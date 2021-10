De ce rămâne închis „Parcul Politehnicii” după aproape un an de negocieri între primărie și universitate. Ciucu: „Acum suntem în discuții, dar nu am avansat”

Contactat de HotNews.ro, rectorul Universității Politehnica, Mihnea Costoiu, a declarat că încă este în discuții cu Primăria Sectorului 6 și că dorește să redeschidă campusul pentru public, dar mai trebuie stabilite responsabilitățile fiecărei părți.







”Vă rog să nu mai folosiți termenul de parc fiindcă este greșit, este campusul Universității, nu este parc. Vizavi de campus este un parc care este la dispoziția Primăriei și arată cum arată, nu comentez. Suntem în discuții cu Primăria și sunt convins că vom găsi o soluție astfel încât să putem deschide campusul pentru public într-un regim care să nu afecteze Universitatea. Deocamdată, suntem în pandemie, și am încercat să păstrăm spațiul exclusiv pentru studenți și cadrele didactice, dar pe măsură ce vom finaliza discuțiile cu Primăria, care sunt începute, trebuie să recunosc că am făcut pași importanți în discuția cu dl. primar, vom finaliza și acest demers. Nu am terminat discuția până acum din motive administrative, trebuie să stabilim responsabilitățile asumate de fiecare parte, elemente tehnice, nu este vorba de voință în acest moment, trebuie să declar acest lucru. Dacă înainte am fost rezervat, acum nu se pune problema de voință, domnul primar și-a exprimat disponibilitatea și noi ne-am exprimat disponibilitatea, mai sunt detalii tehnice la nivelul structurilor celor două instituții”, a declarat Costoiu pentru Hotnews.ro.







Rectorul spune că accesul în campus va fi limitat. ”Din punctul nostru de vedere, cu cât se vor finaliza mai repede aceste discuții, cu atât mai bine, nu ne dorim acest regim, însă pe de altă parte, fiind un campus universitar, accesul va fi limitat în anumit interval orar, astfel încât să nu influențeze activitatea studenților, dar să putem și să dăm o mână de ajutor comunității”, a mai spus Costoiu.







Acesta spune că dorește ca Primăria să asigure curățenia și paza spațiului verde.







Și primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu, spune că sunt discuții, dar încă nu s-a ajuns la o înțelegere.







Campusul Universității Politehnica nu mai este deschis pentru publicul larg din noiembrie 2020. Accesul a fost restricționat după ce protocolul de colaborare încheiat pe 15 septembrie 2020 între Universitate şi Primăria Sectorului 6, prin ADPU, care permitea accesul în Parcul Politehnicii, a fost reziliat unilateral de către rectorul Universităţii Politehnica din Bucureşti cu data de 30 octombrie pentru că primăria nu şi-a respectat obligaţiile, respectiv asigurarea pazei şi a curăţeniei.





"Rectorul universităţii are dreptate, ADPU S6 nu şi-a respectat obligaţiile. De asemenea, ADPU Sector 6 nu avea cum să-şi respecte obligaţiile în lipsa unei hotărâri a Consiliului Local Sector 6 care să-i permită efectuarea cheltuielilor aferente. Am avut o discuţie telefonică cu domnul rector Mihnea Costoiu în care mi-am asumat îndeplinirea obligaţiilor PS6 şi i-am solicitat o întâlnire săptămâna viitoare pentru a discuta bazele unei colaborări mai largi. Cu privire la Parcul Politehnicii, îi voi propune domnului rector semnarea unui nou protocol şi un termen fezabil şi clar privind asumarea obligaţiilor care revin Primăriei Sectorului 6", scria Ciucu, în noiembrie 2020, pe Facebook.





Pe 25 noiembrie 2020, Consiliul Local Sector 6 a adoptat un proiect care prevede solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului Bucureşti (CGMB) pentru împuternicirea sa expresă de a hotărî cu privire la asocierea dintre Sectorul 6 şi Universitatea Politehnica din Bucureşti (UPB), în scopul acordării accesului nelimitat pentru public în incinta campusului.







Potrivit hotărârii, asocierea ar urma să includă următoarele condiţii: UPB va permite accesul publicului pietonal sau cu alte mijloace de deplasare nemotorizate în incinta parcului, Sectorul 6 va asigura salubrizarea şi întreţinerea spaţiilor verzi din perimetrul parcului. Paza va fi asigurată de Direcţia Generală de Poliţie Locală Sector 6.





”Nu este vorba doar despre bani, ci despre un întreg pachet. Discuția este ca Primăria să asigure întreținerea spațiului, salubrizarea și paza. Lunea dimineață, după ce vin oamenii în weekend, e cocină, îmi cer scuze pentru limbaj. Este devastat tot. Oamenii trebuie să înțeleagă că au și responsabilități, că nu stă cineva tot timpul să strângă. Vine lumea cu grătare, nu se poate. Aici este o instituție. Unii oameni sunt civilizați, alții din păcate nu sunt. Eu nu am Poliția locală la dispoziție, nu am instrumente să gestionez. Trebuie să găsim o formulă. Noi nu vrem ca primăria să ne dea bani, 1 leu sau 100 de lei, important este serviciul. Pe mine nu mă interesează cât plătește Primăria pentru acest serviciu, depinde cum negociază, e treaba Primăriei. Vrem pază, salubrizare și întreținerea spațiului. Discuțiile sunt acum într-o linie constructivă cu domnul primar și echipa domniei sale. Au fost foarte deschiși, așteptăm răspunsurile tehnice”, a mai declarat Costoiu.”Parcul este proprietatea Universității Politehnica. Noi am făcut o Hotărâre de Consiliu Local prin care am cerut permisiunea Consiliului General să ne asociem cu Politehnica pentru a putea asigura curățenia și paza. Principala problemă este că oamenii fac mizerie și sunt indisciplinați și e un campus universitar, nu este un parc. Acum suntem în discuții, dar nu am avansat”, a explicat Ciucu pentru HotNews.ro.Pe 29 ianuarie 2021, Consiliul General al Municipiului București a împuternicit Consiliul Local Sector 6 să se asocieze cu Universitatea Politehnică pentru acordarea accesului nelimitat în campus pentru public.