%, date la ochi. O să vedem în ce măsură Guvernul vrea să facă o subvenționare și în funcție de asta nu este o imposibilitate financiară a municipalității de a ridica subvenția, numai că trebuie să ne uităm dacă ne mai permite contractul cu CE să mai creștem subvenția”, a explicat Nicușor Dan.La o creștere de 20%, dacă aceasta nu va fi subvenționată, prețul plătit de bucureșteni pe gigacalorie va crește cu aproape 100 lei, circa 80%, de la 164 lei la circa 264 lei. La un consum de două gigacalorii/apartament de două camere/lună asta înseamnă undeva la peste 500 lei.