Constructorul de la cinematograful Favorit despre sistarea lucrărilor și cererea de majorare a prețului: Dacă continuam așa însemna să finanțăm noi lucrarea cu 18 milioane lei

Reamintim că lucrările de construire la Centrul Cultural Favorit au fost sistate săptămâna trecută la 30% și șantierul va intra în conservare. Primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu, a declarat că firma care execută lucrările, Aedificia Carpați, a cerut majorarea contractului de la 50 la 100 de milioane lei, lucru imposibil în acest moment din cauza prevederilor legale, iar constructorul a sistat lucrările. Primarul spune că va rezilia contractul și va organiza o nouă licitație pentru finalizarea lucrărilor.Referitor la interviul acordat Hotnews.ro de către dl Primar al Sectorului 6 Ciprian Ciucu vineri 15 octombrie 2021, societatea noastră dorește sa formuleze următorul drept la replica :Luni 18 octombrie 2021, dl Primar Ciucu declara la Hotnews.ro : „am avut o prima săptămâna cu fel si fel de dureri, frisoane si suferințe”. Doar așa ne putem explica ieșirea total necontrolata la adresa societății Aedificia Carpați in interviul acordat Hotnews.ro, prin care de la început pana la sfârșit denigrează, calomniază si induce grav in eroare opinia publica, furnizând date false.Este total inacceptabil ca un primar de sector sa enunțe o răutate precum : „firma respectiva este extrem de rapace”, „este cunoscuta pe piață prin acest lucru”, „ am înțeles ca este modelul lor de business sa vina la licitație cu un preț mai mic, apoi sa ceara majorări succesive”.Din acest motiv facem următoarele precizări :Licitatia publică deschisa pentru adjudecarea contractului de executie pentru obiectivul: Consolidare, extindere si modernizare cinematograf Favorit – ”Centru cultural European ”, a fost organizată de persoana juridică achizitoare SECTORUL 6 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI – Direcția General de Investiții , în data de 20 februarie 2018, cu valoarea estimata de 48.663.000,00 lei fără TVA.Oferta noastră, declarata câștigătoare a fost de 48.222.926,06 lei ( fără TVA), reprezentând 99,1% din valoarea admisibila comunicata prin fisa de date a achiziției.Deci, societatea noastră NU a venit cu prețul cel mai mic așa cum in mod tendențios afirma in interviu dl Primar Ciucu, ci cu un preț maximal.În procedura de licitatie s-au prezentat 3 ofertanți, iar in urma analizării ofertelor de către Comisia de evaluare, oferta S.C. AEDIFICIA a fost declarată cîstigătoare și s-a semnat contractul nr. 181 / 30.10.2018, cu Ordin de începere a lucrărilor de desfințare parțială în data de 14.01.2019 și Ordin de începere a lucrărilor de construire în data de 03.05.2019 ( după 6 luni de la data semnării contractului).Cu toate că am câstigat contractul cu oferta cea mai mare posibilă ( 99,10 % fata de valoarea admisibilă) , elementele de preț ale ofertei au fost minimale, astfel: cota de cheltuieli indirecte de 5% si 1% ( structura metalica ) si cota de profit 3 % si 1% pentru ( structura metalica ).La începutul lucrărilor s-a constatat ca prevederile cantitative ale contractului sunt depășite, atât la lucrările de demolare/desfaceri, cât și la incinta de piloti , infrastructură și umplutură compactată, ceea ce a condus la o suplimentare a contractului cu suma de 2.899.437,74 lei fara TVA. De asemenea s-a contracta o actualizare a prețului contractului potrivit prevederilor OG 114 / 2018(creșterea manoperei la nivelul salariului minim in construcții)Este o investiție de o complexitate tehnica deosebita a cărei structura de rezistenta este din metal – 1319 tone, necesitând multa sudura de înaltă rezistenta si personal cu înaltă calificare. Datorita faptului ca a fost licitata înainte de OUG114/2018, prin prevederile legislative ulterioare suntem obligați sa lucram doar cu salariul minim pe economie pentru toate meseriile, respectiv 17,928 lei/ora, adică cu salariul de 3000 lei brut pe luna. Crede dl Primar ca este posibil ?Anexam o fotografie cu structura metalica de rezistenta a aceste investiții, care, ulterior va fi acoperita in întregime cu tabla din Titan zinc de 0,7mm grosime ( 5000mp ) montata in panouri decorative ( material care a suferit creșteri de preț excesiv de mari in acest an, fata de data când am ofertat )Având in vedere cresterile mari de preturi in constructii, mai ales la materialele de constructii începând cu ianuarie 2021, am informat Achizitorul în repetate rânduri: adresa noastră nr. 759/29.04.2021, nr. 887 / 20.05.2021, nr. 1062/15.06.2021, nr. 4513 / 23.06.2021, nr. 1465 / 13.08.2021 , solicitand o actualizare a preturilor din contract conform clauzei din contractul in vigoare pana la acea data .Societatea noastra a transmis o ultima solicitare de actualizare a preturilor contractului la nivelul lunii iunie 2021 comunicata Achizitorului in valoare de 74.383.036 fără TVA, nu 100 milioane lei cum exagerează dl Primar in interviu .Chiar Primaria Sectorului 6 a cerut Proiectantului investiției să actualizeze valoarea lucrarilor la acest proiect ( valoare realizată plus valoarea rest de realizat ) si proiectantul a comunicat achizitorului suma de 92.420.384 lei fără TVA (109.848.903 lei cu TVA).Natura lucrarilor , mai ales in faza initiala fiind vorba de o structura metalica complexa de 1.319 tone conduce la o crestere foarte mare