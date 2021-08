VIDEO Nicușor Dan, bilanț la 10 luni de mandat la Primărie: Bucureștiul așa cum l-am preluat era un pacient în comă la terapie intensivă

Primarul Capitalei, Nicuşor Dan, își face marți bilanțul la 10 luni de mandat, spunând că atunci când a preluat mandatul Bucureştiul era ”un pacient în comă aflat la terapie intensivă”. El a susținut că, în primul rând, eforturile au fost pentru "stabilizarea" oraşului şi soluţionarea ”chestiunilor de fundament”. Nicușor Dan a spus că a preluat o primărie cu 3 milioane de lei în cont și cu datorii de 3 miliarde de lei. Primarul spune că "stabilizarea orașului" este cea mai mare realizare, urmată de suspendarea Planurilor Urbanistice de Sector, care duceau la betonarea a sute de hectare de spațiu verde.





O altă realizare prezentată este definitivarea procedurile administrative pentru a închide 14 din 16 companii municipale. Vor fi disponibilizati 2700 de oameni, dar majoritatea deja au plecat, a spus Nicușor Dan. În ceea ce privește termoficarea, primarul Nicușor Dan spune că iarna asta va fi un pic mai bine ca iarna trecută.

”Bucureștiul așa cum l-am preluat era un pacient în comă la terapie intensivă și trebuie să îl stabilizezi. Cea mai mare parte a acestor 10 luni au fost dedicate stabilizării acestui oraș.

Am preluat o primărie în faliment, adică nu ai bani să plătești ce trebuie și au fost mai multe pericole peste care am trecut. De exemplu, o centrală ne-a amenințat că lasă un cartier fără căldură din cauza datoriilor, am fost în pericol să nu organizăm Euro 2020, fiindcă trebuia să facem niște investiții și aveam conturile blocate, am fost în pericol să reziliem contractul de finanțare pentru Glina și să dăm înapoi sute de milioane de euro. Asta ne-a costat sute de ore de muncă.

La preluarea mandatului aveam în cont 3 milioane lei și datorii 3 miliarde, conturile erau blocate, creditele pentru investitii blocate”, a declarat Nicușor Dan.









Primarul spune că acum situația financiară a instituției este stabilă.







”Azi avem o situație financiară stabilă, nu avem conturi blocate, am deblocat creditele pentru investiții și suntem credibili pe piață. Cum am făcut asta, am restructurat cheltuielile PMB si ale subordonatele.

De exemplu, la capitolul bugetar bunuri si servicii, pe primele 7 luni ale anului, am făcut o economie de 250 milioane lei, am reclădit relația cu furnizorii, am avut zeci de discuții, pentru că ne transmiteau ca nu mai cred pe nimeni”, a spus primarul Nicușor Dan.

”Vor fi disponibilizati 2700 de oameni, o parte deja au plecat. 150 milioane lei pe an erau cheltuielile salariale. Au mai rămas de desființat doyuă companii, cea de Parking si cea deProtecție civila.

Menținem 4 companii pe care le mentinem deocamdată, până la preluarea serviciilor de municipalitate: Iluminat public, managementul Traficului, cea de deratizare și dezinsecție și Imobiliara. Așa cum am spus, o să păstrăm STB, Termoenergetica, Energetica și Trustul de Clădiri Metropolitane. ”, a explicat primarul.

statia de epurare de la Glina va fi finalizată în 2022

circulația la sol la pasajul de la Doamna Gica va fi finalizată în septembrie, iar tablierul este în lucru și va veni anul viitor

lucrările la prelungirea ghencea se reiau săptămâna aceasta

parcarea de la capătul șoselei Pantelimon va fi finalizată în octombrie

recepția la rețelele de infrastructură Henry Coandă, partea dinspre București, va fi făcută îm cursul lunii octombrie

lucrările de consolidare la fostul sediu al Primăriei Sectorului 5 vor fi gata în 2022, iar acolo se vor muta subordonatele PMB;

”Transferăm investițiile mici și mediii către PS-uri, PMB se ocupă de lucrările mari de infrastructură pe care bucureștenii le asteapată”, a declarat Nicușor Dan.









Juridic





În ceea ce privește situația juridică, Nicușor Dan a spus că a găsit jale când a venit în primărie - peste 5000 de litigii, iar pe contractele pe care municipalitatea le avea cu marile case de avocatură erau datorii vechi de 2 ani.

”Erau dosare cu mize de milioane de euro neatribuite unei case specializate de avocatură fiindcă le era rușine că primăria nu i-a plătit de 2 ani. Am eșalonat datoria și am început să plătim.

Vom analiza contractele de închiriere din Herăstrău și Satul Francez, unde pierdem bani fiind contracte de închiriere sub prețul pieței, am alocat analiza unei firme de avocatură, la fel și litigiile cu gropile de gunoi, am alocat altei case analiza și propunerea de modificare a codului fiscal, împărțirea taxelor și amenzilor între sectoare și PMB.

