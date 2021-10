Lucrările la ultima bretea la sol de la Pasajul Doamna Ghica se finalizează în câteva zile / Circulația va reveni la normal

Lucrările la ultima din cele patru bretele la sol de la Pasajul Doamna-Ghica, pe unde unde șoferii fac dreapta de pe Șoseaua Colentina spre cartierul Baicului, se vor finaliza până la finalul lunii, a declarat pentru HotNews.ro Cristian Hiver, directorul Trustului de Clădiri Metropolitane, constructorul lucrării. Deși pasajul se va finaliza abia la finalul anului următor, finalizarea lucrărilor pe bretelele de la sol va mai fluidiza un pic traficul în zonă, practic se revine la situația dinaintea începerii șantierului.







Breteaua în urmă cu o lună și jumătate







Vestea mai puțin bună este că licitația pentru achiziția tablierului metalic a fost anulată și trebuie făcută o nouă procedură de achiziție, dar și în aceste condiții, directorul companiei spune că lucrarea se va finaliza în termenul stabilit.







În prezent, circulația pe strada Doamna Ghica este restricționată. Astfel, șoferii care vin pe Colentina, de la Obor, pot face dreapta spre Baicului pe strada Doamna Ghica, doar pe celălalt sens. Din această cauza, cei care vin dispre Baicului spre Doamna Ghica sunt direcționați pe strada Sinaia și Cremenița, circulația pe Doamna Ghica fiind oprită în acest sens.













Cum arăta breteaua în urmă cu o lună și jumătate















Acesta spune că până la finalul anului se vor finaliza toate lucrările, inclusiv cele de sub pod și de pe strada Sinaia.





Vestea mai puțin bună este că licitația pentru achiziția tablierului metalic, necesar pentru finalizarea podului, a fost anulată.







Trustul de Clădiri Metropolitane a publicat pe 30 iulie anunțul de licitație pentru achiziția tablierului metalic necesar finalizării lucrărilor la Pasajul Doamna Ghica din Capitală. Valoarea estimată a contractului este de 21,87 de milioane de lei. Până la termenul – limită din 2 septembrie, a primit o singură ofertă la licitație, de la firma Metabet CF din Pitești. Potrivit caietului de sarcini, tablierul trebuia construit în maxim 8 luni.





Lucrările la Pasajul de la Doamna Ghica au fost reluate de Primăria Capitalei la finalul lunii august, după 9 luni de pauză. Șantierul a fost blocat din lipsa banilor, situația fiind rezolvată prin realizarea unui parteneriat între Primăria Capitalei și Primăria Sectorului 2, astfel încât aceasta din urmă să contribuie cu 30 milioane lei pentru finalizarea lucrării, iar Primăria Capitalei cu 110 milioane lei.



Lucrările la pasaj s-au oprit în noiembrie 2020, la 40% stadiu de execuție, structura de rezistență a pasajului și devierea rețelelor de utilități fiind aproape gata. Lipsește structura metalică (tablierul) deoarece contractul pentru furnizarea oțelului, încheiat pe 21 august 2020, a fost sistat din lipsa banilor. Termenul de finalizare avansat anterior de Primărie era de 5 mai 2021.



Lucrarea este executată de Trustul de Clădiri Metropolitane, una dintre companiile municipale înființate de fostul primar Gabriela Firea, iar valoarea contractului de execuție este de circa 110 milioane lei fără TVA. Până acum s-au făcut plăți de 21,844,358.77 lei fără TVA.

FOTOGALERIE În ce stadiu sunt lucrările la Pasajul Doamna Ghica





Breteaua dinspre Șoseaua Petricani spre intersecția Doamna Ghica este gata



Picioarele podului sunt gata, lipsește tablierul



Breteaua dinspre intersecția Doamna Ghica spre Șos. Petricani este gata, mai trebuie turnat un strat de asfalt





Breteaua dinspre Piața Delfinului spre intersecția Doamna Ghica este finalizată





Pe Șoseaua Colentina, bucata dintre Parcul Plumbuita, încă se lucrează la rețele



”Terminăm în câteva zile. Am turnat asfaltul, trebuie să lăsăm câteva zile să se usuce bine, facem un marcaj provizoriu și deschidem până la finalul lunii. La sol mai avem de turnat un strat de asfalt pe breteaua unde faci dreapta din Colentina spre Petricani, unde este biserica. Au mai rămas sub pod niște zone de terminat, dar nu deranjează traficul. La partea utilități, trebuie să mai terminăm lucrarea de la intersecție cu strada Sinaia, această stradă va mai rămâne blocată, dar nu deranjează traficul pe strada Doamna Ghica”, a explicat Cristian Hiver.”Scopul meu este ca anul acesta să terminăm tot ce este la sol, să nu mai arate zona ca un șantier. Bine, podul nu va fi gata, dar vom face rampele și când avem tablierul, deschidem șantierul și îl punem. Dar până atunci oamenii din zonă să nu mai aibă impresia că locuiesc în mijlocul unui șantier”, a mai spus Hiver.”Am anulat licitația pentru tablier din păcate. Am avut un singur ofertant, care nu a răspuns la clarificări și atunci am fost obligați să o anulăm conform legii în vigoare. Acum trebuie să așteptăm un număr de zile să vedem dacă sunt contestații și vom relansa procedura de tablier. Dar termenul pe care l-am dat pentru finalizare, decembrie anul următor, este în continuare fezabil. Eu cred că oamenii din piață nu au încredere încă în noi, că suntem serioși și plătim, dar lucrăm la asta împreună cu primăria, să dăm un pic de comfort, să explicăm că șantierul este finanțat și nu sunt probleme cu banii”, a mai explicat constructorul.