Primăria Capitalei a reabilitat în acest an doar 10 kilometri de rețea primară de termoficare / Directorul Termoenergetica: Va fi un pic mai bine ca iarna trecută, nu se poate face magie

​​Vom avea apă caldă și căldură la iarnă?

Vom avea apă caldă și căldură la iarnă, în București, Primăria Capitalei, prin Compania Municipală Termoenergetica, operatorul rețelei de termoficare, a modernizat de la începutul anului și până acum doar puțin peste 7 kilometri de rețea primară și aproximativ 23 de kilometri de rețea secundară, potrivit unui răspuns transmis de municipalitate la solicitarea HotNews.ro. În paralel, Compania Municipală Energetica Servicii a mai modernizat aproximativ 3 km de magistrală. Termoenergetica vrea să mai modernizeze, până la finalul anului, 6 kilometri de rețea primară și 60 de kilometri de rețea secundară, iar Compania Municipală Energetica Servicii încă 11,5 kilometri rețea primară. Aceste lucrări sunt însă mici, la scara întregului sistem, iar iarna viitoare nu vor fi îmbunătățiri spectaculoase în ceea ce privește calitatea furnizării agentului termic. Reamintim că iarna trecută sute de blocuri au rămas frecvent zile în șir fără apă caldă și căldură.

"Magie într-o lună-două la un asemenea sistem nu se poate face"

”Investițiile masive care pot avea un impact major în funcționare sunt cele gestionate de Primăria București, adică proiectul cu finanțare europeană de 300 milioane de euro, și așteptăm să înceapă acel proiect.

Licitațiile organizate de primărie pentru reabilitarea altor 40 de kilometri de rețea primară, dacă vă aduceți aminte, a anunțat primarul general undeva prin februarie, licitația a fost lansată în aprilie, ofertele au fost depuse în iunie, iar acum sunt în evaluare. Vedem când se vor semna contractele și când se vor face.

Acele modernizări de amploare pot avea un impact masiv. Ce facem noi acum cu acești kilometri este să încercăm să stabilizăm sistemul și să fie un pic mai bine ca iarna trecută, dar nu poate fi senzațional fără investiții masive”, a explicat pentru HotNews.ro Claudiu Crețu.

”Este greu de spus, depinde ce temperaturi vor fi, dacă avariile vor fi de amploare. Realist, spunem și noi că va fi mai bine ca iarna trecută, luăm toate măsurile, pregătim echipe, dar magie într-o lună-două la un asemenea sistem nu se poate face. Când începem investițiile masive, se va cunoaște”, a mai declarat Claudiu Crețu pentru HotNews.ro.





Câți kilometri de rețea s-au reabilitat în 2021

Lucrările au fost executate atât prin forțe proprii, CMTEB, cât şi prin terţi, după cum urmează: 28,419 km prin forţe proprii şi 1,989 km în urma lucrărilor executate cu terți – societăți comerciale cu care compania are încheiate acorduri-cadru, se arată în răspunsul transmis de Primăria Capitalei la solicitarea HotNews.ro.

Obiectiv 1 - Magistrala I Sud (zona Pantelimon);

Obiectiv 2 - Magistrala II Sud (zona Bobocica);

Obiectiv 3 - Magistrala II Sud (zona Colentina);

Obiectiv 4 - Magistrala II – III Grozăvești;

Obiectiv 5 - Magistrala Progresu-Berceni;

Obiectiv 6 - Magistrala Progresu-Ferentari;

Obiectiv 7 - Magistrala I-III Vest (zona Drumul Taberei).

Obiectivul 2 – Magistrala II SUD (zona Bobocica), cu o lungime de 7.138 metri.

Obiectivul 7 – Magistrala I-III Vest (zona Drumul Taberei), cu o lungime de 1.911 metri - obiectiv care a fost deja finalizat încă din 2020.

Obiectivul 6 – Magistrala Progresu-Ferentari (zona Rahova-Ferentari), cu o lungime de 12.804 metri.

Costurile contractelor de execuție a lucrărilor de modernizare a rețelei de termoficare sunt:

Obiectivul 2 – Magistrala II SUD – 33.175.000 lei

Obiectivul 7 – Magistrala I-III Vest – 12.320.000 lei (obiectiv finalizat)

Obiectivul 6 – Magistrala Progresu-Ferentari – 50.670.000 lei

”Ordinul de reîncepere a lucrărilor a fost dat la data de 14.06.2021. La sfârșitul lunii iulie 2021, în perimetrul străzilor Râmnicu Sărat și Râmnicu Vâlcea au fost deschise mai multe puncte de lucru, s-au montat și s-a făcut proba de presiune pentru 1.578 de metri de conductă preizolată, dotată cu senzori de detecție a avariilor.