Primăria Capitalei plătește de exemplu circa 1 miliard pe an pentru subvenția pe transportul public, dar dacă un călător este prins fără bilet, amenda o plătește la Primăria de Sector . Lucrăm la o bază de date profesionistă. Multe din litigii vin din obligații de plată neonorate sau lucrări care s-au prelungit la nesfârșit. Sunt litigii inutile la care am renunțat, procese împotriva jurnaliștilor sau să apere o decizie incorectă legată de demiterea doamnei Doina Lazar de la Odeon”, a spus Nicușor Dan.

Tot în ceea ce privește realizările, primarul spune că Primăria este în curs de a implementa sitemul de mangement a documentelor care prevede ca orice document să fie scanat, apare în sistem la ce direcție este în lucru, câtt îi ia funcționarului să rezolve, transfer să se facă automat între direcții. Nicușor Dan spune că a semnat achiziția pentru cele 100 de tramvaie, primul tramvai urmând să vină anul viitor, și este în curs procedura de achiziție pentru cumpărarea a 100 de autobuze electrice.





Urbanism





Pe partea de urbanism , primarul prezintă suspendarea în instanță a PUZ-urilor de sector drept a doua cea mai mare realizare a sa în această perioadă, după stabilizarea primăriei.







”Bucureștiul are nevoie de dezvoltae, însă dezvoltare aunui oraș trebuie să fie corectă, nu speculativă. Apogeul dezvoltării speculative au fost cele 5 PUZ-uri de sector. Dacă ne uităm , cel mai important lucru pe care l-am făcut, după stabilizarea primăriei, este suspendarea PUZ-urilor de Sector. Dar nu s-a terminat aici, după suspendare am avut un atac violent în instanță, din partea unor ONG-uri paravan, care au angajat mari case de avocatură împotriva hotărârilor de suspendare și a PUG-ului. Din fericire am reușit să câștigăm 12 din 12 procese din zona de urbanism. În ceea ce privește Servicul responsabil cu autorizațiile de construire, care a fost centrul corupției din PMB, lucrul pe care l-am făcut a fost să nu semnăm ca primarul ci să verificăm cu echipa mea toate autorizațiile și am transmis că PMB respectă legea și caracterul zonei. ”, a spus Nicușor Dan.











Termoficare





În ceea ce privește termoficarea, una dintre cele mai mari probleme ale orașului alături de trafic și poluare, Nicușor Dan spune că iarna aceasta va fi un pic mai bine ca iarna trecută.





„Venim după 12 ani de bătaie de joc în care sistemul de termoficare a ajuns în pragul colapsului. Am semnat contractul de finanțare cu Comisia Europeană, de 300 de milioane de euro. Am reușit să însănătoșim sistemul. Am parcurs pași importanți pentru achiziția Elcen și așteptăm ca achiziția să se petreacă până la sfârșitul acestui an. Avem în procedură de achiziție modernizarea a 40 de km împărțiți în 4 loturi. Pentru unul din aceste loturi rezultatele vor veni azi, pentru trei loturi rezultatele vor veni luni și urmează perioada de contestare. Imediat după această achiziție o să începem procedura de achiziție pentru cei 210 km, mare parte din bani europeni. Promisiunea a fost că iarna aceasta va fi puțin mai bine decât iarna trecută și asta se va întâmpla. Lucrul nou este că s-au făcut mai multe lucrări de întreținere în această vară. Au fost mai multe întreruperi în cartiere, dar e mai bine vara decât iarna. Și sunt în lucru procedurile pentru centrala provizorie la CET Titan și care va aduce energie în plus în sistem față de celelalte CET-uri. N-o să fie gata în octombrie, ci probabil în ianuarie. Așa cum am spus, am luat un sistem în stare de colaps: Cât timp îți ia să te îmbolnăvești atât îți ia să îți revii.”, a spus Nicușor Dan.



Întrebat câți km de rețea s-au reabilitat până acum, Nicușor Dan spune că până la finalul anului se vor finaliza circa 18 km. ”Avem compania Energetica care o să finalizeze proiectele începute anii trecuți, Bobocica și zona de Vest, 4-5 km. Mai aveam cei 13 km în zona Ferentari și din cei 40 de km o să vedem după atribuire cât de repede vor reuși să se miște”, a spus primarul.









Mediu



Pe acest palier, primarul spune că a oprit avizele generale de defrișare și toaletare date la începutul anului și în baza cărora ADP-urilor mutilau sute de arbori. ”Depunem azi dosarul pentru preluarea Parcului Văcărești, în parteneriat cu Asociația Parcul Natural Văcărești Primăria Sectorului 4, ca să facem din acest parc un punct de atracție București. Este în achiziție studiul de mediu care să ne spună sursele de poluare, procentele cu care acestea contribuie, pentru ca în baza acestui studiu să elaborăm un plan de măsuri realist”, a spus Nicușor Dan.





În ceea ce privește desființarea companiilor municipale înființate de Gabriela Firea, el a afirmat că a definitivat procedurile administrative pentru a închide 14 din 16 companii.Nicușor Dan a prezentat și situația marilor proiecte de infrastructură: