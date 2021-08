​Primăria Capitalei vrea să cumpere activele ELCEN cu circa 1 miliard de lei / Consiliul General ia o decizie pe 1 septembrie / Nicușor Dan: Putem face rost de bani

”Se aprobă transferul afacerii ELCEN S. A. către Compania Municipală Termoenergetica București. Se mandatează Compania Municipală Termoenergetica București să facă demersurile necesare în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor”, se arată în proiectul de hotărâre aflat pe ordinea de zi a ședinței de Consiliu General de pe 1 septembrie.







Primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, a explicat pentru HotNews.ro de unde va face rost de banii necesari.







Acesta spune că transferul de afacere și prima tranșă de bani trebuie plătită până la finalul anului.







Pașii pentru preluarea ELCEN sunt următorii: ”În prima fază este nevoie de acordul de principiu al Consiliului General, mai departe, planul de reorganizare al ELCEN se modifică și va fi nevoie de acordul creditorilor, aceasta este o formalitate întrucât creditorii își vor încasa 100% datoriile de la masa credală. Și, evident, va fi nevoie de avize din partea Consiliului Concurenței și Ministerul Energiei, am trecut prin aceste discuții, nu estimăm probleme. Important este ca acest proiect să beneficieze de finanțare. Fără finanțare nu se poate face”, a explicat Claudiu Crețu.





ELCEN are datorii de peste 600 milioane lei, însă acestea nu vor fi plătite de municipalitate.







După transferul afacerii, municipalitatea trebuie însă să facă rost de banii necesari pentru modernizarea CET-urilor, câteva sute de milioane de euro.







”În momentul ăsta nu avem acești bani, dar putem face rost de ei cu ajutorul Guvernului. Am solicitat toți, și Primăria, și Termoenergetica, și ELCEN, și creditorii ELCEN, o întâlnire cu premierul și cu ministrul Finanțelor, ca să dea Bucureștiului un împrumut din Trezorerie sau să ne lase să ne împrumutăm de pe piață, numai să ne mărească plafonul de îndatorare, și astfel facem rost de bani pentru cumpărarea ELCEN. Ca tranzacția să poată avea loc, este nevoie de un aviz al Consiliului Concurenței, și acesta este motivul pentru care, chiar dacă în acest moment nu avem banii, dăm hotărârea aceasta de Consiliu, în baza căreia Consiliul Concurenței poate să înceapă procedura de evaluare. Asta durează câteva luni. Eu cred că avizul va fi dat de Consiliul Concurenței, fiindcă nu este nimic anticoncurențial, există un singur distribuitor de energie termică și atunci e clar că nu e anticoncurențial. În plus, constituirea SACET este obligație legală”, a explicat Nicușor Dan.”Din punctul de vedere al ELCEN-ului trebuie să terminăm transferul până în martie 2022 pentru că până atunci trebuie să iasă din insolvență ca să acceseze bonusul de cogenerare. Pentru că e posibil să fie întârzieri și cu bugetul național și cu cel local, să nu fie aprobat bugetul local până atunci, iar noi să nu putem plăti tranșa , atunci ar trebui să terminăm totul până la finalul acestui an, semnarea contractului de preluare și plata primei tranșe. Noi avem de plată către Termoenergetica circa 400 milioane lei, iar Termoenergetica către ELCEN o sumă de măsură comparabilă, poate puțin mai mică, fiindcă mai are datorii și la alți furnizori mai mici. Datoria trebuie plătită de noi către Termoenergetica și Energetica către ELCEN, chiar dacă noi cumpărăm ELCEN”, a mai spus primarul general.Claudiu Crețu, directorul Termoenergetica, a explicat pentru HotNews.ro cum se va face transferul și de unde a reieșit suma pe care trebuie să oplătească municipalitatea pentru cumpărarea activelor ELCEN.”Evaluarea activelor ELCEN a fost făcută în cadrul procedurii de insolvență de către evaluatorul independent Veridio și a reieșit o sumă de 1 miliard și 75 milioane lei, la nivelul datei de 30 decembrie 2020. În prima faza, pentru a putea plăti avansul, este nevoie de o capitalizare din partea Primăriei Municipiului București, ulterior, restul sumei poate fi eșalonată, pot fi accesate finanțări, pot fi accesate credite, sunt posibilități. Avansul este undeva la 200-300 milioane lei”, a explicat Claudiu Crețu.”ELECN, la acest moment, are o masă credală de 630 milioane lei, menționez că datoria către ANAF de 1,1 miliarde lei a fost stinsă în cursul lunii decembrie 2020 prin Ordonanța prin care a fost plătită suma principală și șterse penalitățile și datoriile. Primăria prin Termoenergetica nu va plăti datoriile de la masa credală, ci ele vor fi plătite din banii pe care Primăria îi plătește pentru cumpărarea activelor, restul banilor mergând la acționari, Ministerul Energiei și restul”, a explicat Claudiu Crețu.”Investițiile în centralele ELCEN pot fi făcute din Fondul de Modernizare. În acest moment fondul are o capacitate de circa 10 miliarde de euro, iar proiectele de modernizare a sistemelor centralizate de termoficare sunt prioritare, deci există posibilitatea finanțării nerambursabile prin Fondul de Modernizare. Planul de investiții al ELCEN era undeva la până în 500 milioane euro, ma refer la capacități moderne în toate centralele ELCEN”, a mai explicat directorul Termoenergetica.Primăria Capitalei încearcă unirea fostului RADET, actuala Termoenergetica, cu ELCEN de peste 10 ani, încă din vremea fostului primar Sorin Oprescu.Primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, a anunțat încă de la începutul acestui an că Primăria Capitalei și-a exprimat intenția de a cumpăra ELCEN.„Noutatea în zona de termoficare este că ne-am exprimat intenția de a cumpăra ELCEN. E un desiderat care a apărut în spațiul public de foarte mult timp, inclusiv la administrațiile anterioare, avem instrumentele să-l realizăm. Există disponibilitatea pe care am exprimat-o formal din partea Primăriei, este nevoie de acordul CGMB și de acordul Guvernului prin Ministerul Finanțelor și Energiei. Sunt optimist că această preluare va avea loc”, a declara Nicușor Dan în luna ianuarie 2021.Prin Hotărârea Consiliului General numărul 296/17. 05. 2018 au fost aprobate de principiu acțiunile necesare în vederea realizării sistemului de alimentare centralizată cu energie termică (SACET).