În următoarea perioadă (lunile august-septembrie) lucrătorii CMESB S.A. vor executa montajul ultimului tronson de conductă pentru finalizarea acestui obiectiv, respectiv 1.470 de metri. Pentru derularea lucrărilor fără afectarea furnizării apei calde, în zonele afectate s-au montat aproximativ 440 de metri de conductă provizorie.

În anul 2021 au fost demarate și lucrările la cel de-al treilea obiectiv, Obiectivul 6 – Magistrala Progresu Ferentari. La acest obiectiv ordinul de începere a lucrărilor a fost dat în data de 01.02.2021.

Până în prezent, în cele 6 puncte de lucru deschise în zona Rahova-Ferentari (racorduri și puncte termice Chirigiu, Sălaj, Doina) s-au montat în total 2.000 metri de conductă nouă, preizolată, dotată cu senzori de detecție avariilor. Pentru aceste tronsoane de conducte s-au realizat și probele de presiune ce atestă calitatea lucrărilor executate, ele putând fi reintroduse în circuitul distribuției energiei termice.

Pentru asigurarea furnizării apei calde în zonele afectate de lucrări, lucrătorii CMESB S.A. au montat și pus în funcțiune 2.400 de metri de țeavă provizorie. La momentul actual sunt în curs de execuție cca. 1.600 metri de conductă în zonele de racorduri și puncte termice Chirigiu și s-a început montajul conductelor și pe Magistrala Dn600/800 pe Calea Ferentari, unde au fost montați deja 400 de metri de conductă preizolată”, se arată în răspunsul transmis de Primăria Capitalei la solicitarea HotNews.ro.





Promisiuni până la finalul anului

Sector 6 – Șoseaua Virtuții – 900 m de țeavă cu diametrul (Dn) 700-800mm, termen estimat sfârșitul lunii august 2021;

Sector 6 – Politehnică – 1500 m de țeavă cu Dn 400-500mm + lucrări de montare a unui număr de 10 compensatori + efectuarea de provizorate, cu termen estimat sfârșitul lunii august 2021;

Sector 5 – 13 Septembrie – Monitorul Oficial – 80 m de țeavă cu Dn 500mm, termen estimat sfârșitul lunii iulie 2021.

Obiectivul 2 – Magistrala II SUD Compania Municipală Energetica Servicii București își propune să finalizeze acest obiectiv cu execuția restului de 1.470 metri de conductă, care mai sunt de montat până la realizarea obiectului total care însumează 7.138 de metri.

Obiectivul 6 – Magistrala Progresu-Ferentari, Compania Municipală Energetica Servicii și-a propus pentru acest an montarea a cca. 10.000 de metri de conductă preizolată, dotată cu senzori de detecție a avariilor (aproximativ 80% din totalul obiectivului care însumează 12.804 metri). ”Realizarea acestui obiectiv este condiționată de particularitățile găsite în teren, în timpul lucrărilor, problemele cu rețelele de utilități, condițiile meteo și continuitatea livrărilor de materiale din partea furnizorilor cu care Compania are încheiate contracte și acorduri cadru, având în vedere creșterea preturilor la materialele de construcții și oțel”, potrivit sursei citate.





Proiecte anunțate



La finalul anului 2020, primarul Nicușor Dan a semnat contractul de finanțare - în baza documentației lăsate de fosta administrație Firea - pentru reabilitarea cu fonduri europene a 210 km de rețea principală de termoficare - în total 1,6 miliarde lei. Lucrările nu vor începe însă în 2021 deoarece trebuie făcute licitațiile pentru desemnarea constructorilor.





În aprilie 2021, Primăria Capitalei a scos la licitație și lucrările pentru reabilitarea a celor 40 de kilometri din rețeaua de termoficare, bucata promisă în 2021. Lucrările au o valoare totală estimată de 150 de milioane de lei + TVA, bani din fondurile Primăriei.

Sistemul centralizat de încălzire a Bucureștiului, în cifre

46 centrale de cvartal şi o centrală termică de zonă;

rețelele termice primare - 987,34 km;

puncte termice și module termice - 1.012 buc.;

rețele termice secundare - 2.964,64 km.

din 987,34 km conductă rețea primară de transport apă fierbinte, 68,8% are o vechime mai mare de 25 ani, 11,3% între 20 și 25 de ani, și 9,4% vechime între 10 şi 20 de ani. Doar 10,5% are o vechime mai mică de 10 ani;

din 2.963,27 km conductă rețea secundară (de distribuţie a apei calde de consum şi agentului termic de încălzire), 48% are o vechime de peste 25 ani, 14% o vechime între 20 și 25 de ani, 16% o vechime între 10 și 20 de ani și doar 22% o vechime mai mică de 10 ani.

Pentru modernizarea întregii rețele de distribuție și transport este nevoie de 1,4 miliarde de euro desfășurate pe o perioadă de 20 de ani, mai preciza documentul.

