Protest al bicicliştilor din Capitală, sub sloganul ”Vrem oraşe pentru oameni” / Marş de două ore prin locuri cheie ale oraşului / Posibile restricţii de trafic

Bicicliştii din Bucureşti organizează, sâmbătă, un protest, sub sloganul ”Vrem oraşe pentru oameni”. Participanţii vor pleca într-un marş de două ore prin locuri cheie ale oraşului, pentru derularea evenimentului fiind posibile restricţii de trafic., scrie news.ro. ”A 16-a ediţie a Marşului Bicicliştilor din Bucureşti are loc sâmbătă, 18 septembrie 2021, sub sloganul ”Vrem oraşe pentru oameni!”. Protestul pentru echitate în trafic este organizat de Street Delivery, OPTAR, Comunitatea Bicicliştilor din Bucureşti şi Greenpeace România în cadrul Săptămânii Europene a Mobilităţii”, au transmis organizatorii. Adunarea bicicliştilor va începe de la ora 13:30 la intrarea Charles de Gaulle a parcului Herăstrău. Plecarea în marş se va face la ora 14:00 pe un traseu de două ore prin locuri cheie ale oraşului.





”Numărul maxim de participanţi agreat de Primăria Municipiului Bucureşti este de 500, iar participarea copiilor sub 14 ani a fost interzisă de Comisia pentru Adunări Publice. Participanţii sunt rugaţi să poarte mască pe tot parcursul marşului pentru a se proteja de poluarea din oraş şi de riscul infectării cu Covid”, au mai precizat organizatorii.Revendicările Marşului Bicicliştilor:• Dezvoltarea infrastructurii pentru biciclete astfel încât să respecte standardele stipulate în PMUD• Accesibilizarea trotuarelor pentru ca ele să poată fi utilizate de pietoni, nu ca locuri de parcare pentru maşini• Benzi unice pentru transportul public• Publicarea unui calendar oficial care să conţină angajamentele anuale ale PMB pentru realizarea infrastructurii de transport alternativ• Transparenţă în cheltuirea banului public• Iniţierea şi susţinerea unui dialog real cu cetăţenii pe temele de interes public”După aproape un deceniu de proteste ale bicicliştilor, Bucureştiul rămâne una dintre cele mai poluate şi congestionate capitale ale Europei, cu un trafic auto exasperant şi cu o infrastructură dezastruoasă pentru biciclete şi transport alternativ. Cerem noii administraţii aceleaşi lucruri de bun simţ pe care le-am revendicat de fiecare dată: implementarea măsurilor de siguranţă rutieră, încurajarea transportului alternativ, accesibilizarea spaţiilor publice, benzi dedicate transportului în comun, trasee dedicate utilizării bicicletei. Le cerem cu atât mai mult cu cât actualul Primar General Nicuşor Dan le-a revendicat la rândul său în ultimii 10 ani şi le-a promis pentru câştigarea acestui mandat.Numărul utilizatorilor de biciclete şi trotinete electrice creşte în fiecare zi, mai ales în contextul pandemiei: curieri, părinţi, oameni în drum spre muncă traversează zilnic puncte cheie ale oraşului, expunându-se riscului de accidente. Infrastructura necesară stagnează, iar pietonii şi bicicliştii lipsesc în continuare de pe lista de priorităţi a Primăriei”, au mai transmis iniţiatorii acţiunii.Potrivit acestora, conform Planului de Mobilitate Urbană Durabilă (PMUD) adoptat de PMB încă din 2017, Bucureştiul ar trebui să aibă cel puţin 250 de kilometri de trasee dedicate transportului alternativ până în 2030.În Bucureşti sunt peste 1800 km de străzi, însă lungimea pistelor de biciclete nu depăşeşte 20 km.”Din păcate, nici Primarul Nicuşor Dan nu a început în primul an de mandat vreun proiect care să vizeze implementarea PMUD, evitând totodată să prezinte un calendar concret de amenajare a infrastructurii dedicate transportului alternativ. În 2013, Nicuşor Dan a participat la Marşul Bicicliştilor în calitate de activist pentru un oraş sănătos, fiind în acord cu solicitările făcute de participanţii la marş. Astăzi se află în poziţia în care are toate instrumentele să implementeze solicitările pe care le-a susţinut atunci. Pentru a atinge ţinta de 250 de km de trasee dedicate transportului alternativ în Bucureşti până în 2030 (aşa cum este prevăzut în actualul Plan de Mobilitate Urbană Durabilă), ar trebui ca actuala administraţie să finalizeze minim 90 km de piste pe durata acestui mandat.Dreptul la oraş pentru fiecare dintre cei care trăiesc în el este acut încălcat în condiţiile unui trafic care generează poluare, stres, sufocă oraşul şi blochează accesul oamenilor pe trotuare. Utilizarea bicicletei în Bucureşti a rămas mai degrabă un gest de curaj decât un comportament firesc. La protestul din 18 septembrie vrem să reamintim autorităţilor că sănătatea şi echitatea în oraş depind în mod vital de infrastructura verde pe care o oferă”, au mai transmis organizatorii.Traseul Marşului Bicicliştilor 2021: Parc Herăstrău (intrarea Charles de Gaulle) – Bd. Mareşal Constantin Prezan – Arcul de Triumf – Şos. Pavel Dimitrievici Kiseleff – Piaţa Victoriei – Şos. Nicolae Titulescu – Pasajul Basarab – Splaiul Independenţei – Pasaj Ciurel – Şoseaua Virtuţii – Splaiul Independenţei – Şos. Grozăveşti – întoarcere la Intrarea Grozăveşti – Şos. Grozăveşti – Pasaj Basarab – Şos. Nicolae Titulescu – Piaţa Victoriei – Calea Victoriei – Bd. Regina Elisabeta – Bd. Schitu Măgureanu – Pod Haşdeu – Piaţa Arsenalului – Calea 13 Septembrie – intrare MNAC (Palatul Parlamentului).Marşul se va finaliza în curtea Senatului României, unul dintre punctele-cheie ale evenimentului-manifest Street Delivery 2021, cu un concert şi alte surprize.Participanţii care doresc să ia parte la Street Delivery sunt rugaţi să aibă la îndemână codul QR din certificatul Covid.Poliţia Rutiră anunţă că deplasarea se va face pe banda I de circulaţie şi va exista posibilitatea restricţionării traficului rutier progresiv, daca situaţia o va impune.