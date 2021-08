Mașini de tuns iarba, cumpărate la preț dublu pentru 46 de școli din Sectorul 6 / Primarul Ciprian Ciucu: „Trimit corpul de control AZI acolo!”

Miercuri, 18 august, la ora 13:24, Administrația Școlilor Sector 6 cumpără o mașină de tuns gazonul pentru Școala Regele Mihai I. Până la ora 13:36, adică în doar 12 minute, avea să achiziționeze mașini de tuns iarba pentru 46 de școli din sector, scrie Buletin de București. Modelul mașinii pe care a ales-o Administrația Școlilor Sector 6 este Makita PLM4628N, iar pentru o singură bucată a fost de acord să plătească 3.400 RON, fără TVA, în condițiile în care pe mai multe site-uri de specialitate această costă maxim 1.800 RON.În total, Administrația Școlilor Sector 6 a plătit aproape 170 de mii de lei pe mașinile de tuns iarba. Dacă le-ar fi cumpărat la prețul pieței ar fi economisit peste 80 de mii de lei.Firma de la care au fost cumpărate mașinile de tuns iarba la suprapreț se numește Mob Gia International, mai scrie Buletin de București.„Acum am aflat și eu de la voi”, a reacționat primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu, când a fost întrebat de situația prezentată în articol pe un grup dedicat cetățenilor din Sectorul 6.„Trimit corpul de control AZI acolo! Până acum am avut moștenite niște contracte cadru (sifon) de întreținere foarte scumpe, am dispus soluții, ca angajații proprii sa se ocupe. Administrația Școlilor mi-a făcut o surpriza forte neplăcută. Voi publica raportul corpului de control. Credeam ca am fost clar cu aceste lucruri, dar unii pricep mai greu. Lucrurile nu vor rămâne așa”, a spus Ciucu.