Asociația Peisagiștilor cere Primăriei Capitalei să-i dea în administrare Parcul Cișmigiu, aflat în stare avasată de degradare

”Noi avem un protocol cu Primăria Capitalei încă din 2016 - H.C.G.M.B. nr. 160/2016 - însă este unul general și ceea ce dorim să facem trebuie parafat printr-un act adițional. Noi le-am propus să facem un act adițional astfel încât administrarea Parcului Cișmigiu să revină ASOP pentru că sunt foarte multe lucruri pe care le poți face doar ca proprietar sau administrator. Acum, administrator este ALPAB-ul și nu face nimic. Primăria Capitalei nu are bani pentru gestionarea vegetației, să facă documentația pentru tăierea arborilor uscați etc. Noi, fiind ONG, putem să cerem finanțări din fonduri europene, Ministerul Culturii, care are un program pentru restaurarea și conservarea monumentelor istorice, ambasade sau sponsorizări. Avem competențele tehnice necesare să ne ocupăm de gestionare, putem face rost de finanțări și este un parc mic, gestionabil de o entitate ca noi”, a declarat Diana Culescu pentru HotNews.ro.







Aceasta spune că ar putea fi un exemplu pentru ce înseamnă gestionarea unui parc.







”Propunerea ASOP București are în vedere și generarea unui exemplu pentru gestionarea spațiilor verzi atât pentru Municipiul București cât și pentru alte localități din România și, totodată, în condițiile unei utilizări adaptate zilelor noastre”, a mai spus Diana Culescu.







Aceasta spune că proiectul nu presupune investiții din partea Primăriei.











Aici, scrisoarea transmisă PMB și imagini cu Parcul Cișmigiu.









La începutul lunii august, primarul a venit în Consiliul Local Sector 1 cu un proiect în acest sens, însă a fost respins de consilierii PNL și PSD.







”Nu presupune bani din partea PMB. În primă fază nu ne putem ocupa de ridicarea gunoiului din parc, oricum trecerea se va face treptat, dar ne ocupăm de vegetație, sunt copaci care stau să cadă”, a mai explicat Diana Culescu.Parcul Cișmigiu, aflat chiar vizavi de Primăria Capitalei, și administrat de instituție prin una din subordonate (Administrația Lacuri Parcuri și Agrement București - ALPAB) se află în stare avansată de degradare: copacii uscați sau în declin, bănci rupte, alei cu gropi și gunoaie. La începutul lunii iulie, Grupul de inițiativă civică Cișmigiu a strâns mizeria din parc cu voluntari.Și primarul Sectorului 1, Clotilde Armand, vrea în administrare Parcul Cișmigiu la pachet cu Parcul Herăstrău.”Având în vedere starea deficitară în care se află aleile pietonale ce se pierd în buruieni și gropi, spațiile verzi, mobilierul urban și locurile de joacă și a grupurilor sanitare ce sunt închise cu lacăt din cadrul Parcului Regele Mihai I și a Parcului Istoric Cișmigiu, este necesară intervenția de urgență a autorității publice de la nivelul Sectorului 1 în vederea remedierii stării de fapt actuale cât și în vederea reamenajării și sistematizării acestora”, arată proiectul în expunerea de motive.Investiţiile pentru cele două parcuri sunt estimate la 170 de milioane de lei, 109 milioane lei pentru parcul Herăstrău (Regele Mihai) şi 61 milioane lei pentru Parcul Cişmigiu, potrivit proiectului de hotărâre respins.”Am primit multe mesaje de la cetățenii din Sectorul 1, inclusiv elevi de liceu, despre situația deplorabilă în care se află parcurile Cișmigiu și Regele Mihai I (fost „Herăstrău”). În urmă cu câteva săptămâni am avut o discuție cu domnul Primar General Nicușor Dan pentru a putea începe demararea lucrărilor de reabilitarea și modernizarea a acestor parcuri, aflate în proprietatea publică a Municipiului București”, a scris Clotilde Armand pe pagina sa de Facebook, la vremea respectivă.Clotilde Aramand a mai scris că va reveni cu proiectul de preluare a celor două parcuri în administrarea ADP Sector 1 ”până când toți consilierii PNL și PSD vor înțelege că politica înseamnă să le pese de oameni”.