​Mii de blocuri din Capitală primesc apă caldă și căldură sub parametri / Directorul Termoenergetica: În câteva zile, o săptămână, vor fi îmbunătățiri considerabile

O altă cauză este că temperatura și presiunea nu pot fi crescute imediat deoarece sistemul, fiind foarte vechi, crapă.







Acesta spune că într-o săptămână situația se va îmbunătăți.







”Sunt mai multe cauze. CET Grivița și Vest Energo nu sunt în funcțiune la acest moment. La CET Grivița sunt probleme financiare. Dânșii au motivat că nu pornesc sistemul din cauza faptului că funcționează în pierdere din cauza prețului mare al gazelor. Până la momentul la care avem decizia cu noul preț al gigacaloriei, ar funcționa în pierdere. Raportat la faptul că există datorii ale Termoenergetica la CET Grivița, au luat decizia de a nu porni. La fel și la Vest Energo”, a explicat Claudiu Crețu.”Apoi suntem la început de sezon și creștem temperatura și presiunea progresiv. A venit frigul dintr-o dată, mai sunt lucrări care nu sunt închise, avarii, dacă am mări presiunea repede, se sparg țevile. Acesta este motivul pentru care am încărcat instalația lent, am început să creștem progresiv temperatura și presiunea. Suntem undeva la 90%. Asta înseamnă însă mii de blocuri fără agent termic la parametri. Va fi din ce în ce mai bine, dar nu se poate dintr-o dată. Funcționare sub parametri înseamnă că nu ajunge la blocul respectiv temperatura necesară, temperatura este mai scăzută, adică apa este călâie și caloriferele la jumătate”, a explicat directorul Termoenergetica.”Este greu de spus exact când se rezolvă, fiindcă este o situație dinamică. Noi facem manevre tehnice, încercăm să mărim presiunea, vedem cât rezistă rețeaua în fiecare zi și încercăm să îmbunătățim furnizarea. În unele zone funcționează, în unele zone funcționează mai puțin. În fiecare zi mai câștigăm câteva puncte termice, mai câștigăm câteva grade, depinde și de cât de bine și-au aerisit instalațiile blocurile respective. Sunt și blocuri care încă nu au deschis vanele la subsol și doresc agentul termic de la 1 noiembrie din perspectiva faptului că ajutoarele de încălzire se dau de la 1 noiembrie. În câteva zile, o săptămână, vor fi îmbunătățiri considerabile”, a explicat Claudiu Crețu.