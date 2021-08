Lucrările de lărgire a străzii Prelungirea Ghencea se reiau la începutul lui septembrie, după aproape un an de pauză. Primăria Capitalei renunță însă temporar la linia de tramvai

Lucrările de lărgire a străzii Prelungirea Ghencea se reiau la începutul lunii septembrie, după aproape un an de pauză, a declarat pentru HotNews.ro primarul general al Capitalei, Nicușor Dan. Însă Primăria renunță deocamdată la linia de tramvai prevăzută pe mijloc, din lipsa banilor. Primarul spune că anul acesta, cât permite vremea, se va lucra la porțiunea de la tramvaiul 41 până la Râul Doamnei, iar după ce se înrăutățește vremea se va lucra la demolările necesare pentru lărgirea tronsonului II. Întrebat de ce a durat atât de mult ca lucrările să fie reluate, Nicușor Dan spune că Trustul de Clădiri Metropolitane, compania municipală care face lucrarea, avea datorii foarte marte mari, iar compania municipală care făcea dirigenția de șantier nu a mai putut fi salvată din lipsa banilor.





Potrivit lui Nicușor Dan, lucrările la Prelungirea Ghencea vor începr în 2 sau 3 septembrie.

"Existau două soluții - să continuăm lucrările cu Compania Municipală Trustul de Clădiri Metropolitane sau să scoatem la licitație lucrările rămase.

În cel de-al doilea caz trebuia să facem o evaluare a lucrărilor efectuate, să facem licitație, dura foarte mult, cel puțin un an. Atunci am ales să continuăm cu Trustul de Clădiri Metropolitane. Și mai întâi a trebuit să resuscităm compania fiindcă avea datorii de 40 de milioane, muncitorii în somaj tehnic, plecați și avea o mare problemă de neîncredere în piață. Adică nimeni nu mai voia să-i vândă nimic fiindcă nu a plătit la timp.

În plus, când faci o lucrare trebuie să ai constructor și diriginte. Dirigintele era Compania de Dezvoltare Durabilă și pe aceasta nu am putut să o salvăm pentru că nu aveam bani să putem să-i dăm și atunci am transferat dirigenția la Compania Energetica. Acum avem în sfârșit și bani și constructor și diriginte și putem să începem”, a declarat Nicușor Dan pentru HotNews.ro.





Primarul spune că proiectul are acum finanțarea necesară.

”Avem alocat 47 de milioane de la începutul anului, plus 35 milioane dintr-un împrumut de 100 de milioane pe care l-am cerut la Ministerul de Finanțe, prin așa numitul CAIL, și așteptăm să-l aprobe.

Este o anvelopă maximă de 1,4 miliarde la Ministerul Finanțelor pentru toate UAT-urile și o limită maximă de 100 de milioane, și ei acordă aceste împrumuturi. Sunt bani numai pentru investiții, am pus 35 milioane la Prelungirea Ghencea, 35 milioane la pasajul de la Doamna Ghica și 30 milioane lei la termoficare”, a mai susținut Nicușor Dan.

În bugetul pe anul 2021, pentru lărgirea străzii Prelungirea Ghencea s-au alocat 47 milioane lei. Datoriile Primăriei pentru lucrările executate sunt de de circa 7 milioane lei.

În noiembrie anul trecut, când s-au sistat lucrările la lărgirea străzii Prelungirea Ghencea, lucrările la primul tronson, între Strada Brașov și strada Râul Doamnei, erau abia la 38%, potrivit datelor transmise de municipalitate.