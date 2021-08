Primăria Capitalei a început să facă curat în Parcul Cișmigiu / Nicușor Dan: Au o săptămână să facă curăţenie şi să tundă iarba

Primăria Capitalei a început luni dimineață să facă curat în Parcul Cișmigiu, după ce presa a relatat că grădina monument istoric se află în paragină, fiind mizerie, bănci și coșuri de gunoi rupte, aleile sparte și pline de excremente de pasăre. Primarul Nicușor Dan, aflat într-o vizită de lucru în parc, a declarat luni dimineață că se intervine cu 40 de muncitori de la ALPAB, care au o săptămână să facă curățenie și să tundă iarba. Primarul promite că în 2 ani toate parcurile din București, aflate în administrarea Primăriei Capitalei, vor arăta decent.







”Este un test pentru ALPAB. În funcţie de ce vor face săptămânile astea vom decide dacă în viitor, după ce Compania de Parcuri se închide, dacă o să continuăm cu ALPAB prin muncitori angajaţi sau dacă o să externalizăm. Deci ce fac ei zilele astea, săptămânile astea, o să ne dea răspunsul ce se va întâmpla în viitor. După cum ştiţi, în şedinţa de poimâine a Consiliului General sunt puse pe ordinea de zi mai multe proiecte care vizează parcurile: dizolvarea Companiei de Parcuri, dizolvarea Companiei de Arbori şi scăderea tarifului pentru Compania de Parcuri, pentru că nu e posibil ca pe piaţă tuns iarba şi strâns iarba împreună să coste 40 de bani şi la Compania de Parcuri tunsul să coste un leu şi strânsul ierbii tot un leu, adică doi lei, faţă de 40 de bani. Şi, de asemenea, încetarea exclusivităţii pe care Compania de Parcuri o avea pe întreţinerea parcurilor din Bucureşti, astfel încât să putem să intrăm şi cu personal ALPAB şi cu eventual alte firme”, a explicat primarul.





Întrebat de ce nu acționat mai repede pentru curățarea parcului, Nicușor Dan a spus că este vina ALPAB și a Companiei de Parcuri.



”Au fost mai multe momente în care m-am implicat şi am crezut că problema va fi rezolvată. În primul rând, când s-a schimbat conducerea Companiei de Parcuri. După cum ştiţi, era o conducere cu o adunare generală constituită din consilieri din vechiul mandat şi cu un consiliul director numit de ei. S-a schimbat. După aceea, a fost o lungă întâlnire la Primăria Generală în care am avut un plan de acţiune, cu bani, cu suprafeţe. Din nou, nu s-a întâmplat nimic. Şi după aceea, pentru că ne-am dat seama că nu sunt bani suficienţi, am făcut şi o rectificare bugetară în care am pus bani pentru parcuri. Din nou nu s-a întâmplat nimic. Este o vină comună a Direcţiei ALPAB, pe de-o parte, şi de asta am schimbat directorul, pe de altă parte a Companiei de Parcuri, care n-a făcut lucrările aşa cum trebuia”, a explicat primarul.



Întrebat dacă va împușca ciorile din Parcul Cișmigiu, primarul spune că specialiștii vor decide.

”Aici, din nou, este un reproş pe care l-am făcut fostei conduceri a ALPAB. Nu sunt eu specialistul, dar există mai multe metode de a scăpa de ciorile din parcuri, în particular în Cişmigiu avem o problemă cu ele. Sincer, nu cred, dar eu nu sunt specialist, dar eu nu cred că e o soluţie, pentru că vedem, după-amiaza e un circuit pe care îl vedem şi după-amiaza vedem mii de ciori care vin dinspre zona de sud, nu cred că e o soluţie să ne apucăm să le împuşcăm pe toate. Cred că o soluţie, dar repet, e o pură… o opinie de nespecialist şi asta trebuie s-o facem în cel mai scurt timp cu specialiştii, cred că sunt tehnologii moderne, pe ultrasunete sau alte tipuri de tehnologii care pur şi simplu le îndepărtează de nişte obiective pe care tu vrei să le protejezi”, a mai spus Nicușor Dan.







Întrebat de ce nu l-a demis pe directorul ALPAB și l-a mutat la o altă instituție, Expo Arte, Nicușor Dan a explicat: ”Aşa cum am spus, era o urgenţă, era nevoie pentru ca instituţia ALPAB să funcţioneze să eliberăm această poziţie. Ca să eliberăm această poziţie, înainte să avem o analiză nu am vrut să fac o demitere, şi atunci am mutat pe domnul Tănase la o instituţie, i-am dat o poziţie echivalentă, o poziţie care era liberă la momentul ăsta. Asta a fost. Pentru moment, domnul Tănase are o poziţie câştigată prin concurs la ALPAB. Pentru ca să existe un concurs pe poziţia domniei sale de la ALPAB, trebuie ca eu să-l demit în urma unui raport. Asta o să vedem dacă se va întâmpla sau nu. În ipoteza în care asta se va întâmpla, o să organizăm un concurs. În ipoteza că mă gândesc după o săptămână, două, trei să numesc interimar pe altcineva, o să aflaţi”.



Reamintim că de săptămâna trecută, Nicușor Dan a preluat conducerea ALPAB până la numirea unui nou director.





”Avem o echipă de 40 de oameni de la ALPAB, care au o săptămână sarcina să pună la punct Cişmigiul, să facă curăţenie şi să tundă iarba acolo unde nu este tunsă. Puţin mai târziu, când o să avem bani, o să ne ocupăm de alei. Iar din marile investiţii, asta depinde de bugetul pe anul viitor, dar vă promit că în doi ani o să arate toate parcurile de care noi ne ocupăm aşa cum ar trebui să arate nişte parcuri. Avem o problemă, o întârziere cu curăţatul statuilor. Statuile nu ţin de ALPAB, ţin de Direcţia de Peisagistică, fostul AMPT. Pentru curăţarea statuilor trebuie să luăm un aviz de la Direcţia pentru Cultură, organismul subordonat al Ministerului Culturii, şi acolo este o mare întârziere pentru obţinerea avizelor pentru că e personal insuficient, spun ministerul şi direcţia. ”, a explicat Nicușor Dan.Primarul spune că în funcție de cum va face ALPAB curățenie în Cișmigiu va decide dacă administrația se va ocupa în continuare de parcuri sau vor externaliza serviciul.