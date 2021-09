Care sunt propunerile lui Nicușor Dan pentru Comisia Tehnică de Urbanism, unde se discută cele mai mai proiecte imobiliare din București

Nominalizările primarului Nicușor Dan





Toader Popescu (n. 1980) este arhitect diplomat și doctor în arhitectură. Din 2006-2016 a lucrat la biroul de arhitectură Quattro Design, unde este și administrator. Din 2014 este lector universitar, Departamentul de Istoria & Teoria Arhitecturii și Conservarea Patrimoniului, Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu”, București.





loana Tudora este arhitect, urbanist, doctor în socilogie. Studiile de arhitectură și le-a făcut la Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu”, iar pe cele de sociologie la UNIVERSTITE LIBRE DE BRUXELLES. Din 1998 este conferențiar universitar la UNIVERSITATEA DE ȘTIINTE AGRONOMICE ȘI MEDICINĂ Veterinară, departamentul Peisagistică, Biodiversitate și Horticultură ornamentală. Din 2010 este asociat la RPR Birou de Studii Contemporane care elaborează studii de arhitectură, urbanism și peisagistică.





În perioada 2008-2010 a lucrat ca arhitect laChapman Taylor , apoi din 2009 -prezent lucrează la propiul birou de arhitectură: Mihaela Hărmănescu - Birou Individual de Arhitectură.







Andrei Răzvan Voinea (n. 1985) a terminat Facultatea de Istorie de la Universitatea București, în perioada 2013 - 2018 a făcut studii doctorale la Universitatea de Arhitectură și Urbanism “Ion Mincu”, iar în prezent desfășoară studii post-doctorale la Institutul de Cercetare al Universității București: „Prefab socialism: a social history of Floreasca District in Bucharest (1954-1965)”.







Bogdan Silviu Șandric este licențiat în studiul istoriei și arheologiei la Universitatea din București. În prezent este director adjunct la Institutul Național al Patrimoniului și secretarul Comisiei Naționale Limes.







Bogdan Alexandru Suditu este conferenţiar universitar doctor la Facultatea de Geografie - Universitatea București. Din iunie 2016 este partener / expert planificare urbană și politici de locuire la S.C. MKBT HABITAT S.A. În perioada martie 2009 – iunie 2011 a fost șef serviciu – Serviciul Urbanism, Dezvoltare Locală, Habitat, Direcția Generală Dezvoltare Teritorială la Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului.



Majoritatea membrilor propuși sunt specialiști pe patrimoniu, dar și urbaniști, geografi, sociologi. Față de comisiile trecute, nominalizate de Gabriela Firea și Sorin Oprescu, printre propunerile lui Nicușor Dan nu se află elabori ai unor proiecte urbanistice care au mutilat Bucureștiul. O altă noutate este că majoritatea celor propuși sunt tineri.Studii:-2012: doctor în arhitectură, Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu”, București 2006: master în urbanism, program româno-francez „Dezvoltare urbană integrată”, Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu”, București-2004: arhitect diplomat, Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu”, București 1998:este arhitect, specialist pe patrimoniu construit și a participat la detalierea planurilor urbanistice zonale pentru 12 zone protejate din Bucureștieste arhitect cu studii doctorale la UAUIM. În prezent este Lector universitar la Departamentul de Planificare Urbană şi Dezvoltare de la UAUIM și coordonator proiecte la Asociația pentru Tranziție Utbană. Vera Marin a lucrat/lucrează la SC Square Birou Arhitectură Urbanism SRL – Argeș, SC Next Birou Arhitectură Urbanism - București și SC Arhitext Intelsoft SRL București.este arhitect, curator, cadru didactic. Aceasta este co-fondator la biroul de arhitectură Ideogram Studio, conduce proiecte culturale în cadrul Asociației IDEILAGRAM și predă teoria arhitecturii la Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” din București. Împreună cu echipa de la IDEILAGRAM, a editat Shrinking Cities in Romania. Orașe românești în declin.este arhitect, doctor în arhitectură. Din 2019 este conferențiar universitar la Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu”, în perioada 2008-2014 fiind asistent unievrsitar, apoi lector universitar.a terminat Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” și este doctor în arhitectură. În perioada 2001-2020 a fost director și arhitect la biroul de arhitectură Virtualia din Arad. Din 2009 până în prezent este președintele Asociației Frontal. În perioada octombrie 2017– februarie 2021 a fost lector asociat la SNSPA și la TU Wien, Institut für Städtebau Landschaftsarchitektur und Entwerfen.Alte studii:-2011 - 2012 Studii Masterale: Central European History, Central European University, Budapesta; Titlu: „Documenting Post-communism: Romanian Non-fiction Film Industry (1989 – 2005)”. Coordonatori: Prof. Marsha Siefert și Prof. Vlad Naumescu;-2008 - 2010 Studii Masterale: Studii Culturale Britanice, Facultatea de Limbi Străine, Universitatea București; Titlu: „Historian between Memory and Justice. Can Historians Serve as Expert Witnesses?” Coordonator: Prof. Mihaela Irimia;(n.1975) este arhitect, conferențiar la Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu”, București; Facultatea de Arhitectură, membru în Comisia Națională a Monumentelor Istorice, dar și proiectant/partener la biroul SC 3 ad PUNCT SRLa terminat Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu”, București, iar în prezent lucrează ca și cercetător la Institutul Național al Monumentelor și lector la Universitatea Spiru Haret. În perioada 2018-2019 a fost arhitect șef al orașului Sulina.Studii:- 2009 – 2010 - Diplomat al Școlii Naționale de Administrație (Ecole Nationale d’Administration), Strasbourg - Franța.- 2002 - 2006 - Doctor în Geografie - “Mobilitatea rezidențială a populației Municipiului București”- 1997- 1998 Diplomă Masterat “Analiza sistemelor urbane și rurale”, Universitatea din București – Facultatea de Geografie- 1992-1997 Diploma Licență Universitatea din București – Facultatea de Geografie, Specializarea Geografie Umană și Economică.a terminat Universitatea de Arhitectură și Urbanism “Ion Mincu”, iar în perioada 2014-2017 a fost asociat la MARINESCU POPESCU ARHITECȚI SRL și arhitect la VIA Construct.