de pret pentru lucrarile ramase de executat având creșterile de preț la metal de aproximativ 78,66 % pentru faza structura de rezistenta. Pe total lucrare, creșterea solicitata pentru aceasta investiție este de 54,25 % fata de valoare inițială a investiției.Actualizarile admise de legea in vigoare OG 15 / 31 AUG 2021, care se bazează pe indici de crestere INS pe ramura construcțiilor, determinați numai pe produse fabricate in tara sunt departe de realitate.Diferenta este de la 13,14 % ( cat acorda INS-ul la luna Iulie 2021 pana la 54,25 % - crestere imposibil de sustinut de catre Constructor la aceasta investitie publica . Ar rezulta ca noi ar trebui sa finantam din surse proprii diferenta de 15.584.202,40 lei fara TVA ( 18.545.200,40lei cu TVA )Dl Primar a inversat intentionat valoarea transmisa de Aedificia Carpați de 74.383.036lei fără TVA (88,5 mil. incl. TVA) cu valoarea data de Proiectant 109,84 mil. incl. TVA. Cu ce scop ? Pentru a denigra Constructorul. Sa vedem atunci cu ce valoare se va scoate la licitație restul de executat !Începând cu luna aprilie am solicitat actualizarea preturilor conform clauzei din contract si apoi in repetate randuri , dar nu ni s-a raspuns niciodata si nici nu s-a dat curs cererilor noastre .Solicitarile erau insotite de dovezi de crestere a preturilor : facturi , oferte , preturi uzitate in piata .Daca se dadea curs acestor solicitari la timpul potrivit structura de metal si beton era gata la sfarsitul anului 2021 , dupa cum ne angajasem la începutul acestui an.Menționam ca aceasta investiție a mai fost scoasa la licitație cu o valoare estimata eronat ( 50% din 48.663.000lei ) fapt pentru care nu s-a prezentat niciun competitor. De fapt se vede ca dl Primar nu dorește aceasta investiție si caută justificări false, încercând sa arunce responsabilitatea nerealizării acestei investiții asupra constructorului.Am discutat de curând cu domnia sa si colaboratorii dumnealui să inteleagă ca diferența de preț ( costuri ) este foarte mare, imposibil de finanțat dintr-o cota de profit de 1%. Dumnealui a fost de acord ca solutia este incetarea contractului de comun acord si scoaterea la licitatie a restului de executat (actualizat de catre Proiectanti si serviciul de Achizitii Publice din Primărie), acest lucru fiind solicitat de noi prin adresele către Primăria Sectorului 6.Mai mult avand in vedere dificultatea tehnica a acestei investitii si exigenta Proiectantului, Dl Primar , ne-a rugat sa-i promitem ca vom participa la licitatie pentru ca stim cel mai bine cum trebuie realizata acesta lucrare de o dificultate maxima.De aceea suntem surprinși de atitudinea domnului Primar fata de societatea noastră.Referitor la afirmația „ avem probleme cu ei si la alte obiective – unități de învățământ”, precizam următoarele :Pe linie de Invatamant avem perfectate cu Primaria Sectorului 6 două contracte de proiectare și executie: pentru Lot 4 - Construire after school in incinta scolii nr.193 (Orizont) și Lot 7 - Construire after school in incinta scolii scolii nr.197. Licitatia a avut loc in 09 mai 2019, iar contractele de proiectare și execuție nr.153 și respectiv nr.156 s-au semnat în data de 09 septembrie 2019.Valorile licitate de noi , în baza documentației de atribuire și a proiectului faza DALI comunicate de Achizitor au fost de 12.553.448,9 lei fara TVA fata de valoarea admisibilă de 12.812.272 lei fara TVA adica 98 % din valoarea admisibilă.Deci nu am venit cu valoarea cea mai mica cum afirma dl. Primar Ciprian Ciucu.Până acum nu s-a lucrat la aceste obiective deoarece s-au tot schimbat cerintele de proiectare, dorindu-se construcții in totalitate „verzi”, unice în țară. Acum crestrea de preturi a tuturor resurselor duce la diferențe foarte mari intre costurile reale si cele actualizate conform indicilor INS, imposibil de finanțat de către constructor.Deoarece in perioada derulării contractului au intervenit situații a căror aparitie si efecte nu puteau fi prevăzute in mod rezonabil de către Constructor, in calitate de executant, la data depunerii ofertei, iar aparitia acestor situatii are ca efect crearea unei disproporţii de prestaţii între părţi, afectând interesele comerciale legitime ale contractantului, nu se mai pot continua lucrările fără actualizarea valorii proiectelor ținând cont in mod real de costurile de preț pe toate componentele proiectelor.Având in vedere ca dl Ciprian Ciucu este primarul uneia dintre cele mai mari unități administrativ teritoriale din tara, ar fi bine sa se implice in reglementarea de către guvern a situațiilor create prin creșterile foarte mari de preturi la : materiale, transport, utilaje, echipamente, carburanți care conduc sigur la blocarea tuturor investițiilor aflate in derulare in Romania. Actualizările bazate pe indicii INS sau prin OG 15/31 august 2021 sunt rupte de realitate si nu reflecta creșterea efectiva si reala a preturilor la toate elementele de cost/preț care au suferit modificări.Societatea Aedificia Carpați are un palmares deosebit in sectorul construcțiilor din Romania dobândit prin munca si tehnicitate in ultimii 40 de ani si cu atât mai mult nu înțelegem aceasta ieșire a domnului primar Ciprian Ciucu împotriva unei firme de care Romania are nevoie.Speram ca nu este unul dintre cei care merg pe ideea ca „sa distrugem tot ce este capital romanesc” !