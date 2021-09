Nicușor Dan nu-i dă lui Clotilde Armand parcurile Cișmigiu și Herăstrău: „Are mult mai multe probleme de rezolvat în sectorul său”

Nicusor Dan in studioul HotNews.ro

„Nu se pune problema ca Primăria Sector 1 să preia parcurile Cişmigiu şi Herăstrău, doamna primar Clotilde Armand are mult mai multe probleme de rezolvat în sectorul său şi nici nu are capacitatea financiară pentru a face acest lucru. În acest moment, Primăria Sector 1 are chiar o datorie de 19 milioane lei către PMB”, a transmis vineri Primarul General, citat de news.ro.





Primarul Sectorului 1, Clotilde Armand, a anunţat joi seară că a fost votat proiectul care prevede trecerea în administrarea Consiliului Local al Sectorului 1 a parcului Herăstrău şi a Parcului Istoric Cişmigiu.







”Vă anunţ că a fost aprobat în urmă cu câteva minute proiectul de hotărâre prin care am solicitat Consiliului General al Municipiului Bucureşti trecerea în administrarea Consiliului Local al Sectorului 1 a parcului Herăstrău şi a Parcului Istoric Cişmigiu”, a scris, joi seară, pe Facebook, Clotilde Armand, precizând că proiectul a fost aprobat cu 19 voturi ”pentru” şi 6 abţineri.Clotilde Armand a prezentat şi lucrările de investiţii propuse pentru Herăstrău: reabilitarea şi modernizarea aleilor pietonale şi platformelor betonate, refacerea instalaţiilor şi reţelelor de apă şi canalizare şi a instalaţiilor de irigat, modernizarea locurilor de joacă şi reabilitarea spaţiilor verzi existente (defrişare arbori uscaţi, replantare arbori, gazon, plante bienale şi anuale, garduri vii).”În ceea ce priveşte Parcul Istoric Cişmigiu, Primăria Sectorului 1 îşi doreşte să reabiliteze şi să restaureze următoarele obiective: Podul cu nuc, Ansamblu cetate, Foişor, Terasa Trandafirilor, Grota (Movila), Izvorul lui Eminescu. În plus, vor fi realizare lucrări de amenajare peisagistică (defrişare arbori uscaţi, replantare arbori, gazon, plante bienale şi anuale, garduri vii) şi va fi introdus un sistem de monitorizare video”, a mai transmis primarul Sectorului 1.