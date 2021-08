​​VIDEO Piațeta Favorit, varianta 2.0 / Primarul Ciprian Ciucu: „Am introdus mai mult spațiu verde și mai multa umbrire, așa cum ați insistat!” / Comentatori: „Încă este foarte mult beton”

„Eu v-am apreciat efortul pana în momentul de față, dar chiar nu înțeleg, are cineva din primărie contracte cu vreo firma de pavaje / borduri de se insistă asa de mult pe varianta betonata în condițiile in care 90% din cetățeni și-au exprimat dorința pentru spatii verzi?”, a scris unul dintre locuitorii sectorului.





„Revin cu soluția aleasă și îmbunătățită semnificativ pentru viitoarea piațetă Favorit. În special am introdus mai mult spațiu verde și mai multă umbrire, așa cum, cei mai mulți dintre dumneavoastră ați insistat! Am delimitat mai clar căile de promenadă, fără a afecta capacitatea de a organiza evenimente (târguri de crăciun, culturale, street food etc.). Da, este vorba despre evenimente de mărime medie, fără mulți decibeli, evident!”, a scris Ciucu pe Facebook, prezentând un clip video cu viitoarea amenajare.„Dezbaterea pe cele două proiecte propuse în urmă cu o lună a fost foarte extinsă, vă mulțumesc. Asta a ieșit în urma dialogului cu dvs. și cu contribuția specialiștilor. Sper să vă placă!”, a spus Ciucu care a detaliat și că există „un un mic inconvenient”. „Clădirea în care a fost restaurantul Favorit este în litigiu (PMB cu un privat). Sper să nu ne întârzie, altfel, voi reface nițel proiectul pentru a o include. Aștept ca în toamna acesta să se rezolve litigiul”, a spus Ciucu.Cu toate acestea, o parte din cei care i-au comentat la postare s-au plâns mai departe că în imagini se vede prea mult beton și prea puțin spațiu verde, în ciuda insistențelor primarului că este vorba de o piațetă, un spațiu urban pentru diverse evenimente, și nu un parc.„Mult beton și câțiva copaci la mișto, care nu vor ține umbră”, a scris altul.„Încă este foarte mult beton. Se pot face aleile mai înguste?”, a întrebat un alt cetățean.