2016: 800.000 l/h

2019: 1.200.000 l/h

2020: 2.200.000 l/h

Reabilitarea celor 210 kilometri de rețea primară cu fonduri europene - 1,6 miliarde lei - și a altor 40 de kilometri din banii Primăriei Capitalei - 150 milioane lei plus TVA -, lucrări care vor îmbunătăți considerabil calitatea serviciului, nu a început încă. Pentru cei 40 de kilometri licitațiile pentru desemnarea constructorului sunt în desfășurare, iar pentru cei 100 de kilometri ce urmează să fie reabilitați cu bani europeni,licitațiile nici nu au fost lansate.În sistemul de termoficare s-au înregistrat, în primele șase luni ale anului 2021, 836 de avarii pe circuitul primar și alte 844 de avarii pe circuitul secundar. În ceea ce privește cantitatea de apă de adaos, adică pierderile din rețea, care a fost cumpărată în primul semestru din anul 2021, aceasta este de 9.422.357 mc.Directorul general al Termoenergetica, Claudiu Crețu, spune că iarna aceasta va fi "un pic mai bine" ca iarna trecută, dar în câteva luni nu se poate face magie.Întrebat la ce trebuie să se aștepte bucureștenii iarna viitoare, el spune că va fi mai bine ca iarna trecută, dar nimeni nu știe exact.Punctual, Compania Municipală Termoenergetica București a executat, până în prezent, în 2021, aproximativ 30 de kilometri (30,408 km) de rețea primară și secundară. Din totalul de 30,408 km de rețea, 7,134 km sunt de rețea primară, iar alți 23,274 kilometri sunt de rețea secundară.În ceea ce privește serviciile externalizate, au fost încheiate acorduri cadru pentru înlocuirea a aproximativ 9 kilometri de conducte în reţeaua primară. Serviciile au fost achiziţionate de către fostul RADET, iar la înființarea companiei Termoenergetica au fost preluate acordurile-cadru încheiate cu operatorii economici: SC Clay Work Bucharest SRL, SC Constructii Erbașu SA, SC Acvatot SRL.Primăria Capitalei a mai atribuit Companiei Municipale Energetica Servicii București, în luna octombrie 2018, contractul de modernizare a sistemului de distribuție a energiei termice – Contract de Proiectare, Asistență Tehnică și Execuție Lucrări pentru obiectivul de investiții ”Reabilitarea sistemului de termoficare al Municipiului București”.Acest contract presupunea modernizarea rețelei de termoficare, însumând o lungime de 63,2 km, prin înlocuirea conductelor vechi, clasice, cu altele noi, de tip conductă preizolată, cu fir de detecție a avariilor, pentru 7 obiective:Proiectarea pentru aceste 7 obiective a fost finalizată de companie încă din luna mai 2019.În prezent, Compania Municipală Energetica Servicii București S.A. are în execuție următoarele obiective:În ceea ce privește contractul cu Compania Municipală Energetica Servicii București, în 2021 aceasta a continuat lucrările la Magistrala II SUD, începute în 2019.Compania Municipală Termoenergetica București desfășoară în prezent, prin forțe proprii, o lucrare de modernizare a rețelei termice primare la Stadionul Rapid, unde sunt înlocuiți 288 de metri de conductă preizolată. De asemenea, următoarele lucrări de reparații și montaj prin care vor fi înlocuiți 2.480 de metri de țeavă cu diferite dimensiuni sunt făcute tot prin forțe proprii:”Compania Municipală Termoenergetica București a planificat pentru modernizare prin forțe proprii, până la sfârșitul acestui an, aproximativ 6 km de rețea primară și alți 60 km de rețea secundară”, se mai arată în răspunsul transmis.Compania Municipală Energetica Servicii București promite că va finaliza încă 11,5 km de rețea primară:Instalaţiile sistemului centralizat de alimentare cu energie termică aflate în exploatarea Termoenergetica, se compun din:De sistemul de alimentare cu energie termică al Capitalei beneficiază circa 1.200.000 de locuitori (aproximativ 50% din populația Bucureştiului), respectiv 562.000 de apartamente aflate în 8.200 blocuri şi 600 imobile, 5.600 instituții bugetare, agenți economici şi sere.Un raport aprobat de Consiliul General al Municipiului București în 2018 arată starea extrem de proastă în care se află sistemul centralizat de termoficare la vremea respectivă, iar de atunci lucrurile s-au înrăutățit:În perioada septembrie 2019-septembrie 2020, pierderile din rețeaua de termoficare aproape s-au dublat, circa 2,2 milioane de litri/oră de apă fierbinte ajungând în pământ, se arată într-un comunicat de presă transmis în septembrie 2020 de ELCEN, producătorul de energie termică din Capitală.Situația pierderilor din rețeaua de termoficare era următoarea în septembrie 2020, potrivit ELCEN: