Primăria Sectorului 6 întreabă cetățenii cum să amenajeze bulevardul Drumul Taberei - cu piste de biciclete sau fără

”Hai să stabilim împreună ce facem cu spațiul central de pe bulevardul Drumul Taberei încă de pe acum. Am dat în lucru un studiu de fezabilitate + proiectare ca să revitalizăm întregul bulevard Drumul Taberei după anii de mizerie pe care i-am trăit din cauza nesfârșitelor lucrări la metrou. Avem deja un studiu dendrologic făcut de peisagistii din cadrul Facultății de Horticultură din cadrul USAMV, de asta deja ne-am ocupat. Acum, Metrorex a asfaltat pe acolo unde au fost șantiere și lucrările arată decent, sunt noi și în garanție. Deci nu ne propunem să aruncăm cu banii pe fereastră și să reconfigurăm. Trebuie doar să ne ocupăm de zonele în care Metrorex nu a intervenit și în special cu amenajări peisagistice de calitate. La asta se lucrează deja”, a scris primarul pe Facebook.







Principala întrebare este dacă Primăria va amenaja piste de biciclete sau nu.







”Deci, fără reconfigurare nu putem avea piste pentru biciclete, plus că este de preferat ca trotuarele generoase ale bulevardului să devină locuri vii, propice pentru promenadă. Și dacă facem piste de biciclete pe trotuar deoarece stricăm ideea de promenadă către care ne îndreptăm și apar conflicte între bicicliști și pietoni. Nu putem modifica trama stradală pentru piste, e o nebunie administrativă între PMB și Metrorex, fiind necesară intabularea spațiilor din jurul gurilor de metrou, ceea ce durează... Acum trebuie să luăm o decizie. Eu, în minoritate, nostalgic, mi-aș dori ca pe mijloc să replantăm trandafirii cu care am crescut. Echipa mea, în majoritate, zice că da, și trandafiri, dar și piste de biciclete – bine optimizate – pe mijlocul scuarurilor, plus copaci pentru umbrire. Avem nevoie de decizie, înainte de a fi finalizat proiectul de reamenajare. Dumneavoastră ce spuneți?”, a scris Ciucu.