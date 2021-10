Societatea de termoficare COLTERM rămâne în subordinea Primăriei Timişoara / Primarul Dominic Fritz anunţă că nu sunt bani pentru achitarea facturilor la gaz

„Pentru că este o pornire după o perioadă de vară foarte lungă, vom face o analiză. Am merge pe varianta să începem de luni dimineaţa, în aşa fel încât dacă apar probleme, cum apar în fiecare an, lumea să fie în cunoştinţă de cauză şi să putem interveni imediat”, a declarat Cristian Mîţu.













Primarul Bacăului: „Costurile suplimentare sunt aşa de mari încât, fără o intervenţie a Guvernului, toţi aceşti operatori riscă să intre în faliment”



Consilierii locali din Timişoara au votat, marţi, într-o şedinţă, Contractul de delegare a gestiunii serviciului către COLTERM.Noul contract urmează să fie valabil în următorii cinci ani. Vechiul contract fusese semnat în 2006 pentru 15 ani şi a fost deja prelungit de două ori în acest an, după ce expirase.Primarul municipiului Timişoara, Dominic Fritz, a declarat că noul contract este necesar şi pentru o eventuală insolvenţă a societăţii de termoficare.De asemenea, potrivit edilului, nici COLTERM şi nici Primăria Timişoara nu au bani să achite facturile la gaz. Acesta ar fi unul dintre motivele pentru care nu s-a dat drumul la căldură în Timişoara de la 1 octombrie.„Noi trebuie să plătim tot ce cumpărăm în avans, COLTERM având atât de multe datorii. În momentul în care pornim căldura, şi probabil o vom face în acest weekend, factura zilnică va fi între 2 şi 3 milioane de lei, pe care trebuie să le plătim în avans. COLTERM nu are aceste încasări, chiar dacă am da toţi banii, COLTERM nu are aceşti bani. În următoarele săptămâni va trebui să luăm măsuri şi ca Consiliu Local şi ca AGA în această privinţă. Eu sunt în contact şi cu alţi primari din ţară care au aceeaşi problemă”, a declarat Dominic FritzDirectorul interimar al COLTERM, Cristian Mîţu, a declarat că totuşi căldura ar putea fi furnizată de luni.Şi alţi primari se confruntă cu probleme privind termoficarea.Primarul municipiului Bacău, Lucian Viziteu, a afirmat că, în ultimele luni, preţul gazului a crescut în mod accelerat, ajungând de patru ori mai mare decât era iarna trecută. Pentru că nu pot creşte subvenţia acordată furnizorilor, 27 de municipii, printre care Timişoara, sunt în pericol de a rămâne fără căldură şi apă caldă în sezonul rece, atrage atenţia Viziteu. Vor fi afectaţi locuitorii, şcolile, spitalele şi agenţii economici şi, pentru a nu se ajunge în această situaţie se cer urgent soluţii de la Guvern.„În ultimele luni, preţul gazului a crescut în mod accelerat, ajungând de patru ori mai mare decât era iarna trecută. Conform legislaţiei europene, autorităţile locale nu au voie să mărească subvenţia. Ţinând cont că tariful nu poate creşte peste limita de suportabilitate a cetăţenilor, subvenţia nu poate fi mărită, suntem în situaţia în care sarcina diferenţei de cost faţă de iarna trecută trebuie să o suporte operatorul de energie termică sau bugetele locale. Costurile suplimentare sunt aşa de mari încât, fără o intervenţie a Guvernului, toţi aceşti operatori - suntem 27 de municipii - riscă să intre în faliment”, a declarat Lucian Viziteu.Viziteu a precizat că au existat discuţii pe această temă în Asociaţia Municipiilor, condusă de Emil Boc. Între cele 27 de oraşe care ar putea fi afectate se regăsesc Capitala, dar şi municipiile Arad, Braşov, Buzău, Cluj-Napoca, Constanţa, Galaţi, Iaşi, Miercurea Ciuc, Oradea, Piteşti, Ploieşti, Râmnicu Vâlcea, Sibiu, Suceava, Timişoara, Tulcea şi Vaslui.„Colegul meu, primarul Timişoarei, este într-o situaţie şi mai dură. Acolo se semnează contracte aproape zilnic, doar pentru o zi, cu plata în avans a gazului”, susţine Lucian Viziteu.Cererea de gaze a crescut în 22 din ţările UE, în 2021, iar preţul gazelor este la un nivel ridicat.Societatea de termoficare din Timişoara, COLTERM, se află în centrul unui scandal legat de situaţia financiară, având datorii de peste 300 de milioane de lei, iar în luna mai a fost şi amendată cu 21 de milioane de euro pentru că nu a cumpărat certificatele de poluare impuse de Uniunea Europeană. Amenda a fost contestată de Primăria Timişoara.Anterior sancţiunii, administraţia Fritz a numit un director la COLTERM care a avut o condamnare penală şi a cărui primă grijă a fost aceea de a cumpăra o maşină de lux pe care să o folosească în deplasări ca director COLTERM. Ulterior, acesta a fost eliberat din funcţie.În luna iunie, poliţiştii de la Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul Inspectoratului de Poliţie Timiş au mers la sediul COLTERM pentru a solicita mai multe documente, ei făcând cercetări, sub coordonarea unul procuror, într-un dosar de delapidare şi fals. Surse din rândul anchetatorilor au declarat atunci că au fost cerute o serie de contracte mai vechi.