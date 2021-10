Primăria Sectorului 6 vrea să-și înființeze o firmă care să se ocupe de o parte din serviciile de salubrizare și să construiască propria stație de sortare a deșeurilor / Restul, delegate unui operator privat

Primăria Sectorului 6 vrea să împartă în două activitatea de salubrizare din Sector, potrivit unui studiu de oportunitate realizat de instituție, care va fi discutat joi în ședința Consiliului Local. Astfel, de ridicatul, transportul și sortarea deșeurilor se va ocupa un operator privat, iar pentru salubrizarea stradală și deszăpezire Primăria vrea să-și înființeze propria firmă, a explicat primarul Ciprian Ciucu, pe pagina de Facebook.







”Am analizat temeinic, avem două studii bine fundamentate, cum să facem pe mai departe cu managementul deșeurilor. În urma acestor studii, pe baza analizelor pe care le-am făcut (eficiență economică, impact etc.) am ajuns la concluzia că vom delega serviciul de ridicare și transportul deșeurilor + sortare unui operator, pe bază de licitație publică, pentru 10 ani , cu obligația ca salubristul să vină cu o investiții, inclusiv cu lucrări de amenajare a 130 de puncte de colectare selectivă. Caietul de sarcini este gata, conține trasee, suprafețe, operațiuni, tipuri de utilaje și tot ce trebuie să conțină un astfel de caiet de sarcini. În paralel am crescut capacitatea primăriei de a monitoriza prestarea acestui serviciu”, a explicat Ciucu.







Potrivit datelor din studiul de oportunitate, valoarea estimată a contractului pe 10 ani este de circa 920 milioane lei, circa 92 milioane lei/an.



Pentru restul, respectiv curățenie stradală și deszăpezire, primarul vrea să înființeze o companie proprie.







”În acest moment Sectorul 6 are costuri mari cu salubritatea stradală, suntem pe locul 2 după Sectorul 1. Pentru a înțelege, costul cu salubritatea stradală + deszăpezire este în jur de 100 milioane de lei pe an. Am făcut un studiu comparativ cu ceea ce ar presupune operarea acestei componente a serviciului de salubritate de către un operator propriu. Costurile cu investiția + costurile de operare sunt scad de la 87 de milioane pe an (în 2022) la 78,5 milioane (în 2006, peste patru ani). În concluzie, voi propune Consiliului Local de azi să cerem acordul de principiu pentru înființarea acestui operator al Sectorului 6. Acest operator va avea 4 principale obiective de activitate: (1) salubritate stradală, (2) deszăpezire, (3) ridicarea și transportul deșeurilor vegetale provenite în urma activităților ADP și, (4), foarte important, managementul unei stații proprii de sortare”, a mai spus Ciucu.







Stația de sortare ar urma să fie construită cu fonduri europene.







”Avem în lucru un proiect pentru a fi finanțat din POIM, pentru a avea propria noastră stație de sortare. O astfel de stație ne va permite recuperarea unor costuri (în esență stația este profitabilă) și ne va ajuta să deviem o mare cantitate de gunoi de la groapă. Avem terenul primit de la PMB, azi cerem acordul Consiliului General pentru a-i da această destinație. În acest moment funcționăm cu un contract din 1999, amendat și răsamaendat de-a lungul timpului. Ceea ce trebuie să facem este să punem pe baze corecte (și economice si pe indicatori clari de calitate) serviciul de management al deșeurilor”, a explicat Ciucu.







Potrivit studiului de oportunitate aflat pe site-ul Primăriei, operatorul privat, desemnat prin licitație, se va ocupa de:







Firma Primăriei se va ocupa de:







- colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public și predarea acestora către unitățile de ecarisaj sau catre instituțiile de neutralizare.











- colectarea separată și transportul separat al deșeurilor municipale și al deșeurilor similare provenind din activități comerciale, din industrie și instituții, inclusiv fracții colectate separat, fără a aduce atingere fluxului de deșeuri de echipamente electrice și electronice, baterii și acumulatori;- colectarea și transportul deșeurilor provenite din locuințe și cele generate de activități de reamenajare și reabilitare interioară și/sau exterioară a acestora ;- măturatul, spălatul, stropirea și întreținerea căilor publice, inclusiv colectarea deșeurilor din parcuri și grădini;- colectarea și transportul deșeurilor stradale și a deșeurilor verzi din parcuri, grădini, alte spații verzi aparținând domeniului public din raza administrativ- teritorială a Sectorului 6;- curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei/îngheț;