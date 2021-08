Primăria Sectorului 6 a făcut primul pas pentru lărgirea străzii Valea Largă la 4 benzi, o investitie de circa 55 milioane lei

Consiliul Local Sector 6 a aprobat marți indicatorii tehnico-economici și studiul de fezabilitate pentru pentru lărgirea străzii Valea Largă și a cerut Consiliului General declanșarea procedurii pentru exproprierea terenurilor necesare. Strada va avea 4 benzi auto, piste de biciclete și trotuare generoase. Costurile investiției sunt estimate la 55 milioane lei din care 33 milioane lei doar exproprierile. Termenul de execuție estimat este de 12 luni, iar atunci când va fi dată în folosință va fluidiza traficul pe Prelungirea Ghencea şi Valea Oltului. Primarul Ciprian Ciucu estimează că lucrările vor începe în primăvara anului viitor și se vor finaliza în 2023.











”Avem studiul de fezabilitate și studiul de trafic pentru Strada Valea Largă care va conecta la standarde civilizate bulevardul Timișoara cu Bulevardul Prelungirea Ghencea. Consiliul Local a votat astăzi indicatorii tehnico-economici. Acest drum va prelua o parte din sarcina de pe Bd. Prelungirea Ghencea și o va descărca în Bd. Timişoara (și invers) și va degreva foarte mult str. Valea Oltului care este mai mereu aglomerată. Plus că se va ajunge mai repede dinspre A1 în Sectorul 5. Drumul va conține 2 benzi pe sens de 3,5m, piste de biciclete pe ambele părți cu 2 m pe sens, trotuare de 3 metri lățime fiecare și alveole pentru spațiile verzi, proiectul este brici. Proiectul este la standarde de civilizație si calitate a vieții: trotuare largi, piste de biciclete, verdeață și benzi generoase ca să aibă loc autobuzele”, a scris primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu, pe pagina de Facebook.







Acesta este însă primul pas pentru realizarea proiectului, de la elaborarea studiului de fezabilitate până la începerea lucrărilor fiind cale lungă. Ciprian Ciucu a explicat care sunt pașii următori.







Pentru lărgirea străzii este necesară expropierea suprafeţei de 45.801 mp teren proprietate privată, costurile fiind estimate la circa 33 milioane lei. Valoarea totală a proiectului, cu proiectare și execuție este de 55 milioane lei. Strada are o lungime de circa 1,5 km și se află între bd. Prelungirea Ghencea și bd. Timișoara.”Este un proiect inițiat de la zero! Mi-am asumat proiectele grele, proiecte pe care nimeni nu și le-a asumat anterior pentru că dacă erau ușoare le făcea oricine. Aceste proiecte iau timp pentru că trebuie pregătite temeinic. Oamenii așteaptă de multe ori direct lucrările. Dar cea mai multă muncă se duce până la momentul emiterii ordinului de începere a lucrărilor. Am avut bugetul votat (din motive ca nu ni se pot imputa) in 15 aprilie, faptul ca am reușit să avem studiul de fezabilitate (+trafic, culoar exproprieri etc.) în 4 luni, eu zic că este bine”, a mai scris Ciucu.”După această etapă, ca să putem face studiul de fezabilitate pentru lucrările de canalizare/utilități avem nevoie să devenim administratorii terenului. Ca să devenim administratorii terenului, este nevoie de o Hotărâre a Consiliului General care să dea voie să facem exproprierile necesare. Avem deja și coridorul de exproprieri. Apoi urmează contractarea de lucrări pentru utilități (apă-canal, Net-City, iluminat, gaze etc.). După utilități vom da ordinul de începere a lucrărilor, deci estimez că vom începe lucrările în primăvara anului viitor și va fi gata în 2023. Costul estimativ este de 55 de milioane de lei, din care 60% adică 33 de milioane sunt doar exproprierile, în conformitate cu grila notarială. Am analizat foarte mult traseul drumului tocmai pentru a reduce traseele expropriate”, a explicat Ciucu.