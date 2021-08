​Clotilde Armand: Baza sportivă Cireșarii va fi reabilitată în baza unui protocol care va fi încheiat între Primăria Sector 1 și Ministerul Educației

Baza sportivă Cireșarii va fi reabilitată în baza unui protocol încheiat între Primăria Sector 1 și Ministerul Educației, a scris primarul Sectorului 1, Clotilde Armand, pe pagina de Facebook. Primarul s-a întâlnit luni cu ministrul Educației, Sorin Câmpeanu, iar cele două părți au convenit că aceasta este cea mai rapidă soluție pentru a reda acest loc bucureștenilor. Reamintim că baza sportivă se află de ani de zile în paragină.







”Am fost astăzi împreună cu Ministrul Educației - dl. Sorin Cîmpeanu - la Baza Cireșarii și am găsit împreună o soluție pentru a redeschide Baza Sportivă Cireşarii. Acest loc urmează să fie reabilitat în baza unui protocol care va fi încheiat între Ministerul Educaţiei şi Primăria Sectorului 1, iar complexul va fi redeschis pentru cetățeni. Au existat mai multe solicitări din partea Primăriei Sector 1 pentru a putea prelua în administrare acest spațiu și astăzi am găsit soluția cea mai rapidă. Vă ținem la curent. Reamintesc că PSD și afaceriști apropiați de Liviu Dragnea au vrut să pună mâna pe Baza Cireșarii și am reușit să-i oprim”, a scris primarul pe pagina de Facebook.Într-o postare făcută în luna iulie pe pagina de Facebook, Clotilde Armand a scris că nume grele din PSD s-au opus ani de zile ca baza sportivă să fie dată în administrarea Primăriei de Sector pentru reabilitare: Ecaterina Andronescu, Liviu Pop, Mihnea Costoiu și chiar Liviu Dragnea.”Anul trecut am avut o întâlnire cu Ministrul Educației și am stabilit împreună modalitatea prin care Primăria Sectorului 1 să preia Baza Sportivă Cireșarii. Și ce să vezi? A apărut ’’peste noapte’’ un binevoitor care vrea să ’’sponsorizeze’’ Baza Sportivă Cireșarii în ciuda solicitărilor și a demersurilor făcute de Primărie. Astăzi (n.r. iulie 2021) a fost ședința Consiliului de Administrație de la Cireșarii unde a apărut acest ’’binefăcător’’. Am fost curioasă să aflu cine este. Respectivul are legături cu afacerea Tel Drum și ferma Periș, cel care ducea datoriile PSD în Cipru. Iată faptele! Societatea Eadoris Romania a fost reprezentată astăzi în Consiliul de Administrație al bazei Cireșarii de Laurențiu Claudiu Barbu. Îl știți din presă, după ce a fost audiat de procurori în legătură cu relațiile de afaceri pe care le-a avut cu Tel Drum. Acesta a fost subiectul unor dezvăluiri jurnalistice privind dispariția a 21.500 de porci din rezerva de stat și falimentul Romsuintest Periș, de care au profitat firmele din anturajul lui Liviu Dragnea. În 2010, după ce Liviu Dragnea a fost numit secretar general al PSD, Laurențiu Claudiu Barbu a ajutat PSD să scape de o datorie de patru milioane de lei pe care a mutat-o în Cipru și la o firmă din Dâmbovița. Imediat ce am aflat aceste informații l-am sunat pe ministrul Educației să-l avertizez despre situație. Am primit promisiunea acestuia că nu validează nici o decizie luată astăzi de CA Cireșarii”, a scris Clotilde Armand în luna iulie pe pagina de Facebook.